Готовьте рекламу зимой: как составить маркетинговый бюджет на 2025 год

Новый год – время планов, целей и новых свершений! Узнайте, какие рекламные инструменты помогут вашему бизнесу добиться успеха в 2025 году.

До нового года осталось меньше месяца — самое время планировать маркетинговый бюджет на 2025. Если отложить вопрос на последний момент, вы рискуете неэффективно распределить ресурсы и столкнуться с непредвиденными расходами.

Начните разрабатывать рекламную стратегию уже сейчас, чтобы запустить ее с первых дней нового года. «Клерк» поможет подобрать подходящие рекламные инструменты для вашего бизнеса.

Предлагаем вам ответить на несколько вопросов, и узнать, какие рекламные инструменты помогут вашему бизнесу добиться успеха в 2025 году. Мы подберем идеальные форматы под ваш бюджет, цели и аудиторию.

А еще вы получите скидку на один из рекламных продуктов «Клерка», который подходит вашей компании.

Перед тем, как заняться составлением плана на следующий год, посмотрите, как работает реклама сейчас:

Какие способы привлечения клиентов приносят больше продаж.

Сколько стоит привлечение одного клиента.

В какие месяцы продажи растут, а в какие падают.

Также учтите свои планы: может, вы собираетесь запустить новый продукт или выйти на другой рынок. И не забудьте оставить часть бюджета на тестирование новых идей.