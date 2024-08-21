Как написать продающий текст: схемы, примеры

Сделать текст эффективным с точки зрения рекламы помогают специальные формулы — готовые структуры и шаблоны. Их использование позволяет создавать по-настоящему убедительные тексты, которые оказывают максимальное воздействие на аудиторию, привлекают внимание потенциальных клиентов и побуждают их к совершению действий. Чаще всего в составе продающего текста присутствуют следующие элементы:

Привлечение внимание. С этой задачей справляются заголовок текста, подзаголовок и первый абзац.

Описание проблемы. Рекламируемая услуга или товар, которые предлагаются покупателю, должны решить определенную проблему. Но сначала в тексте необходимо описать саму проблему или потребность клиента.

Решение проблемы. Здесь уже возможно рассказать о самом товаре или услуге, которые закрывают потребность или решают проблему.

Плюсы предложения. Перечисление и описание преимуществ предложения должны убедить клиента сделать выбор именно в пользу данного товара или услуги.

Доказательства преимуществ. Те достоинства предложения, о которых вы рассказываете в тексте, необходимо подтвердить фактами, статистикой или отзывами клиентов.

Призыв к действию. После того как вы рассказали клиенту о преимуществах предложения, можно переходить непосредственно к призыву — купить товар или воспользоваться услугой, зарегистрироваться на сайте, подписаться и т.д.

Предоставление контактов. Телефон, адрес, ссылка на форму или социальные сети — у клиента не должно возникать никаких проблем с поиском вашей компании или магазина. Используйте удобные каналы связи с клиентами: люди не любят сложности.

Перед призывом к действию можно добавить блок об ограниченности предложения. Ограниченный период действия предложения для большинства людей является дополнительной мотивацией к покупке.

Важно! Формула обязательно должна быть адаптирована в зависимости от особенностей товара или услуги, а также специфики аудитории.

AIDA

AIDA — это классика для написания продающих текстов и одна из наиболее известных и востребованных формул. В ее составе — четыре элемента: внимание, интерес, желание и действие. Рассмотрим каждый из них подробнее:

Внимание. С первых слов продающий текст должен «зацепить» читателя. В этом поможет запоминающийся заголовок и яркий первый абзац. Задайте вопрос, пообещайте выгоду: читателю должно стать интересно, что же будет дальше. Пример: «Надоели офисные будни? Освойте новую востребованную профессию!».

Интерес. В этом блоке потребность или проблема описываются подробнее. Вы должны рассказать о проблеме так, чтобы читатель мог ассоциировать себя с теми, кому товар или услуга могут помочь. И именно здесь важно заинтересовать читателя: он должен понять, что у его проблемы есть решение. Пример: «Понимаете, что каждый ваш день похож на вчерашний, перспективы роста отсутствуют, а сил ни на что не хватает? Эта ситуация знакома многим офисным сотрудникам. Но есть и хорошая новость: вы в любой момент можете изменить свою жизнь, попробовав себя в новой сфере деятельности — стать менеджером маркетплейсов».

Желание. Описание услуги или продукта должно быть выстроено таким образом, чтобы читатель непременно захотел воспользоваться предложением. Пример продающего текста: «Спрос на менеджеров маркетплейсов постоянно растет. Среди преимуществ профессии — удаленная работа, высокий уровень дохода, возможность работать сразу с несколькими заказчиками одновременно и разнообразие задач. Полноценно приступить к работе и начать зарабатывать вы сможете уже через 2–3 месяца после начала обучения».

Действие. В этом блоке мы призываем читателя совершить целевое действие. Пример: «Не откладывайте старт обучения! Заполните форму, и наш менеджер обязательно свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы».

Формула AIDA считается универсальной: она может использоваться для продающих текстов различного формата. Что касается аудитории, то AIDA в большей степени эффективна для «теплых» клиентов. На «холодную» аудиторию данная формула чаще срабатывает при продаже «простых» продуктов.

ACCA

Формула ACCA — это четыре элемента: внимание, понимание, уверенность, действие. ACCA также относится к числу универсальных формул, которые подходят и для текстов в социальных сетях, и для лендингов, и для коммерческих предложений. Одна из особенностей формулы заключается в том, что такие тексты помогают читателю лучше понять услугу или продукт. Рассмотрим применение формулы на конкретных примерах:

Внимание. В первом блоке — заголовке и первом абзаце — необходимо привлечь внимание читателей к услуге или продукту. Пример: «Штатные юристы постоянно увольняются? Мы знаем, как решить вашу проблему!».

Понимание. В этом блоке рассказываем потенциальному клиенту об основных характеристиках предложения. Пример: «Комплексное юридическое сопровождение бизнеса — это удобное и выгодное решение. Сотрудничество с нашей компанией гарантирует, что вы не останетесь без правовой помощи в самый неподходящий момент».

Уверенность. Читателя необходимо убедить, что продукту можно доверять: расскажите о результатах и гарантиях, добавьте отзывы. Пример продающего текста: «Мы готовы предоставить весь комплекс юридических услуг для бизнеса: в нашей команде — высококвалифицированные юристы, специализирующиеся на различных отраслях права. За все время нашей работы мы помогли сотням клиентов — представителям малого, среднего и крупного бизнеса. Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество: более 70% обратившихся в компанию стали нашими постоянными клиентами».

Действие. Завершает текст призыв к действию. Пример: «Решили обеспечить своему бизнесу качественную юридическую поддержку? Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время для обсуждения деталей».

Формула ACCA предусматривает обращение к логике читателя: мы рассказываем ему о ценности продукта и помогаем понять, какую именно выгоду он получит от сотрудничества. Также важно убедить читателя, что заказать услугу или купить товар нужно именно у вас, а не у конкурентов.

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PMHS

Формула PMHS использует традиционный прием — «надавить на боль» аудитории. Чаще всего продающие тексты, написанные по формуле PMHS, используют на начальном этапе воронки продаж. Среди элементов PMHS:

Боль. Текст начинается с описания боли или проблемы клиента, которую способен решить предлагаемый продукт. Пример: «Устали от постоянных проблем с автомобилем? Одна из самых распространенных причин регулярных поломок — использование некачественных запчастей».

Больше боли. Во втором блоке боль читателя необходимо усилить: такой прием демонстрирует, насколько серьезной является его проблема и как важно ее незамедлительно решить. Пример: «Использование некачественных запчастей и расходных материалов — это не только высокий риск того, что автомобиль сломается в самых неподходящий момент. Выбирая элементы для авто сомнительного качества, вы рискуете еще более усугубить проблему, а это, в свою очередь, влечет за собой дорогостоящий ремонт».

Надежда. В следующем блоке клиенту дается надежда: его ситуация не является безвыходной, у проблемы есть решение. Пример: «В нашем интернет-магазине вы найдете запчасти от проверенных производителей. Мы гарантируем качество каждой представленной в каталоге позиции и постоянно расширяем ассортимент».

Решение. В завершающей части текста описываем, как именно продукт поможет решить проблему и как это повлияет на жизнь клиента. Пример: «Мы предлагаем нашим клиентам надежные запчасти, которые сделают процесс эксплуатации автомобиля максимально комфортным. Оформите заказ прямо сейчас, и мы доставим запчасти из представленного ассортимента за пару часов».

Формула PMHS демонстрирует достаточно жесткое отношение к потенциальной аудитории, но такой подход реально работает. Клиент должен искренне захотеть изменить ситуацию, а для этого ему нужно воспользоваться вашим предложением.

ODS

Формула ODS известна, без преувеличения, каждому человеку, просто не все знакомы с ее названием. Чаще всего формулу ODS используют для анонса акций и всевозможных розыгрышей: в ее структуре выделяют три элемента — предложение, срок и действие. Подходит и для текстов в социальных сетях, и для других форматов.

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PPPP

Еще одна популярная формула, которую часто можно встретить в социальных сетях — PPPP. Для большинства рекламных текстов в социальных сетях используется именно она. PPPP состоит из четырех элементов — картина, обещание, убеждение и призыв к действию. Формула работает следующим образом: сначала мы рисуем привлекательную картину, затем обещаем клиенту, что если он воспользуется предложением, то получит тот же результат, далее приводим аргументы и подталкиваем клиента к покупке.

Картинка. «Хорошее настроение даже ранним утром? Это стало реальностью после покупки ортопедического матраса от «ОртоМ». Оказалось, что матрас влияет на качество сна больше, чем можно себе представить: нет дискомфортных ощущений, а при пробуждении вы почувствуете, что полноценно отдохнули».

Обещание. «Покупка матраса от «ОртоМ» подарит вам здоровый и крепкий сон, а просыпаться по утрам будет гораздо легче».

Доказательство. «Для создания матрасов используются только качественные и экологически безопасные материалы. Каждая модель разработана с учетом рекомендаций ведущих специалистов, а разнообразие ассортимента позволяет подобрать решение, которое полностью отвечает вашим предпочтениям и особенностям. При наличии особых потребностей наши консультанты готовы подобрать модель на основе рекомендаций вашего доктора».

Призыв к действию. «Хотите подарить себе комфортный сон? Оформите заказ в интернет-магазине или посетите одну из наших торговых точек: мы с удовольствием подберем для вас лучший матрас и аксессуары для сна».

PPPP непосредственно воздействует на эмоции человека, и поэтому является одной из самых эффективных. При этом формула считается достаточно простой в использовании.

QUEST

QUEST — это формула продающего текста, которая состоит из пяти элементов: квалификация, понимание, обучение, стимуляция и призыв к действию. Формулу QUEST чаще применяют для продажи сложных продуктов: она помогает вызывать доверие у клиента, подружиться с ним и предложить решение проблемы. Ее часто используют для посадочных страниц и для постов в социальных сетях. Работу с аудиторией по этой формуле можно разбить на несколько стадий, а не публиковать весь материал сразу.

Квалификация. Описываем условия, при которых потенциальные клиенты захотят воспользоваться услугой или купить товар. Пример: «Хотите начать бизнес, но не знаете, какое направление выбрать? Один из самых доступных способов — торговля на маркетплейсах».

Понимание. В этом блоке устанавливаем контакт и убеждаем читателя, что мы понимаем его проблему и готовы предложить решение. Пример: «Я раньше тоже думала, что начать бизнес с небольшими вложениями практически невозможно, а сам запуск потребует массы времени и сил. Но, как оказалось, начать торговлю на маркетплейсе можно даже с минимальными вложениями, причем все задачи реально решить в удаленном формате».

Обучение. Рассказ о пользе услуги или товара, который вы предлагаете. Пример: «Я торгую на маркетплейсах уже 2 года, и за это время узнала об их работе практически все — как продвигать товар и где искать лучших поставщиков, как избежать штрафов и какой фулфилмент выбрать».

Стимуляция. Этот блок — о преимуществах предложения. Пример: «То, чему я училась 2 года, вы сможете узнать за 1 месяц: для своего курса я отобрала только самую полезную и актуальную информацию, которая поможет вам начать зарабатывать. Учиться можно дистанционно: вы сами выбираете время и место, когда вам удобно изучать материалы и выполнять задания».

Призыв к действию. Здесь все понятно: приглашаем читателя совершить целевое действие. Пример: «Регистрируйтесь на курс по ссылке. Количество мест ограничено».

РАS

Формула РАS подойдет и для короткого рекламного объявления, и для поста в социальной сети. Акцент также делается на проблеме, но нет такого жесткого давления, как в случае с PMHS. Формула состоит из следующих элементов:

Проблема. В начале текста описываем суть проблемы. Подчеркиваем, что жить с этой проблемой некомфортно. Пример: «Не можете найти хорошего бухгалтера, и это негативно сказывается на всех процессах?».

Внимание. Рассказываем, что если не делать шагов к решению проблемы, это может привести к неблагоприятным последствиям (но не слишком преувеличиваем). Пример: «Проблемы и нерешенные задачи продолжают накапливаться, а один сотрудник просто не справляется с двойной нагрузкой».

Решение. Предлагаем решение проблемы и подчеркиваем преимущества этого решения. Пример: «Кадровое агентство "Приоритет" поможет найти лучших специалистов. У нас собрана база настоящих профессионалов, которые способны решить задачи любой сложности. Оставьте заявку, и мы обязательно подберем для вас несколько подходящих вариантов».

SCH

Формула SCH идеально подходит для работы с клиентами и подписчиками, а не для привлечения новой аудитории в социальных сетях. Предполагается, что читатели уже знакомы с продуктом, поэтому им не нужно его детальное описание. Чаще используется при создании коротких текстов и состоит из следующих элементов:

«Звезда». Подходящее начало при написании продающего текста — это предложение, презентация скидки или акции. Пример: «Создали для вас новый продукт — уникальный курс по запуску школы для флористов, в котором готовы поделиться всеми секретами своей работы».

Цепочка фактов. Описание преимуществ, которые получит клиент. Пример: «Мы открыли свою школу еще в 2010 году, и за это время накопили огромный опыт. В курсе собрали всю самую актуальную информацию как для тех, кто хочет запустить онлайн-школу, так и для тех, кто решил работать офлайн — от выбора помещения до нюансов проверки заданий учеников. Обучение проходит под контролем опытных наставников, которые готовы прийти на помощь в любой момент. Новые навыки или изучение с нуля — наш курс подойдет и тем, кто делает только первые шаги, и тем, кто уже не первый год в этом бизнесе».

«Крючок». Завершается текст призывом к действию. Пример: «Хотите стать ближе к своей мечте? Запишитесь на обучение прямо сегодня и получите мини-курс по оформлению профиля в социальных сетях в подарок».

FAB

Формула FAB акцентирует внимание на уникальности и ключевых преимуществах услуги или товара. Такой текст помогает выделиться на фоне конкурентов, которые предлагают аналогичные продукты. В продающем тексте на основе FAB, три блока:

Особенности. В этой части текста рассказываем, какие задачи решает продукт. Пример: «Сервис доставки продуктов "Четыре сезона" — это круглосуточная доставка фермерских продуктов. Мы привезем ваш заказ в любой район города».

Преимущества. В блоке «Преимущества» перечисляем плюсы продукта. Пример: «В нашем каталоге представлены только качественные продукты: мы тщательно проверяем всех наших поставщиков, поэтому вы можете быть уверены в безопасности, свежести и вкусовых качествах продуктов. Большой ассортимент помогает найти все, что вам нужно — от зелени и ягод до молочной продукции и мяса».

Выгода. Текст завершается указанием выгод, которые получит клиент при обращении в вашу компанию. Пример: «Быстрая доставка, демократичные цены и возможность в любой момент заказать свежие продукты домой или в офис — отличительные черты нашего сервиса. Оформляйте заказ и убедитесь в этом сами!».

BAB

Еще одна популярная для создания продающих текстов формула — BAB. Она помогает достичь главных целей продающего текста — помочь читателям понять, как продукт сможет решить их проблему и ненавязчиво привести их к покупке. Рекламные объявления и другие тексты, написанные по формуле BAB, состоят из трех элементов: