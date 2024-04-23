Акция 3+1 только до конца апреля!

Оформи тариф на рекламную кампанию на 3 месяца и получи дополнительный месяц гарантированных лидов в подарок!

«Клерк» более 20 лет занимается продвижением и увеличением прибыли своих партнеров. За эти годы мы изучили все тонкости и секреты успешного продвижения.

Мы:

знаем, как создать контент, привлекающий внимание вашей целевой аудитории;

умеем выбирать подходящие контексты, чтобы ваше объявление было идеально вписано в информационную повестку;

организуем партнерские вебинары, где вы сможете поделиться своим опытом;

и, конечно, знаем, как сгенерировать высококонверсионные лиды и передать их в ваш отдел продаж.

Нам доверяют продвижение банки и страховые компании, разработчики сервисов и ПО, консалтинговые и образовательные компании, операторы ЭДО и другие крупные игроки рынка.

Что входит в акционный тариф на 3+1 месяц?

Стоимость тарифа на 4 месяца — 150 000 руб. Предложение действует при оплате счета до конца апреля. Мы включим в него:

Создание персонального блога вашей компании.

Он останется у вас навсегда. Примеры блогов наших клиентов — блоги компаний.

12 ваших публикаций в блоге. Сайт klerk.ru ежедневно посещают до 7 млн уникальных пользователей.

Мы поможем вам создать нативные статьи с лид формами (дизайн и оформление возьмем на себя), которые позволят собирать контактные данные потенциальных клиентов. Ваш контент проанонсируем на главной странице Клерк.ру.

4 статьи от профессиональной редакции «Клерка».

Команда профессиональных журналистов и копирайтеров напишет статьи, которые будут интересны вашей аудитории, учитывают горячую повестку и нативно расскажут о вашем продукте. Наши дизайнеры создадут привлекательные обложки, отражающие айдентику вашей компании, а маркетинг обеспечит необходимый охват.

От 150 контактов целевой аудитории передадим удобным вам способом.

Мы располагаем собственной платформой клиентских данных – CDP (Customer Data Platform), фиксирующей информацию о действиях пользователей, что позволяет собирать не только прямые заявки, но и интерес к продукту и сфере вашего бизнеса.

4 комплекта рассылок в соцсетях (мегапостинг).

Разошлем ваш пост по нашим каналам в соцсетях. Более 100 тыс подписчиков увидят Вашу публикацию

4 email-рассылки по вашей целевой аудитории.

Мы расскажем о продукте, сегментировав клиентов по разным параметрам: Сфера деятельности компании, Геолокация, Пол, Возраст, Интересы, Должности.

Требуется продвижение? Медиа охваты? Лиды? Оставьте заявку, чтобы больше узнать об акции и других возможностях продвижения на Клерк.ру Получить бесплатную консультацию Оставьте свои контакты и мы вам перезвоним Отправить

Вы также можете связаться с нами по телефону 8 (800) 300-92-97с 9-00 до 18-00 по мск и в любое время пишите в Telegram @klerkbusiness или на email: sales@klerk.ru.