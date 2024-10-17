Где найти клиентов: шпаргалка от «Клерка»

5 причин, почему вам сложно привлечь клиентов
1. Высокая конкуренция. Если вы не монополист (как, например, РЖД), то наверняка у вас есть конкуренты, и за внимание каждого потенциального клиента придется бороться. В высококонкурентной среде недостаточно просто рассказать о продукте, особенно если он «сложный»: нужно буквально влюбить в него аудиторию. Процесс небыстрый и нелегкий, но только это поможет заинтересовать потенциальных клиентов.
2. Сложности с коммуникацией. Большинство людей использует огромное количество источников информации и каналов связи. Поэтому выбирайте те из них, которыми реально пользуется ваша целевая аудитория.
3. Отсутствие уникального предложения. Стандартному продукту без уникальных преимуществ сложно привлечь к себе внимание. Потенциальных клиентов обычно «цепляет» какая-то особенность предложения.
Так, например, онлайн-школа возвращает всю оплату мини-курса, если обучающемуся не понравился первый урок. К огромному количеству возвратов это не приводит, зато клиенту легче решиться на покупку. Подобные предложения всегда заставляют обратить на себя внимание.
4. Желание работать «со всеми». Поиски потенциальных клиентов приведут к результату только в том случае, если вы точно знаете, кого ищете. Начинать нужно с определения целевой аудитории: так вы поймете, кто ваши клиенты и сможете выбирать те методы и инструменты продвижения, которые эффективны именно для них.
5. Отсутствие реакции на изменение потребительских предпочтений. Не самая очевидная, но не менее значимая причина — это изменение потребительских предпочтений. Поведение и потребности аудитории постоянно изменяются, и чтобы у бизнеса в принципе были потенциальные клиенты, он должен адаптироваться практически моментально.
Где искать потенциальных клиентов
Итак, вы определись с тем, кто же является вашими потенциальными клиентами. И здесь начинается самое сложное — их поиск. Вариантов немало, но не все из них могут быть эффективны именно для вашего бизнеса. Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на универсальные проверенные технологии, которые возможно адаптировать под специфику вашего проекта.
Социальные сети
Социальные сети остаются одним из самых эффективных каналов поиска клиентов: здесь есть самые различные возможности. Например, можно создать и развивать собственное сообщество — но учтите, что это достаточно трудозатратный вариант.
В некоторых социальных сетях бизнес может не просто рассказывать о своих услугах или товарах, собирать обратную связь и изучать предпочтения аудитории, но и сразу же продавать.
Старт в социальных сетях бесплатный, но чтобы сообщество действительно привлекало аудиторию, за рекламу все-таки нужно платить.
Еще один эффективный способ привлечения аудитории через социальных сети — размещение информации о своем бизнесе и продуктах в сообществах с вашими потенциальными клиентами. В этом случае вы сразу получаете доступ к заинтересованной аудитории: самостоятельно привлекать клиентов и тратить рекламный бюджет на продвижение с непредсказуемым результатом не придется.
Корпоративный блог
О возможностях контент-маркетинга слышал, наверное, каждый: публикация полезного контента помогает привлекать новых клиентов и удерживать постоянных, повышает узнаваемость бренда и положительно сказывается на имидже компании.
Один из самых эффективных форматов — ведение собственного блога.
Как это работает? Вы запускаете блог своей компании: публикуете не просто полезные, а интересные материалы, общаетесь с подписчиками в комментариях и при этом решаете сразу несколько задач.
Во-первых, ваш бизнес продвигает сам блог, а подписчики превращаются в клиентов. Во-вторых, в блоге вы можете размещать формы лидогенерации — это проверенный и действительно работающий способ поиска новых клиентов.
Ключевой момент в запуске блога — выбор площадки. Некоторые компании ведут блоги на собственных сайтах, но это чаще всего не срабатывает: потенциальные клиенты могут просто не знать о его существовании. Поэтому для ведения блога лучше выбирать известные ресурсы с большой аудиторией.
Так, на «Клерке» вы можете запустить блог своей компании и получить доступ к нашей многомиллионной аудитории. Наши партнеры собирают прямые заявки прямо из статей, причем среди них практически нет случайных: аудитория «Клерка» — это профессиональное сообщество, которое заинтересовано в качественных продуктах и новых идеях. «Клерк» готов помочь с созданием контента: оставляйте заявку, и мы с удовольствием подробно расскажем вам обо всех нюансах сотрудничества.
Специализированные мероприятия
Участие компании в выставках, форумах и других мероприятиях открывает доступ к клиентам, причем именно к «живой» аудитории. Вы можете лично рассказать о своей компании, а также ответить на вопросы и отработать возражения.
Главное — выбирайте те мероприятия, на которых действительно будут ваши потенциальные клиенты и которые привлекают лидеров отрасли.
Участие в малозаметных для профессионального сообщества событиях не только не поможет в поиске клиентов, но и способно негативно сказаться на репутации.
Партнерский маркетинг
А еще потенциальных клиентов можно найти среди аудитории другого бизнеса. При условии, что у вас схожая аудитория, сотрудничество с такими проектами помогает привлечь клиентов, причем к вашему бизнесу они будут относиться лояльнее, так как его рекомендовали.
Партнерский маркетинг отлично работает и на укрепление бренда, повышение его видимости на рынке. Но есть условие: «дружить» нужно с бизнесом с хорошей репутацией, иначе все его недостатки в глазах аудитории распространятся и на вас.
Профильные СМИ
Публикация в СМИ — еще одна возможность привлечь заинтересованную аудиторию. Профильным СМИ доверяют, и доверие априори распространится и на вашу компанию.
Как и блог, СМИ идеально подходят для того чтобы продемонстрировать свою экспертность. Расскажите читателям, что вы знаете, как решить их проблему, поделитесь успешными кейсами: такая ненавязчивая реклама в большинстве случаев гораздо эффективнее «традиционных» форматов.
В привлечении новых клиентов часто помогает так называемся «бесплатная выгода». Например, после прочтения статьи появляется предложение оставить свои данные и получить подарок: инструкцию, чек-лист или какой-то товар (все зависит от сферы вашего бизнеса). Потенциальному клиенту легче решиться на такой «взаимовыгодный обмен», чем просто поделиться своими контактами с пока еще незнакомой компанией.
С «Клерком» вы можете найти новых потенциальных клиентов при помощи различных инструментов: запустить свой блог, разместить рекламу в социальных сетях или поучаствовать в наших мероприятиях. А еще мы готовы организовать вебинар для вашей компании. Оставляйте заявку, и мы предложим эффективную стратегию расширения аудитории для вашего бизнеса.
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