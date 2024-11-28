Как продвигать онлайн-образование на «Клерке» + три рабочих кейса

Рынок онлайн-образования продолжает расти, а аудитория сохраняет устойчивый интерес к цифровым образовательным продуктам. Но и продвигать образовательные проекты становится все сложнее и из-за высокой конкуренции, и из-за особенностей самого продукта.

Мы в «Клерке» занимаемся онлайн-образованием не один год, и за это время разработали собственные методы продвижения. Рассказываем, как эффективно продвигать образовательные продукты и делимся успешными кейсами.

Онлайн-образование: в чем секрет успеха

Рынку онлайн-обучения постоянно предрекают спад, но цифры говорят об обратном. По итогам 2023 года он вырос более чем на 30%, и эта тенденция, по мнению экспертов, сохранится и в 2024–2025 годах.

Вообще идея учиться онлайн появилась еще в 70-х гг. прошлого столетия. В нашей стране дистанционные образовательные технологии активно развиваются на протяжении нескольких лет, но невероятное увеличение спроса на онлайн-курсы произошло в пандемию.

И сегодня онлайн-обучение продолжают выбирать те, кто хочет освоить новую профессию, повысить квалификацию и просто научиться чему-то новому (даже если это не имеет непосредственного отношения к профессиональной деятельности). Одно из ключевых преимуществ такого формата — возможность обучаться здесь и сейчас, независимо от местонахождения. Главное — доступ в интернет. А еще онлайн-образование — это:

Гибкость. По сравнению с традиционными форматами, например, обучением в вузе, онлайн-курсы гораздо быстрее (практически моментально) реагируют на все изменения в отрасли. Благодаря этому курсы регулярно обновляются и адаптируются, а обучающиеся получают действительно актуальную информацию.

Обучение в собственном темпе. Каждый человек уникален, и скорость обучения у каждого своя. Большинство онлайн-курсов позволяют проходить обучение в собственном темпе: во-первых, это более комфортно, а, во-вторых, даже в условиях дефицита времени всегда можно найти какой-то промежуток для учебы.

Дополнительные возможности. Многие онлайн-платформы уделяют внимание не только самому обучению, но и развивают нетворкинг. Нередко онлайн-школы и сервисы напрямую сотрудничают с работодателями, что значительно повышает шансы обучающихся на трудоустройство.

Развитие навыка самообразования. Самообразование — важнейший навык для любого современного человека. И онлайн-образование — один из лучших способов его развития: обучающиеся тренируют самодисциплину и глубоко погружаются в предмет за счет самостоятельного освоения материала.

Сегодня «на удаленке» можно научиться практически всему — от приготовления эклеров до Python-разработки. Онлайн-платформы предлагают самые разнообразные направления.

С какими сложностями приходится сталкиваться при продвижении

Должны сказать сразу: в сфере EdTech стандартные способы продвижения работают не всегда. Причин здесь несколько.

Долгий цикл принятия решения. Онлайн-курс — продукт сложный, и большинству потенциальных клиентов нужно время на принятие решения. Как правило, недостаточно один раз увидеть просто рекламу: клиент должен осознать ценность и уникальность продукта, понять, почему ему нужно именно это обучение. Такая работа требует времени.

Перегруженность рынка. По многим направлениям достаточно большое количество предложений, и в целом реклама всевозможных образовательных услуг встречается повсеместно. Проблема в том, что далеко не все продукты имеют высокое качество, и часто клиенты уже имеют негативный опыт обучения на онлайн-курсах. Отталкивает и навязчивая реклама. Поэтому одна из главных задач продвижения образовательных продуктов — формирование доверия.

Отложенный результат. Покупка онлайн-курса кардинально отличается от, например, покупки смартфона. В случае с приобретением обучения в момент покупки для клиента все только начинается: предстоит изучать материалы, делать упражнения и домашние задания. В результате клиент не очень представляет, что ждет его в итоге. И это еще одна причина, по которой многим сложно решиться на покупку.

Значительную роль в продвижении образовательных продуктов играют успешные кейсы и рекомендации, и это также накладывает отпечаток на маркетинговую стратегию. Результаты других обучающихся часто становятся решающим аргументом в пользу покупки.

Как это работает «Клерке»

Продвижение на «Клерке» — это доступ к заинтересованной лояльной аудитории, устойчивый поток лидов и гарантия результата. У нас есть все возможности для эффективного продвижения: мы используем инструменты контент-маркетинга, баннерную и медийную рекламу, брендированный видеоконтент, социальные сети, email-маркетинг, а также реализуем спецпроекты.

Стратегия продвижения разрабатывается на основе запроса рекламодателя и специфики продукта.

Контент-маркетинг

Одним из самых эффективных методов продвижения образовательных продуктов считается контент-маркетинг — метод, суть которого заключается в создании и распространении полезного контента для привлечения и удержания клиента, а также для увеличения количества продаж.

Как это выглядит на практике?

Например, образовательная платформа запускает собственный блог и начинает размещать в нем материалы, но не просто рекламу, а действительно интересные и полезные для своей аудитории публикации. Можно подробно рассказывать о процессе обучения и подготавливать рекомендации для учеников, разрабатывать профориентационные тесты и делиться успешными кейсами.

Можно сказать, что контент-маркетинг и онлайн-образование идеально подходят друг другу. Контент-маркетинг ориентирован на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и помогает завоевать доверие аудитории, а это именно то, что нужно рынку образовательных услуг.

Моментальный результат — это в большинстве случаев не про контент-маркетинг, хотя бывает, что клиенты сразу же принимают решение о покупке. В контент-маркетинге нет места навязчивой рекламе и агрессивным продажам, и такой подход идеально соответствует особенностям аудитории.

Потенциальные клиенты образовательных платформ вдумчиво подходят к выбору продукта, предпочитают собрать максимум информации и уже после этого принять решение.

На «Клерке» вы можете запустить блог своего проекта и размещать в нем собственные материалы, а можете доверить создание контента нам: мы подберем актуальные темы, напишем тексты и разработаем обложки. Нашим рекламодателям мы предлагаем несколько тарифов: вы можете выбрать самый подходящий для себя формат сотрудничества.

Партнерские вебинары

Эффективный метод продвижения образовательных продуктов — партнерские вебинары. Это совместные онлайн-мероприятия «Клерка» и партнера. «Клерк» предоставит площадку для проведения вебинара, возьмет на себя техническую организацию и анонсирование.

Проведение партнерского мероприятия — это возможность рассказать о продукте широкой аудитории и выстроить контакт с клиентами. Результат — гарантированная база лидов (от 150, но в среднем собираем более двухсот заявок).

Размещение в каталоге мероприятий

Еще один метод продвижения на «Клерке» — размещение в каталоге мероприятий. У вас будет лендинг с лид-формой или реферальной ссылкой с автоматическим анонсированием в ленты.

Размещение в каталоге мероприятий эффективно работает на расширение аудитории. С помощью этого инструмента вы можете рассказать о курсе, вебинаре или другом мероприятии.

Email-маркетинг

Email-маркетинг способен принести впечатляющие результаты, но только при условии попадания в интересы вашей аудитории. В целом email-маркетинг решает одновременно несколько задач: привлекает трафик, мотивирует клиента совершить целевое действие и работает с имиджем вашего проекта.

На «Клерке» есть несколько популярных рассылок, в которых мы можем разместить информацию о вашем образовательном продукте. Среди них — Утренний бухгалтер (73 757 читателей), Ночной бухгалтер (61 105 читателей), Чемодан вебинаров (149 463 читателей) и сегментированная рассылка.

Медийная и баннерная реклама

При продвижении образовательного контента важно воздействовать на эмоции потенциального клиента, и с этой задачей отлично справляется визуальный контент. На «Клерке» доступны различные форматы — pop-up, промобар, скрепка, перетяжки и объявления.

Медийная и баннерная реклама — возможность быстро рассказать о продукте. Эти инструменты обеспечивают поток лидов и способствуют увеличению охватов.

С «Клерком» вы сможете продвигать свой образовательный продукт — расширять аудиторию и увеличивать средний чек, работать с репутацией и постоянными клиентами. Мы предлагаем различные форматы — от запуска блога компании на «Клерке» и email-рассылок до партнерских вебинаров и разработки спецпроектов. Напишите нам, и мы подберем самые эффективные инструменты для продвижения вашего бизнеса независимо от его масштабов.