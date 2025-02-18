Как сделать так, чтобы вашу компанию не забыли? 5 советов продвижения юридического консалтинга

Если раньше для юридической компании было достаточно создать свой сайт с перечислением услуг и контактами, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Наряду с поддержанием актуальности сайта, юридические компании активно ведут блоги, развивают социальные сети, работают с медиа.

Одной из самых эффективных стратегий сегодня считается контент-маркетинг, то есть создание и распространение ценного для потенциальных и действующих клиентов контента. На «Клерке» вы можете запустить блог своей компании, а мы не только возьмем на себя создание контента, но и обеспечим его продвижение.

Рассказывайте читателям о том, что интересно и актуально на данный момент — о типичных ошибках в арбитражных спорах и о том, как их избежать, о способах оптимизации налоговых платежей в бюджет, о реструктуризации бизнеса в условиях кризиса и т.д. И ненавязчиво предлагайте услуги компании, подтвердив свою экспертность успешными кейсами. При запуске блога на «Клерке» наша редакция поможет с подготовкой контент-плана на весь период сотрудничества.