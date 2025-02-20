Как сторителлинг поможет создать эмоциональную связь с аудиторией

Исследования доказывают: истории запоминаются лучше цифр. И если ваша цель — не создание контента ради контента, а выстраивание доверительных отношений с аудиторией, повышение конверсии и увеличение продаж, рекомендуем обратить внимание на сторителлинг.

Что такое сторителлинг и почему он точно нужен вашему бизнесу

Сторителлинг — или в дословном переводе «рассказывание историй» — зарекомендовал себя как мощный маркетинговый инструмент. Смысл приема заключается в следующем: компания, рассказывая о своем продукте или услуге, не просто перечисляет их преимущества и подкрепляет слова фактами и цифрами, но делает это в формате захватывающих историй с интригующим сюжетом и запоминающимися персонажами.

И такой подход зачастую работает лучше, чем создание «стандартного» бизнес-контента. Главный секрет сторителлинга состоит в том, что он напрямую обращается к эмоциям, а эмоциональная связь устанавливается по нескольким «каналам»:

Эмоциональное вовлечение. Сторителлинг способен создать эффект близости и доверия. Через сюжет и развитие событий аудитория вместе с героем проживает его успехи, преодолевает трудности и радуется достижениям. Клиент не просто запоминает бренд, но и начинает чувствовать свою сопричастность.

Идентификация с героем истории. Люди склонны идентифицировать себя с различными персонажами. Если герой истории сталкивается с проблемами, которые есть и у вашего потенциального клиента, он даже невольно начинает сопереживать. А сопереживание, в свою очередь, способствует установлению глубокой связи с брендом

Аутентичность и доверие. Истории, в отличие от стандартного контента, создают ощущение подлинности. Аудитория чувствует, что с ней делятся реальным опытом, а не чем-то абстрактным, и это вызывает отклик на уровне эмоций.

Стимулирование воображения. Это одна из уникальных способностей, свойственных сторителлингу: он позволяет аудитории визуализировать события и персонажей. Истории, таким образом, помогают усилить эмоциональное восприятие и сделать опыт более личным.

Повышение запоминаемости. Как мы уже говорили, по сравнению с сухими фактами и цифрами, истории запоминаются гораздо легче. Информация, которую вы хотите донести до своих потенциальных клиентов, точно отложится в их памяти, если они познакомятся с ней в формате истории.

По сути, сторителлинг обладает способностью переносить информацию через эмоции. Его считают универсальным инструментом, который можно применять в самых различных сферах — от журналистики до киноиндустрии, а использование сторителлинга в продвижении товаров и услуг позволяет максимально раскрыть его возможности.

Во-первых, сторителлинг помогает клиенту увидеть в рекламе себя, а это значительно повышает шансы на покупку. Например, клининговая компания может сколько угодно рассказывать о преимуществах своих услуг и о том, как она упрощает жизнь клиентов. Но когда потенциальный клиент видит рассказ о девушке Оле, которая решила не тратить время на нелюбимое занятие, а доверить уборку профессионалам, принять решение становится проще.

Во-вторых, в истории вы можете продемонстрировать аудитории сценарий использования продукта. Предположим, вы предлагаете подключение к сервису электронного документооборота. Детальное описание возможностей системы и сложные термины скорее отпугнут потенциального клиента: далеко не все готовы разбираться в неизвестной для себя области. Но если вы расскажете собственнику бизнесу, как компания N экономит время и деньги благодаря переходу на ЭДО и как это повлияло на производительность сотрудников, история вдохновит его на перемены.

И, наконец, истории всегда вызывают больший интерес по сравнению с простым набором фактов: их хочется читать и слушать. Шансов, что такой контент не будет проигнорирован вашей аудиторией, намного больше.

Сторителлинг — эффективный инструмент в создании контента для блога вашей компании на «Клерке». Он действует сразу по нескольким направлениям: повышает узнаваемость бренда, укрепляет репутацию и помогает выстраивать прочные доверительные отношения с аудиторией, а также привлекает трафик и лиды.

Как создать увлекательную и при этом продающую историю

Сторителлинг нередко называют искусством рассказа, и в этом есть доля правды. Создать действительно хорошую историю — не самая легкая задача, особенно если вы хотите не просто поделиться какой-то информацией, но и вызывать определенные эмоции и реакции. Искусственные герои, избыток негатива и клишированные сюжеты — и внимание аудитории безвозвратно потеряно. Чтобы сторителлинг принес ожидаемый эффект, следует придерживаться ряда правил:

Начните с изучения аудитории. Понимание того, кто является вашими потенциальными клиентами, поможет адаптировать историю под его интересы и потребности. Выясните, с какими проблемами сталкиваются клиенты, какие задачи хотят решить и какие эмоции испытать.

Найдите главную цель. Прежде чем приступить к созданию истории, определите, какую цель вы хотите достичь с ее помощью. Это позволит сформулировать общее направление и содержание.

Создайте персонажа. Главный герой истории должен быть интересен читателям. Это не просто условный «владелец небольшой компании», а живой человек со своими проблемами и целями.

Разработайте сюжет. В сторителлинге нет места предсказуемым сюжетам, при этом обязательно следите за логикой и последовательностью. Слишком запутанные истории отталкивают аудиторию.

Используйте проблему или конфликт. Двигателем любой истории является конфликт, но если мы говорим о продвижении, это может быть проблема, которую предстоит решить главному персонажу. Аудитория должна увидеть, с какими сложностями сталкивается герой и как он их преодолевает.

Создайте кульминацию и предложите решение. В решающий момент персонаж находит лучшее решение своей задачи. Именно на этом этапе покажите аудитории, как продукт или услуга компании помогли герою. Историю можно завершить призывом к действию: например, предложите клиентам совершить покупку или записаться на консультацию, чтобы узнать о продукте больше.

А чтобы ваши истории были по-настоящему цепляющими, не забывайте о деталях. Живые диалоги, описание обстановки и действий персонажей помогут читателям визуализировать события и почувствовать атмосферу.

Сильный сторителлинг, совпадающий с ценностями вашей аудитории, способен незаметно для клиента продать практически любой продукт. А если у вас все еще нет блога на «Клерке», просто напишите нам для начала работы.