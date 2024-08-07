Корпоративный блог на «Клерке»: какой тариф выбрать?

Если вы все еще сомневаетесь, спешим рассказать о новых возможностях продвижения. Спойлер: теперь протестировать блог на «Клерке» можно абсолютно бесплатно.

Как блоги помогают продвигать бизнес

Каким образом заинтересованный в услуге или товаре человек превращается в клиента? Если посмотреть со стороны, то может показаться, что это происходит случайно: вдруг в какой-то момент вы решили купить именно этот автомобиль или доверить свои деньги именно этому банку. В действительности, все гораздо сложнее.

Практически любой покупке (особенно если мы говорим о сложном продукте) предшествует этап, на котором у клиента формируется доверие к услуге или товару. Процесс чаще всего неосознанный: вы видели хорошие отзывы экспертов, встречали упоминания о продукте в проверенных источниках, его рекомендовали друзья.

Рассказать о продукте так, чтобы его захотели купить именно у вас, но сделать это ненавязчиво, помогает контент-маркетинг, а один из его самых эффективных и востребованных инструментов — корпоративные блоги. На «Клерке» вы можете завести блог своей компании, который поможет решить сразу несколько задач:

увеличить продажи;

найти новых клиентов;

сделать бренд узнаваемым;

повысить доверие аудитории.

Ведение блога имеет долгосрочный эффект: публикация не исчезнет через день или месяц, читатель может найти ее в любой момент. Но чтобы контент-маркетинг достиг своей главной цели, контакты аудитории с блогом должны быть постоянными.

Тариф «Пробный» для бесплатного старта

Мы понимаем, что принять решение иногда непросто, поэтому разработали для вас специальный тариф — «Пробный». В чем его уникальность? Стоимость составляет 0 ₽, т.е. протестировать ведение корпоративного блога на «Клерке» вы можете абсолютно бесплатно.

Что входит в тариф:

Размещение собственных статей в блоге компании.

Приоритетная модерация.

Попадание на главную страницу.

Индексация в поисковых системах.

Сбор заявок и переход на сайт.

Подключение аналитики.

Красивый URL.

Анонсы в e-mail на 80 000 читателей.

Выбрав тариф «Пробный», на протяжении одного месяца вы сможете опубликовать собственную статью — поделиться с аудиторией экспертным контентом на актуальную тему (и предложить решение проблемы, которая волнует профессиональное сообщество), рассказать о своей компании и ее продуктах, а также об успешных кейсах.

Материалы в блоге дополняются формой лидогенерации, поэтому вы не просто рекламируете компанию, но и собираете лиды прямо из статьи. Привлечь новых клиентов помогает и возможность перехода на сайт вашей компании, а также анонсы в e-mail на 80 тыс. читателей.

Новый тариф «Бизнес»: эффективное решение для продвижения

Если вы уже знакомы с блогами на «Клерке», можно воспользоваться новым тарифом «Бизнес»: он позволяет публиковать 5 статей в месяц.

За каждым клиентом мы закрепляем персонального менеджера, который сделает работу с сервисом не только эффективной, но и комфортной. Дополнительное преимущество — отсутствие рекламы на блоге.

Что входит в тариф:

Размещение собственных статей в блоге компании.

Приоритетная модерация.

Попадание на главную страницу.

Индексация в поисковых системах.

Сбор заявок и переход на сайт.

Подключение аналитики.

Красивый URL.

Анонсы в e-mail на 80 000 читателей.

Отсутствие рекламы на блоге.

Персональный менеджер.

Одна из главных составляющих успешного блога — это, конечно же, контент. Без по-настоящему интересных и полезных статей удержать читателей невозможно. Отслеживайте актуальные темы, анализируйте, что интересно именно вашей аудитории и доносите информацию просто и убедительно: такой подход всегда срабатывает.

Максимум возможностей для продвижения с тарифом «Комплексный»

В тарифе «Комплексный» мы собрали все, что нужно для успешного ведения блога — от индексации в поисковых системах до создания иллюстраций. А еще наша редакция напишет статьи для вашего блога: мы точно знаем, какие материалы заинтересуют читателей и помогут привлечь подписчиков.

Гарантируем просмотры опубликованных материалов и обеспечиваем медийную рекламу: вы можете быть уверены, что о блоге вашей компании узнает как можно больше потенциальных клиентов. Собирать прямые заявки на услуги возможно прямо из статьи.

Что входит в тариф:

Размещение собственных статей в блоге компании.

Приоритетная модерация.

Попадание на главную страницу.

Индексация в поисковых системах.

Сбор заявок и переход на сайт.

Подключение аналитики.

Красивый URL.

Анонсы в e-mail на 80 000 читателей.

Отсутствие рекламы на блоге.

Персональный менеджер.

Значок верификации.

Гарантия просмотров статей.

Написание статей для вашего блога редакцией «Клерка».

Анонсы в социальной сети.

Создание иллюстраций.

CDP читателей блога.

Медийная реклама.

Почему так важно именно регулярное ведение блога (конечно, в сочетании с качественным контентом)? Прежние способы продвижения становятся все менее эффективными. Платежеспособную аудиторию, которая стремится выбирать только лучшие продукты, агрессивная реклама скорее отталкивает. Сегодня выигрывают те компании, которым удалось «осесть» в сознании потенциальных клиентов и выстроить с ними доверительные отношения.

Остались вопросы по тарифам или запуску блога? Мы с удовольствием расскажем обо всех аспектах продвижения на «Клерке» и подберем оптимальный вариант с учетом особенностей вашей компании. Просто позвоните нам 8 (800) 300-92-97, напишите в Telegram @klerkbusiness или на почту sales@klerk.ru.