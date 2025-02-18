Как сделать так, чтобы вашу компанию не забыли? 5 советов продвижения юридического консалтинга

Как продвигать юридический консалтинг в 2025 году
Нужно признать: прямая реклама в случае с юридическим консалтингом почти перестала приносить результаты. Навязчивые предложения больше не привлекают, а, скорее, вызывают раздражение.
Не меньше сложностей возникает и с удержанием клиентов. После первой покупки многие компании вообще перестают работать в этом направлении, концентрируясь только на предоставлении самой услуги. Итог, как правило, один: встретив «более выгодное» или «более интересное» предложение, клиент уйдет.
И причина здесь чаще всего не в профессионализме и не в ценовой политике. Главное — клиенты не осознают ценность сотрудничества именно с вашей компанией. Изменить ситуацию помогает переформатирование продвижения.
1. Создание сильного бренда
Сильный бренд позволяет выделиться среди множества других игроков рынка. Это не просто логотип и фирменный стиль: его отличает наличие эффекта узнаваемости. Одного упоминания бренда достаточно, чтобы вызвать у потенциального клиента поток ассоциаций. А узнаваемость — это не только рост эффективности воронки продаж, но и увеличение количества постоянных клиентов: сильному бренду легче формировать доверие аудитории и повышать ее лояльность.
Наряду с этим сильный бренд создает ощущение надежности и компетентности, что особенно важно в такой сфере как юридический консалтинг. Клиентам необходимо чувствовать уверенность в том, что они обращаются к профессионалам, которые способны решить их задачу.
2. Развитие партнерских отношений
Еще один мощный инструмент продвижения, который совершенно напрасно игнорируют многие юридические компании — партнерство. Форматы сотрудничества могут быть различными — от обмена специальными предложениями до разработки общего контента.
Наряду с расширением клиентской базы, партнерство обеспечивает множество других возможностей для роста и укрепления позиций на рынке, включая возможность перенять часть репутационного капитала партнера. Клиенты чаще доверяют компаниям, если знают, что они сотрудничают с уже знакомыми им проверенными организациями.
Ключевой момент здесь — правильный выбор партнера. Например, «Клерк» предлагает своим партнерам проведение совместных онлайн-мероприятий. Партнерские вебинары позволяют собрать гарантированную базу лидов (от 150 заявок) и подтвердить свою экспертность.
3. Активное онлайн-присутствие
Если раньше для юридической компании было достаточно создать свой сайт с перечислением услуг и контактами, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Наряду с поддержанием актуальности сайта, юридические компании активно ведут блоги, развивают социальные сети, работают с медиа.
Одной из самых эффективных стратегий сегодня считается контент-маркетинг, то есть создание и распространение ценного для потенциальных и действующих клиентов контента. На «Клерке» вы можете запустить блог своей компании, а мы не только возьмем на себя создание контента, но и обеспечим его продвижение.
Рассказывайте читателям о том, что интересно и актуально на данный момент — о типичных ошибках в арбитражных спорах и о том, как их избежать, о способах оптимизации налоговых платежей в бюджет, о реструктуризации бизнеса в условиях кризиса и т.д. И ненавязчиво предлагайте услуги компании, подтвердив свою экспертность успешными кейсами. При запуске блога на «Клерке» наша редакция поможет с подготовкой контент-плана на весь период сотрудничества.
4. Развитие еmail-рассылок
Поддерживать интерес к компании, и привлекать повторные продажи помогают email-рассылки. Помимо прямого взаимодействия с целевой аудиторией и увеличения вовлеченности, email-рассылки отлично интегрируются с другими инструментами продвижения.
Так, на «Клерке» есть несколько рассылок, которые показывают максимальную эффективность при продвижении клиентов из отрасли «Юридические услуги и консалтинг» — Утренний бухгалтер (73 757 читателей), Ночной бухгалтер (61 105 читателей) и Чемодан вебинаров (149 463 читателей). Например, при запуске блога мы анонсируем его в рассылке Ночной бухгалтер при первой публикации. Также мы можем запустить сегментированные рассылки: в этом случае письмо получат только те, кто точно заинтересован в услугах.
Кейс № 1. Собрали 105 лидов с email-рассылки Утренний бухгалтер
Клиент. Компания, специализирующаяся на предоставлении юридических услуг и сопровождении кадрового делопроизводства.
Результат. В рассылке Утренний бухгалтер отправили бесплатный чек-лист, в котором были собраны все кадровые документы — обязательные и рекомендованные. Результат — 466 переходов и 105 лидов, LCR 22%.
Кейс № 2. Собрали 59 лидов с сегментированной рассылки
Клиент. Компания, оказывающая услуги по оптимизации налогообложения.
Результат. С сегментированной рассылки (сегмент «Налоговая оптимизация», 22 167 подписчиков) собрали 59 лидов. Количество уникальных кликов — 288, количество уникальных открытий — 1494.
5. Предложение клиентам готовых продуктов, а не абстрактных услуг
Юридические компании часто предлагают схожий набор услуг, используют сложные юридические термины и конструкции. В более выигрышном положении находятся те, кто способен предоставить клиенту готовое решение задачи. По сути, это упаковка юридической услуги в продукт: клиент воспринимает его не как что-то абстрактное и непонятное, а как удобный способ решить конкретную проблему.
Донести до аудитории ценность продукта помогает контент-маркетинг. Как показывает наш опыт продвижения юридических компаний, клиентам проще доверить правовое сопровождение своего бизнеса тем компаниям, которые предлагают понятные и прозрачные решения.
Для того чтобы рассказать о ключевых преимуществах продукта и о результатах работы по аналогичным спорам идеально подходит формат блога. Такой подход эффективно работает и на привлечение новых клиентов, и на удержание аудитории. Если клиент превращается в постоянного читателя вашего блога и следит за новыми материалами, он практически со 100% вероятностью снова обратится в вашу компанию при возникновении такой необходимости.
Хотите запустить свой блог? Напишите нам, и мы предложим самые эффективные решения для продвижения вашей юридической компании.
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