Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге.

Как работает контент-маркетинг

Заинтересовать пользователей, превратить их в покупателей, а затем и в постоянных клиентов — ключевая цель контент-маркетинга. Для этого нужен действительно интересный, полезный и информативный контент: статьи, посты в социальных сетях, рассылки, подкасты. Один из самых эффективных способов продвижения компании — ведение корпоративного блога.

Контент-маркетинг помогает постепенно наращивать лояльную к компании аудиторию. Но есть одно действительно важное условие: публикуемый контент должен быть экспертным, созданным на основе личного опыта.

Хороший контент — это не просто текст об услуге или продукте компании с перечислением плюсов и призывом как можно скорее воспользоваться предложением. Статья для блога должна предлагать клиенту решение его проблемы и при этом вызывать доверие.

Некоторые эксперты наряду с успешными кейсами иногда рассказывают и о неудачах. Такой подход демонстрирует — компания не боится честно говорить о себе, а ошибки помогли получить ценный опыт.

Как контент-маркетинг помогает бизнесу

Предоставляет аудитории полезную информацию.

Работает на долгосрочную экспертизу.

Может продавать после первого «соприкосновения» клиента с компанией — но это не главная цель.

Эффективен в сочетании с рекламой — идеально, если клиент уже что-то слышал о компании.

Какие задачи решает контент-маркетинг

Создание образа компании. Блог ― идеальное место для формирования правильного образа компании. Наряду с социальными сетями, блог помогает заявить о себе, рассказать о сильных сторонах и ценностях компании.

Знакомство аудитории с продуктом или услугой. Блог компании — один из самых эффективных способов познакомить потенциальных клиентов с продуктом. Это отличная возможность от первого лица рассказать аудитории, какую пользу они получат от сотрудничества, поделиться успешными кейсами и нестандартными способами решения сложных проблем.

Обычная реклама чаще раздражает, но если пользователь самостоятельно находит интересный ему контент, даже рекламные блоки воспринимаются совершенно по-другому.

Демонстрация экспертности. Статья, которая помогла найти ответ на вопрос клиента или решить его проблему — лучшая демонстрация профессионализма команды. Когда клиенту потребуется услуга по профилю компании, он практически стопроцентно обратится к эксперту, которому уже доверяет.

Формирование аудитории. Полезный контент на волнующие сообщество темы — главная причина, по которой люди подписываются на блоги. Постепенно погружаясь в жизнь компании, они начинают следить за бизнесом и интересоваться его продуктами.

Увеличение продаж. Если человек уже знаком с компанией и ее услугами, мотивировать его на покупку становится проще. Принять решение помогают статьи, рассказывающие о конкретной услуге или продукте, рассылки и посты в социальных сетях с выгодными предложениями.

Сбор обратной связи. Блог компании — это не только рассказ об услугах, но и площадка для диалога с аудиторией. Из комментариев вы можете узнать реальные потребности клиентов. Помочь в продвижении услуги или продукта способны и отзывы от тех, кто уже воспользовался предложением.

Контент-маркетинг ориентирован на людей, которые обычно игнорируют традиционную рекламу. Именно та аудитория, которая не откликается на первые попавшиеся предложения, является наиболее платежеспособной.

Создать блог компании

Как контент-маркетинг помогает привлекать клиентов

Есть два варианта продвижения компании через блог:

Первый вариант: Потенциальный клиент случайно в процессе поиска ответа на свой вопрос находит блог ⇨ Подписывается ⇨ Начинает доверять компании ⇨ Заказывает услугу или покупает продукт.

Алина решила начать торговлю на популярном маркетплейсе, нашла товар, но организационные моменты ее пугали. Чтобы разобраться, с чего начать, Алина стала искать информацию в интернете. Практически сразу же ей попалась статья об открытии бизнеса для торговли на маркетплейсах. Автор доступно рассказывал обо всех нюансах и об услуге, разработанной специально для селлеров: в одной подписке можно получить удаленное бухгалтерское обслуживание и аналитику по продажам. Алина подписалась на блог компании, изучила другие материалы и заказала услугу.

Второй вариант: Потенциальный клиент узнает о компании и услуге ⇨ Находит блог ⇨ Знакомится со статьями ⇨ Заказывает услугу или покупает продукт.

Илья не раз слышал от знакомых, что они пользуются услугами удаленного юриста от одной известной компании — это и выгоднее, и удобнее. Когда его штатный специалист решил уволиться, Илья начал искать информацию об этой услуге. Статьи в блоге компании показались убедительными и только подтвердили слова знакомых о профессионализме команды. Илья остановился на этом варианте.

Особенность контент-маркетинга — его способность выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентами. Вокруг компании формируется комьюнити, которому действительно интересен и новый контент, и услуги.

Блог компании на «Клерке»: новые клиенты и увеличение продаж

Корпоративный блог на «Клерке» — крупнейшем профильном сми для бухгалтеров, финансистов, юристов, налоговых консультантов и предпринимателей — это возможность привлечь заинтересованную аудиторию. Впоследствии подписчики могут превратиться в клиентов вашей компании.

Блог на «Клерке» сегодня — это:

Публикация экспертного контента. В корпоративном блоге вы можете размещать свой контент или же заказать подготовку материалов у нас.

Формы лидогенерации под вашими постами. Для сбора заявок с блога под любой пост можно добавить форму лидогенерации: мы поможем создать текст с учетом специфики вашей аудитории. Заявки направляются в вашу CRM-систему.

Email-рассылка для подписчиков. Подписчикам вашего блога мы направим прогревающие письма. Работу над текстами рассылки и ее дизайном команда «Клерка» берет на себя.

Качественная аудитория. Среди подписчиков вашего блога не будет случайных людей: аудитория «Клерка» — это бухгалтеры, предприниматели, юристы, руководители компаний, аудиторы и финансисты.

Решили завести блог своей компании или возникли дополнительные вопросы? Мы всегда готовы проконсультировать вас по всем аспектам продвижения на «Клерке». Позвоните нам 8 (800) 300-92-97, напишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru.