Как писать статьи, чтобы их дочитывали: руководство по инфостилю

Мы работаем с текстами и понимаем, что написать хорошую статью бывает непросто. Составили для вас инструкцию по созданию текстов, которые хочется читать.
Что такое инфостиль и почему о нем все говорят?
Инфостиль нельзя назвать стилем в полной мере и поставить в один ряд с научным или художественным. В большей степени информационный стиль — это подход к написанию текстов, набор приемов редактирования, которые помогают сделать их понятными, информативными и лаконичными.
Само понятие «инфостиль» введено в обиход Максимом Ильяховым и Людмилой Сарычевой. Именно их книга «Пиши, сокращай» призвана научить всех, кто работает с текстами, «излагать мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов».
И хотя профессиональное сообщество разделилось на адептов и хейтеров описанного в книге подхода, инфостиль на протяжении последних лет остается «путеводной звездой» практически для всех, кто работает на стыке контента и маркетинга.
Инфостиль базируется на пользе, честности и заботе о читателе.
Польза. Полезный текст — это текст, который решает проблему или задачу читателя, а не просто дает какую-то информацию.
Честность. В тексте, написанном в инфостиле, нет места недостоверной информации и размытым фразам.
Забота. Текст должен легко восприниматься читателем. Чтобы понять, о чем материал и получить полезную информацию, от него не требуется никаких усилий.
Авторы корпоративных блогов на «Клерке» придерживаются инфостиля: мы стремимся, что все без исключения тексты были понятными и информативными. Вы можете самостоятельно наполнить блог своей компании полезными и интересными статьями или воспользоваться нашей помощью: мы создадим контент, который точно понравится вашей (и нашей) аудитории.
С чего начать: заголовок и лид
Значение заголовка невозможно переоценить: именно по этим нескольким словам читатель принимает решение — читать или не читать статью. И из-за несоответствия заголовка содержанию он может уйти на первых же абзацах: если вы обещали рассказать, что выгодно продавать на маркетплейсах в этом году, но начали с истории развития онлайн-торговли, пользователь просто закроет страницу.
Заголовок — это отражение сути текста, и он на 100% должен соответствовать дальнейшему содержанию.
3 секрета создания цепляющего заголовка
Пообещайте читателю выгоду. Не «Бронирование недорогих отелей в Санкт-Петербурге», а «Узнайте, как перестать переплачивать и забронировать отель в Санкт-Петербурге со скидкой», не «Изучение английского языка на смартфоне», а «Как быстро выучить английский без репетитора: 5 эффективных приложений для смартфона».
Используйте цифры там, где это уместно. Читатели больше доверяют заголовкам, из которых точно понятно, о чем пойдет речь в статье. Не «Способы удаления ручки с одежды», а «Как отстирать ручку с одежды: 10 проверенных способов», не «Заводим автомобиль в мороз», а «Как завести авто на морозе: 5 работающих способов».
Вызывайте интерес. У читателя должно появиться любопытство, которое заставит его открыть статью. Например, «Инструмент, о котором должен знать каждый иллюстратор» или «Сервис, которым пользуются успешные селлеры».
А вот кликбейтных заголовков нужно избегать. «Ирина зарабатывает на маркетплейсах 500 тысяч в месяц: записывайте, что нужно делать...» — большинство читателей проигнорируют такой материал.
Подогреваем интерес анонсом
Лид, или анонс, или введение — часть текста между заголовком и основной частью называют по-разному, но ее назначение от этого не меняется. Как и заголовок, лид «продает» текст читателю. Заинтересовать анонсом помогают:
Рассказ о результате, который обеспечивает применение советов из текста («Рассказываем, как избавиться от муравьев на дачном участке быстро и с минимальными затратами»).
Добавление фактов, подтверждающих актуальность темы («По данным опроса, 73% пользователей...», «Ученые доказали, что треть жителей Москвы...»).
Рассказ о вопросе, на который читатель получит ответ, прочитав текст («Из нашего материала вы узнаете, как выбрать семейный отель в Бодруме для отдыха с детьми»).
Введение необязательно писать сразу. Если мыслей о том, как создать привлекательный анонс, пока нет, не торопитесь: когда текст будет готов, сформулировать мотивирующее открыть статью введение станет проще.
Как придумать структуру?
Создать структуру текста будет легче, если вы определитесь, на какие вопросы читатель хочет получить ответ. Узнать, что волнует аудиторию, поможет «Вордстат».
«Вордстат» — сервис подбора ключевых слов. Работать с ним просто: введите краткую тему статьи и слева отобразится, что пользователи пытаются найти с вместе с этим словом или словосочетанием. Похожие темы — это источник вопросов, которые нужно осветить в статье.
Еще один ценный источник информации — сообщества, в которых общается ваша целевая аудитория. Это могут быть форумы, группы в социальных сетях, чаты: в живом общении часто удается найти те темы, которые являются самыми актуальными.
Основная часть: раскрываем тему
Хороший текст в инфостиле отвечает на все вопросы, которые возникли (или даже могут возникнуть в процессе чтения материала) у читателя. Например, если пишем о том, зачем бизнесу электронный документооборот, то рассказываем, что вообще представляет собой ЭДО, о его задачах, функциях, видах и преимуществах, об этапах и нюансах перехода на ЭДО, а также о критериях выбора системы.
Воспринимать большой объем информации помогает структурирование текста. В этом случае даже при беглом взгляде на статью читатель сможет заметить, что в материале есть интересные для него мысли.
Структурировать текст помогают:
Заголовки.
Абзацы.
Форматирование.
Списки.
Цитаты.
Каждый ответ на предполагаемый вопрос читателя выделяется в отдельный блок. А каждый блок обозначается заголовком.
Пишем заключение
Вывод — или подведение итога вышесказанному — нельзя назвать обязательной составляющей текста в инфостиле: можно встретить немало статей, которые обходятся без финальных абзацев. Но мы помним о том, что один из принципов информационного стиля — это забота о читателе, поэтому рекомендуем «помогать» ему сделать вывод. Чаще всего в финальных абзацах встречаются:
резюмирование содержимого;
призыв к совершению какого-то действия — оставить комментарий, заполнить форму, перейти на сайт;
краткие советы.
Оформить заключение можно в виде абзаца или как отдельный блок. При оформлении финала текста в виде отдельного блока подумайте о заголовке: самые распространенные названия — «Главное», «Выводы», «Рекомендации».
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Избегайте объемных абзацев
Идеальный абзац — 4–5 строк. Допустимый максимум — 7 строк. Абзацы большего объема с трудом воспринимаются читателями. В абзац не рекомендуется включать более 3 предложений и более одной мысли.
Приводите примеры
Если вы хотите продать читателю какой-то продукт, недостаточно просто рассказать, какой он прекрасный и незаменимый. Приведите примеры, когда этот продукт был реально полезен, расскажите историю, как он помог в решении проблемы.
Всегда помните о цели текста
Вы должны четко понимать, зачем пишете текст и что он даст читателю. Все структурные элементы, все аргументы и истории должны этой цели отвечать.
Например, вы хотите убедить читателя, что ему нужно срочно пройти обучение на ваших курсах. И даже если рекламные вставки и любые отсылки к продукту отсутствуют, информация из каждого блока способствует этому убеждению.
Расскажите, какие преимущества есть у предлагаемого формата обучения, каких результатов достигают ученики и какие возможности перед ними открываются. И если вы включите в текст информацию об альтернативных способах обучения, читателя все равно нужно подвести к выводу, что ваше предложение лучшее.
Дайте читателю возможность сделать собственные выводы
Когда нам говорят, что какой-то товар самый лучший, мы можем в этом сомневаться. Но если человек самостоятельно приходит к такому выводу, переубедить его сложно. От категоричных утверждений лучше отказаться: позвольте читателю самостоятельно сформировать мнение о продукте.
Добавляйте детали, чтобы объяснить «сложное»
Конечно, перегружать текст подробностями не нужно, это сделает его тяжеловесным. Но объяснять те моменты, которые сложно понять непрофессионалу, обязательно. Иначе есть риск, что, «споткнувшись» о что-то неизвестное, читатель просто закроет текст.
Согласовывайте заголовки
Для заголовков рекомендуется выбирать одно время (как и для элементов списка). Например, «Пройдите регистрацию», «Дождитесь звонка оператора», «Подпишите договор» и т.д.
В этом случае читателю проще усвоить информацию и даже при беглом просмотре текста сформировать понимание того, что его ждет в статье.
Не забывайте об искренности
Одна из особенностей инфостиля — минимум эмоций и упор на факты. Нагромождение прилагательных и акцент на чувствах действительно будут неуместны, но и факты способны вызывать эмоции. Мы не может спорить с известным утверждением: покупают у тех, кому доверяют. А сухое перечисление характеристик продукта, дополненное аналитикой, вряд ли поможет завоевать доверие.
Например, ваша компания специализируется на юридическом обслуживании на аутсорсинге. Расскажите, какие реальные проблемы бизнеса способен решить такой формат сотрудничества и поделитесь, как именно вы работаете со своими клиентами, как организуете оказание услуг и как отбираете персонал.
Добавляйте иллюстрации
Иллюстрации способны оживить текст даже на скучную тему. В информационных текстах чаще всего можно встретить инфографику — графический способ представления информации. По сути, это информация в виде картинок.
С помощью инфографики можно не просто привлечь внимание аудитории, но и донести до нее большой объем информации (на который бы ушло много обычного текста).
Хорошая инфографика — это инфографика, не перегруженная текстом, без лишних элементов и с интуитивно понятной символикой. Большая ошибка — пытаться вместить в нее все, что только можно. Чрезмерное количество всевозможных блоков и стрелочек оттолкнет читателей: никто не захочет тратить свое время на попытки разобраться во всех хитросплетениях.
Язык текста в инфостиле
Главные «враги», с которыми борется инфостиль — канцеляризмы, словесные штампы, вводные слова и оценочные суждения в текстах. То есть все то, что не имеет никакого смысла.
Канцеляризмы
«В связи с... », «в настоящее время», «данный», «помимо этого», «соответственно» и другие подобные слова и фразы — это канцеляризмы, которые так и норовят проникнуть в тексты. Некоторые авторы убеждены: казенный язык способен сделать текст «солиднее». Но в действительности он только затрудняет понимание.
Словесные штампы
«Индивидуальный подход», «динамично развивающаяся компания», «широкий спектр услуг», «кратчайшие сроки и другие подобные выражения призваны убедить читателя, но на практике действуют обратным образом. Для читателя это сигнал: автору нечего сказать по существу, поэтому он пытается скрыться за подобными штампами.
Вводные слова
«Без сомнения», «возможно», «следовательно», «одним словом», «вероятно» — все это вводные слова, в большинстве случаев не имеющие смысла. Уберите вводное слово и перечитайте предложение. Если его смысл не изменился, значит вводному слову в нем нет места.
Оценочные суждения
Инфостиль предоставляет читателям возможность делать выводы самостоятельно. Оценочным суждениям и эпитетам типа «красивый», «легкий» таких текстах нет места.
Мы не навязываем свое мнение и не решаем за читателя, а сообщаем ему конкретные факты.
Например, за фразой «Отель в шаговой доступности от пляжа» может скрываться все, что угодно. Но если мы напишем, что «До пляжа можно дойти за 5 минут неспешной ходьбы», читатель сформирует уже собственное представление о расположении отеля.
Модальные глаголы
Об уместности использования модальных глаголов «можно», «нужно», «должен» в текстах в инфостиле часто спорят: кто-то уверен, что им здесь точно делать нечего, а кто-то — что они имеют право на существование. Мы рекомендуем ориентироваться на смысл.
Иногда модальные глаголы однозначно лишние: если фразу «Наша компания может установить беседку на даче за 2 дня» изменить на «Наша компания установит беседку на даче за 2 дня», ее смысл не исказится. Но, например, во фразе «Для участия в конкурсе претенденты должны владеть английским языком» модальный глагол смотрится уместно.
Слова-усилители
Слова-усилители не помогут написать «сильный» текст: эффект от них, скорее, обратный. «Очень», «крайне», «весьма» и тому подобные слова не имеют смысловой нагрузки и не позволяют узнать, насколько «весьма удачное сочетание» будет действительно «удачным». Такие слова из текста без сомнений убирают.
Главное
Инфостиль — это подход к написанию текстов, который позволяет создавать убедительные и доступные тексты.
Польза, честность, забота о читателе — основа инфостиля.
Заголовок и анонс «продают» текст: скучные название и введение точно оттолкнут даже заинтересованного читателя.
В основной части текста читатель должен получить ответы на все свои вопросы.
Не забывайте о структурировании: заголовках, списках, форматировании.
«Оживляйте» текст при помощи примеров и иллюстраций.
Избегайте использования канцеляризмов, словесных штампов, вводных слов и оценочных суждений.
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