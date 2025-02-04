Как запустить контент-маркетинг с нуля в 2025

Клиенты меняются. Прямая реклама, которая еще совсем недавно действительно хорошо продавала, в большинстве случаев уже не работает. Исследования показывают, что доля импульсивных покупок неуклонно снижается, а под влиянием эмоций приобретаются только самые недорогие товары.

Общеизвестный факт: сейчас значение имеют не только охваты, но и доверие аудитории. И контент-маркетинг является если не единственной, то одной из немногих стратегий, которая способна решить сразу несколько задач:

Увеличить трафик на ресурсы компании.

Познакомить аудиторию с продуктом и сформировать спрос.

Продемонстрировать экспертность.

Сформировать вокруг бренда лояльное комьюнити.

Увеличить продажи.

Удержать клиентов.

Несмотря на то, что у контент-маркетинга и более привычных бизнесу рекламы и PR в конечном итоге общая глобальная цель, отождествлять их было бы неправильно. От рекламы мы ждем моментального эффекта (потенциальный клиент увидел предложение и совершил покупку), в то время как контент-маркетинг формирует у аудитории потребность в продукте мягко и ненавязчиво.

И хотя контент-маркетинг нередко продает в одно касание, это не является его ключевой задачей. В свою очередь PR не ставит перед собой цели «продать», а работает на имидж и повышение узнаваемости. При этом полезной информации для аудитории PR-материалы зачастую не несут.