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Клерк Бизнес
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Акция 3+1 только до конца апреля!

Оформи тариф на рекламную кампанию на 3 месяца и получи дополнительный месяц гарантированных лидов в подарок!
Акция 3+1 только до конца апреля!

«Клерк» более 20 лет занимается продвижением и увеличением прибыли своих партнеров. За эти годы мы изучили все тонкости и секреты успешного продвижения. 

Мы: 

  • знаем, как создать контент, привлекающий внимание вашей целевой аудитории; 

  • умеем выбирать подходящие контексты, чтобы ваше объявление было идеально вписано в информационную повестку;

  • организуем партнерские вебинары, где вы сможете поделиться своим опытом;

  • и, конечно, знаем, как сгенерировать высококонверсионные лиды и передать их в ваш отдел продаж.

Нам доверяют продвижение банки и страховые компании, разработчики сервисов и ПО, консалтинговые и образовательные компании, операторы ЭДО и другие крупные игроки рынка.

Что входит в акционный тариф на 3+1 месяц?

Стоимость тарифа на 4 месяца — 150 000 руб. Предложение действует при оплате счета до конца апреля. Мы включим в него:

  • Создание персонального блога вашей компании.

Он останется у вас навсегда. Примеры блогов наших клиентов — блоги компаний

  • 12 ваших публикаций в блоге. Сайт klerk.ru ежедневно посещают до 7 млн уникальных пользователей.

Мы поможем вам создать нативные статьи с лид формами (дизайн и оформление возьмем на себя), которые позволят собирать контактные данные потенциальных клиентов. Ваш контент проанонсируем на главной странице Клерк.ру.

  • 4 статьи от профессиональной редакции «Клерка».

Команда профессиональных журналистов и копирайтеров напишет статьи, которые будут интересны вашей аудитории, учитывают горячую повестку  и нативно расскажут о вашем продукте. Наши дизайнеры создадут привлекательные обложки, отражающие айдентику вашей компании, а маркетинг обеспечит необходимый охват.

  • От 150 контактов целевой аудитории передадим удобным вам способом.

Мы располагаем собственной платформой клиентских данных – CDP (Customer Data Platform), фиксирующей информацию о действиях пользователей, что позволяет собирать не только прямые заявки, но и интерес к продукту и сфере вашего бизнеса. 

  • 4 комплекта рассылок в соцсетях (мегапостинг).

Разошлем ваш пост по нашим каналам в соцсетях. Более 100 тыс подписчиков увидят Вашу публикацию

  • 4 email-рассылки по вашей целевой аудитории.

Мы расскажем о продукте, сегментировав клиентов по разным параметрам: Сфера деятельности компании, Геолокация, Пол, Возраст, Интересы, Должности. 

Требуется продвижение? Медиа охваты? Лиды?

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