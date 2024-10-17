Где найти клиентов: шпаргалка от «Клерка»

1. Высокая конкуренция. Если вы не монополист (как, например, РЖД), то наверняка у вас есть конкуренты, и за внимание каждого потенциального клиента придется бороться. В высококонкурентной среде недостаточно просто рассказать о продукте, особенно если он «сложный»: нужно буквально влюбить в него аудиторию. Процесс небыстрый и нелегкий, но только это поможет заинтересовать потенциальных клиентов.

2. Сложности с коммуникацией. Большинство людей использует огромное количество источников информации и каналов связи. Поэтому выбирайте те из них, которыми реально пользуется ваша целевая аудитория.

3. Отсутствие уникального предложения. Стандартному продукту без уникальных преимуществ сложно привлечь к себе внимание. Потенциальных клиентов обычно «цепляет» какая-то особенность предложения.

Так, например, онлайн-школа возвращает всю оплату мини-курса, если обучающемуся не понравился первый урок. К огромному количеству возвратов это не приводит, зато клиенту легче решиться на покупку. Подобные предложения всегда заставляют обратить на себя внимание.

4. Желание работать «со всеми». Поиски потенциальных клиентов приведут к результату только в том случае, если вы точно знаете, кого ищете. Начинать нужно с определения целевой аудитории: так вы поймете, кто ваши клиенты и сможете выбирать те методы и инструменты продвижения, которые эффективны именно для них.

5. Отсутствие реакции на изменение потребительских предпочтений. Не самая очевидная, но не менее значимая причина — это изменение потребительских предпочтений. Поведение и потребности аудитории постоянно изменяются, и чтобы у бизнеса в принципе были потенциальные клиенты, он должен адаптироваться практически моментально.