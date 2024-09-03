Путь клиента и контент-маркетинг

Клиент понимает, что у него есть потребность или проблема, но о ее решении он пока не задумывался. Именно на этом этапе наша задача — познакомить клиента с продуктом и продемонстрировать (убедительно, но не слишком навязчиво) какие выгоды его ждут от сотрудничества с нами.

Главная сложность заключается в том, что работать здесь приходится с широкой аудиторией и с холодными клиентами.

Предположим, потенциальный клиент уже начинает осознавать, что так дальше продолжаться не может, причем неважно, какая именно у него проблема: постоянно зависающий ноутбук, на котором невозможно работать и который нужно срочно заменить на новый или отсутствие личного помощника, который бы взял на себя рутинные, но необходимые дела. Главное — что в этот момент ваш будущий клиент начинает искать информацию, но представления о том, как можно решить проблему, у него пока нет.