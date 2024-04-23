Акция 3+1 только до конца апреля!

«Клерк» более 20 лет занимается продвижением и увеличением прибыли своих партнеров. За эти годы мы изучили все тонкости и секреты успешного продвижения.
Мы:
знаем, как создать контент, привлекающий внимание вашей целевой аудитории;
умеем выбирать подходящие контексты, чтобы ваше объявление было идеально вписано в информационную повестку;
организуем партнерские вебинары, где вы сможете поделиться своим опытом;
и, конечно, знаем, как сгенерировать высококонверсионные лиды и передать их в ваш отдел продаж.
Нам доверяют продвижение банки и страховые компании, разработчики сервисов и ПО, консалтинговые и образовательные компании, операторы ЭДО и другие крупные игроки рынка.
Что входит в акционный тариф на 3+1 месяц?
Стоимость тарифа на 4 месяца — 150 000 руб. Предложение действует при оплате счета до конца апреля. Мы включим в него:
Создание персонального блога вашей компании.
Он останется у вас навсегда. Примеры блогов наших клиентов — блоги компаний.
12 ваших публикаций в блоге. Сайт klerk.ru ежедневно посещают до 7 млн уникальных пользователей.
Мы поможем вам создать нативные статьи с лид формами (дизайн и оформление возьмем на себя), которые позволят собирать контактные данные потенциальных клиентов. Ваш контент проанонсируем на главной странице Клерк.ру.
4 статьи от профессиональной редакции «Клерка».
Команда профессиональных журналистов и копирайтеров напишет статьи, которые будут интересны вашей аудитории, учитывают горячую повестку и нативно расскажут о вашем продукте. Наши дизайнеры создадут привлекательные обложки, отражающие айдентику вашей компании, а маркетинг обеспечит необходимый охват.
От 150 контактов целевой аудитории передадим удобным вам способом.
Мы располагаем собственной платформой клиентских данных – CDP (Customer Data Platform), фиксирующей информацию о действиях пользователей, что позволяет собирать не только прямые заявки, но и интерес к продукту и сфере вашего бизнеса.
4 комплекта рассылок в соцсетях (мегапостинг).
Разошлем ваш пост по нашим каналам в соцсетях. Более 100 тыс подписчиков увидят Вашу публикацию
4 email-рассылки по вашей целевой аудитории.
Мы расскажем о продукте, сегментировав клиентов по разным параметрам: Сфера деятельности компании, Геолокация, Пол, Возраст, Интересы, Должности.
Требуется продвижение? Медиа охваты? Лиды?
Оставьте заявку, чтобы больше узнать об акции и других возможностях продвижения на Клерк.ру
Получить бесплатную консультацию
Оставьте свои контакты и мы вам перезвоним
Вы также можете связаться с нами по телефону 8 (800) 300-92-97с 9-00 до 18-00 по мск и в любое время пишите в Telegram @klerkbusiness или на email: sales@klerk.ru.
Начать дискуссию