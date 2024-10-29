Как можно увеличить продажи при помощи маркетингового ресурса: 4 рабочих способа

Как маркетинговый ресурс компании влияет на продажи

И для создания продукта, и для достижения других бизнес-целей компании нужны ресурсы — материальные и нематериальные. Среди нематериальных особое место занимает маркетинговый ресурс: именно он помогает клиенту и бизнесу найти друг друга и делает компанию конкурентоспособной. Привлечь клиента и удержать его внимание, сформировать спрос на продукт — все эти задачи помогают решить репутация бренда, его продвижение, узнаваемость компании и лояльность аудитории.

1. Узнаваемость компании

Одна из основ успешного маркетинга — узнаваемость компании: она помогает в формировании имиджа, повышает конкурентоспособность и формирует доверие целевой аудитории. В конечном итоге узнаваемость влияет на продажи: клиенты предпочитают покупать у тех, кого знают, причем это работает как для разовых, так и для регулярных покупок. Для повышения узнаваемости компании используют всевозможные инструменты — от традиционной рекламы и спонсорства (например, бренд может поддержать музыкальный фестиваль или спортивное мероприятие) до маскотов и стратегии «король категории». При работе с узнаваемостью важна последовательность: нужно постоянно напоминать аудитории о бренде и как можно чаще оказываться в поле зрения потенциальных покупателей. Эффективное решение — связать бренд с чем-то запоминающимся: например, многие известные марки ассоциируются с определенным цветом и формой. А некоторые компании на протяжении длительного времени используют в рекламе один и тот же слоган — это еще один способ запомниться аудитории.

2. Продвижение бренда

Главные задачи продвижения — донести до клиентов образ бренда, рассказать о его достоинствах и сформировать желание как можно скорее стать обладателем продукта или воспользоваться услугой. Способов продвижения огромное количество: компании часто используют все доступные инструменты — от традиционных до нестандартных. Среди самых распространенных: Контент-маркетинг.

Контекстная реклама.

Инфлюенс-маркетинг.

Вебинары.

Партнерский маркетинг.

Работа с отзывами.

Наружная реклама.

Email-маркетинг.

Участие в профильных мероприятиях. Существуют и другие способы продвижения. Максимального эффекта можно достичь, сочетая различные инструменты. Причем мы рекомендуем обязательно учитывать специфику компании. Нередко то, что работает для одного бренда, оказывается совершенно неподходящим решением для другого. Тем не менее, перечисленные выше способы можно назвать универсальными. Они не раз доказали свою эффективность в продвижении бизнеса практически любого масштаба и в самых различных сферах. «Клерк» готов прийти на помощь компаниям, которые хотят увеличить продажи: наш опыт позволяет гарантировать клиентам трафик, лиды, охваты и подписчиков. Запустите email-рассылки, медийную рекламу и блог своей компании на «Клерке», организуйте вебинар или создайте спецпроект. Мы используем различные форматы продвижения. Сотрудничество с «Клерком» — это возможность рассказать в вашем бизнесе многомиллионной и, что самое главное, заинтересованной аудитории.

3. Репутация бренда

Продажи и репутация бренда неразрывно связаны, поскольку именно она во многом влияет на восприятие потенциальными клиентами продукта или услуги. Когда перед компанией стоит задача по увеличению продаж, репутация может сработать сразу по нескольким направлениям: Формирование доверия. Брендам с хорошей репутацией доверяют даже новые клиенты. Клиенты с вероятностью 99,9% купят у тех, в чьей надежности не возникает сомнений. При этом важную роль в выстраивании доверительных отношений играет опыт других клиентов, отзывы и рекомендации.

Расширение охватов. Компаниям с хорошей репутацией легче привлечь внимание СМИ и инфлюенсеров. В результате информация о компании, ее продуктах или услугах распространяется по различным каналам. Соответственно, это работает на привлечение новой аудитории.

Увеличение гибкости ценообразования. Положительная репутация расширяет возможности бизнеса в области ценообразования. Компания может устанавливать более высокие цены на свои продукты без потери спроса. За продукты брендов с хорошей репутацией клиенты готовы платить больше. Репутация бренда — не пространное понятие, а эффективный инструмент для увеличения продаж. Причем работает репутация в отношении как постоянных клиентов, так и новой аудитории.

4. Лояльность клиентов