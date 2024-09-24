Как писать статьи, чтобы их дочитывали: руководство по инфостилю

Инфостиль нельзя назвать стилем в полной мере и поставить в один ряд с научным или художественным. В большей степени информационный стиль — это подход к написанию текстов, набор приемов редактирования, которые помогают сделать их понятными, информативными и лаконичными.

Само понятие «инфостиль» введено в обиход Максимом Ильяховым и Людмилой Сарычевой. Именно их книга «Пиши, сокращай» призвана научить всех, кто работает с текстами, «излагать мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов».

И хотя профессиональное сообщество разделилось на адептов и хейтеров описанного в книге подхода, инфостиль на протяжении последних лет остается «путеводной звездой» практически для всех, кто работает на стыке контента и маркетинга.

Инфостиль базируется на пользе, честности и заботе о читателе.

Польза. Полезный текст — это текст, который решает проблему или задачу читателя, а не просто дает какую-то информацию.

Честность. В тексте, написанном в инфостиле, нет места недостоверной информации и размытым фразам.

Забота. Текст должен легко восприниматься читателем. Чтобы понять, о чем материал и получить полезную информацию, от него не требуется никаких усилий.