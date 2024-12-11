Как продвигать юридический и консалтинговый бизнес на «Клерке»

Одним из ключевых трендов российского рынка юридических и консалтинговых услуг эксперты называют усиление конкуренции. И если раньше оставаться востребованными компаниям помогали, в первую очередь, профессионализм и безупречная репутация в сочетании с адекватной ценовой политикой, то сейчас только этих качеств становится недостаточно.

Почему юридическому и консалтинговому бизнесу нужен особый подход

Для привлечения и удержания клиентов юридический и консалтинговый бизнес нуждается в продвижении. И главное здесь — вовремя понять, что стандартные инструменты в работе со сложными продуктами не всегда оказываются эффективными. Без этого понимания компанию не спасут даже огромные рекламные бюджеты: можно до бесконечности вкладывать деньги в каналы продвижения, которые просто не способны привлечь вашу аудиторию.

Мы в «Клерке» работаем по-другому. В первую очередь ориентируемся на то, что юридический и консалтинговый бизнес — отрасль специфическая. Назовем лишь несколько ключевых аспектов:

Доверие. Покупают у тех, кому доверяют — фундаментальный принцип. Но в случае с юридическими и консалтинговыми услугами доверие имеет особое значение. Клиенту предстоит делиться чувствительной и конфиденциальной информацией, а ошибки могут привести не только к финансовым убыткам, но и к краху бизнеса. И в целом клиенту важно ощущение «надежного тыла» и свобода в общении с сотрудниками компании.

Длительный путь к покупке. При покупке сложных продуктов клиенты редко принимают решение на эмоциях. Как правило, началу работы с компанией предшествует длительный, а иногда непредсказуемый, путь. Сначала клиент формулирует проблему, которую ему нужно решить, затем ищет и анализирует информацию, изучает возможные решения и рекомендации. И, только убедившись в правильности своего выбора, начинает сотрудничество.

Выстраивание послепродажных отношений. Юридический и консалтинговый бизнес — направление, в котором стороны стремятся построить долгосрочные отношения. А это значит, что продвижение компании не должно заканчиваться в момент заключения договора. Удержание клиента — задача не менее значимая, чем его привлечение.

И еще один важный момент: без четкого понимания своей аудитории все усилия окажутся напрасными.

Вы можете работать с B2C- или B2B-сегментами, предоставлять широкий спектр услуг или, наоборот, выбрать узкую нишу, позиционировать свои услуги как продукты премиум-класса или делать акцент на демократичной ценовой политике — все это в конечном итоге влияет на разработку стратегии продвижения.

Какие инструменты использует «Клерк»

Предложить и реализовать на практике эффективные для продвижения именно вашего бизнеса методы — так видит свою задачу «Клерк». Среди наших клиентов множество компаний, оказывающих юридические и консалтинговые услуги, поэтому мы хорошо изучили и специфику бизнеса, и ожидания аудитории.

Итак, наш топ-4 самых эффективных инструментов продвижения.

Контент-маркетинг

Если говорить простыми словами, то контент-маркетинг — это продвижение через ценный для потенциального клиента контент. Например, компания публикует подробную инструкцию о регистрации компании, описывает доступные способы и возможные ошибки. И предлагает воспользоваться ее помощью в регистрации бизнеса, но делает это ненавязчиво.

Такая реклама, в отличие от агрессивных призывов как можно скорее купить, воспользоваться специальным предложением или оставить контакты, не раздражает: напротив, клиент благодарен и за полезную информацию, и за предложенную помощь.

Контент-маркетинг отвечает всем особенностям продвижения юридического и консалтингового бизнеса. Клиентам важно доверять компании — контент-маркетинг как раз и помогает показать экспертность, поделиться успешными кейсами и в целом найти точки соприкосновения с аудиторией. Если компания постоянно оказывается в поле зрения в положительном ключе, аудитория начинает ей доверять.

Вообще выстраивание долгосрочных отношений с клиентом — одна из ключевых задач контент-маркетинга. Например, ведение компанией собственного блога в целом рассчитано на длительную коммуникацию с клиентами — потенциальными и действующими. Клиент изначально может заинтересоваться каким-то материалом, стать подписчиком блога, начать работать с компанией и продолжать следить за публикациями, интересоваться ее жизнью, новыми продуктам и предложениями. Это эффективный способ удержания аудитории.

Запуск блога на «Клерке» — проверенное решение, которое уже не первый год помогает компаниям находить свою аудиторию. Размещайте собственные материалы или доверьте создание контента нашей редакции: мы подберем самые цепляющие темы и подготовим статьи, которые точно заинтересуют ваших потенциальных клиентов.

Медийная реклама

Визуальная реклама на «Клерке» обеспечивает широкий охват аудитории, способствует укреплению бренда и повышению его узнаваемости. Она может использоваться и как самостоятельный инструмент, и как дополнение к другим способам продвижения.

Например, если потенциальный клиент уже знаком с продуктами компании, появившееся в нужный момент объявление может обеспечить моментальный результат. А если на данный момент потребности в рекламируемой услуге нет, пользователь запомнит логотип и название компании: в будущем это может повлиять на его решение о покупке.

На «Клерке» клиентам доступны различные форматы медийной рекламы: короткое сообщение — промобар, всплывающие окна — pop-up, горизонтальные баннеры, размещаемые в верхней части сайта — перетяжка и другие.

С помощью медийной рекламы вы можете рассказать аудитории о каком-то из продуктов компании, специальном предложении или мероприятии.

Партнерские вебинары

Еще один инструмент продвижения юридического и консалтингового бизнеса на «Клерке» — проведение партнерских вебинаров. Такой формат сотрудничества «Клерка» и компаний-партнеров помогает расширить аудиторию и повысить узнаваемость на рынке.

Как это работает? Мы берем на себя техническую составляющую, широко анонсируем мероприятие и создаем лендинг на сайте «Клерка». После вебинара делаем рассылку по зарегистрированным пользователям с оффером партнера после вебинара.

При этом мы гарантируем результат — от 150 лидов. Для компании-партнера участие в вебинаре — отличная возможность рассказать о своих услугах заинтересованной аудитории.

Email-рассылки

На «Клерке» есть несколько популярных рассылок, в которых вы можете разместить информацию о своей компании и услугах — Утренний бухгалтер (73 757 читателей), Ночной бухгалтер (61 105 читателей) и Чемодан вебинаров (149 463 читателей). Также возможна сегментированная рассылка.

Рассылки — один из самых популярных инструментов продвижения среди наших рекламодателей из отрасли «Юридические услуги и консалтинг». Несколько самых очевидных плюсов email-рассылок:

Прямое взаимодействие с целевой аудиторией.

Поддержание интереса к компании.

Увеличение вовлеченности.

Привлечение повторных продаж.

А еще рассылки хорошо интегрируются с другими маркетинговыми инструментами. Например, можно использовать формы подписки на сайте и другие элементы для увеличения базы и усиления эффекта от других каналов продвижения.