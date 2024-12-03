Готовьте рекламу зимой: как составить маркетинговый бюджет на 2025 год

До нового года осталось меньше месяца — самое время планировать маркетинговый бюджет на 2025. Если отложить вопрос на последний момент, вы рискуете неэффективно распределить ресурсы и столкнуться с непредвиденными расходами.
Начните разрабатывать рекламную стратегию уже сейчас, чтобы запустить ее с первых дней нового года. «Клерк» поможет подобрать подходящие рекламные инструменты для вашего бизнеса.
Предлагаем вам ответить на несколько вопросов, и узнать, какие рекламные инструменты помогут вашему бизнесу добиться успеха в 2025 году. Мы подберем идеальные форматы под ваш бюджет, цели и аудиторию.
А еще вы получите скидку на один из рекламных продуктов «Клерка», который подходит вашей компании.
Перед тем, как заняться составлением плана на следующий год, посмотрите, как работает реклама сейчас:
Какие способы привлечения клиентов приносят больше продаж.
Сколько стоит привлечение одного клиента.
В какие месяцы продажи растут, а в какие падают.
Также учтите свои планы: может, вы собираетесь запустить новый продукт или выйти на другой рынок. И не забудьте оставить часть бюджета на тестирование новых идей.
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