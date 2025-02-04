Как запустить контент-маркетинг с нуля в 2025

Зачем бизнесу контент-маркетинг
Клиенты меняются. Прямая реклама, которая еще совсем недавно действительно хорошо продавала, в большинстве случаев уже не работает. Исследования показывают, что доля импульсивных покупок неуклонно снижается, а под влиянием эмоций приобретаются только самые недорогие товары.
Общеизвестный факт: сейчас значение имеют не только охваты, но и доверие аудитории. И контент-маркетинг является если не единственной, то одной из немногих стратегий, которая способна решить сразу несколько задач:
Увеличить трафик на ресурсы компании.
Познакомить аудиторию с продуктом и сформировать спрос.
Продемонстрировать экспертность.
Сформировать вокруг бренда лояльное комьюнити.
Увеличить продажи.
Удержать клиентов.
Несмотря на то, что у контент-маркетинга и более привычных бизнесу рекламы и PR в конечном итоге общая глобальная цель, отождествлять их было бы неправильно. От рекламы мы ждем моментального эффекта (потенциальный клиент увидел предложение и совершил покупку), в то время как контент-маркетинг формирует у аудитории потребность в продукте мягко и ненавязчиво.
И хотя контент-маркетинг нередко продает в одно касание, это не является его ключевой задачей. В свою очередь PR не ставит перед собой цели «продать», а работает на имидж и повышение узнаваемости. При этом полезной информации для аудитории PR-материалы зачастую не несут.
Запуск контент-маркетинга с нуля: основные этапы
Скорее всего вы не раз слышали, что контент-маркетинг — это сложно и долго, а результат непредсказуемый. Клиенты «Клерка» с таким утверждением точно не согласятся: с нами блоги растут, а продажи увеличиваются. Но об этом — немного дальше. Если же говорить о запуске контент-маркетинга в целом, то на этом пути вас ждет, как правило, несколько этапов.
Этап первый. Разработка контент-стратегии
Многие компании просто начинают вести блог — и совершают огромную ошибку (и именно от них мы чаще всего можем услышать, что контент-маркетинг не работает). Без контент-стратегии рассчитывать на какие-то заметные результаты действительно не приходится, поэтому начинать следует именно с ее разработки: определения целей и задач, анализа аудитории и конкурентов, анализа самих продуктов, определения подходящих каналов и форматов.
Этап второй. Составление контент-плана
Без контент-плана работа превратится в хаос, а его наличие позволяет структурировать процесс создания контента и управлять им эффективно. Помимо выбора тем, форматов и каналов распространения, контент-план помогает планировать частоту выхода материалов и грамотно распределять ресурсы. А еще с ним легче отслеживать результаты каждой публикации и анализировать, какой формат и темы лучше всего работают для вашей аудитории.
Этап третий. Выбор площадки
Площадка, на которой вы будете размещать контент, имеет не меньшее значение, чем его качество. Вы можете создавать актуальные и полезные материалы, но если размещать их на неподходящих ресурсах, все это будет абсолютно бессмысленным.
Вариантов размещения контента немало — социальные сети, блог на сайте компании, подкасты, email-рассылки — но не все из них способны принести результат в 2025 году. Сейчас выигрывают те компании, которые делают ставку на блоги на внешних площадках: у них есть сформировавшаяся активная аудитории и множество возможностей для продвижения.
Этап четвертый. Создание и продвижение контента
После того как стратегия разработана, контент-план подготовлен, а площадка выбрана, можно приступать непосредственно к созданию контента. Задача не самая простая: чтобы ваши материалы вызывали интерес аудитории, а не желание закрыть страницу после пары строк, придется постараться. Если собственных ресурсов (или желания) у компании нет, создание и продвижение контента можно доверить профессионалам.
Этап пятый. Анализ результатов
Особенность контент-маркетинга в том, что здесь нет цепочки «клиент прочитал статью — купил продукт», как и нет большого количества KPI как у, например, таргета. Эффективность контент-маркетинга оценивается по количеству переходов на сайт компании, числу просмотров статей, количеству лидов и подписчиков блога. Есть заметный рост — значит, контент маркетинг работает.
Но не забывайте, что контент-маркетинг — это игра вдолгую. Возможно, клиент будет месяцами читать ваш блог, и только в какой-то момент (когда у него возникнет потребность в продукте) совершит покупку.
У такого подхода есть серьезное преимущество по сравнению с любой рекламой: контент-маркетинг помогает выстраивать долгосрочные, основанные на доверии отношения с аудиторией. А это и есть залог стабильной работы вашего бизнеса.
Как работает с блогами компаний «Клерк»
Мы много лет помогаем расти и развиваться бизнесу из самых различных сфер и точно знаем, что нужно вашим потенциальным клиентам. Блоги компаний на «Клерке» привлекают заинтересованную и платежеспособную аудиторию, а наша редакция всегда готова помочь с воплощением в жизнь ваших идей.
Возьмем на себя подготовку контент-плана, обсудим все детали сотрудничества на мастер-классе, опубликуем ваши материалы (а если нужно, подготовим статьи для блога вашей компаний), проанонсируем материалы блога на главной странице и промаркируем. И, конечно, подключим к продвижению вашего блога самые эффективные инструменты.
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