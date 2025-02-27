Что выбрать, когда горят дедлайны: фрилансер-копирайтер или профессиональная редакция как сервис

Идея вести блог собственными силами возникает у многих компаний, и чаще всего — на этапе запуска. Но в процессе становится понятно, что создание качественного уникального контента занимает много времени и требует специальных знаний и навыков. Бизнес сталкивается с дилеммой: найти фрилансера-копирайтера, который займется написанием статей, или доверить ведение блога профессиональной редакции?

Хотим поделиться с вами кейсом одного из наших клиентов, который сделал выбор в пользу второго варианта и теперь следит за ростом своего блога, не отвлекаясь на подготовку статей.

Копирайтер vs профессиональная редакция: плюсы и минусы

Но сначала — несколько слов о том, какие преимущества и недостатки есть у каждого из вариантов.

Фрилансер-копирайтер

Плюсы:

Стоимость. Услуги копирайтеров-фрилансеров стоят дешевле по сравнению с услугами профессиональной редакции.

Прямой контакт. Есть возможность лично общаться с автором, контролировать процесс и вносить правки.

Индивидуальный подход. Копирайтер способен создать уникальный контент в вашем стиле, но только при условии, что вы найдете действительно хорошего исполнителя.

Минусы:

Риск нарушения сроков. Копирайтер-фрилансер может внезапно исчезнуть, прислать неподходящий материал или задержать его подготовку. В ситуации, когда горят дедлайны, это особенно критично.

Проблемы с качеством. У копирайтера может не быть опыта работы с аналогичными проектами. В результате доработки будут отнимать массу времени.

Отсутствие гарантий. У копирайтера-фрилансера нет четких обязательств перед заказчиком.

Профессиональная редакция

Плюсы:

Высокий уровень качества контента. Редакции работают в соответствии со стандартами качества, гарантируют профессиональный подход и соблюдают требования.

Комплексный подход. Помимо написания текста, профессиональная редакция готова предложить дополнительные услуги: SEO-оптимизацию, дизайн и другие.

Экспертиза в конкретной сфере. Многие профессиональные редакции специализируются на определенных сферах. Это позволяет создавать актуальный контент, ориентированный на профессиональное сообщество.

Соблюдение сроков. Профессиональные редакции заботятся о своей репутации, поэтому обеспечивают выполнение задач строго в срок.

Масштабируемость. Редакции способны поддерживать высокий уровень качества контента даже при увеличении объема работы.

Оперативность. Профессиональная редакция обеспечит подготовку статей даже в сжатые сроки. Это особенно важно при работе в условиях жестких дедлайнов.

Надежность. При сотрудничестве с редакцией заключается договор, благодаря чему гарантируется соблюдение интересов обеих сторон.

Минусы:

Стоимость услуг. Расходы на услуги профессиональной редакции будут выше по сравнению с фрилансером-копирайтером.

На «Клерке» вы можете не только публиковать собственные статьи в блоге своей компании, но и воспользоваться помощью нашей редакции в подготовке контента. Мы точно знаем, какие материалы интересны аудитории «Клерка» и имеем многолетний опыт продвижения блогов различной тематики.

Фрилансер-копирайтер или профессиональная редакция: история от первого лица Наша компания — один из лидеров рынка в области бизнес-консультирования. Мы работаем сразу по нескольким направлениям — от аудита и правового сопровождения бизнеса до налогов и автоматизации. И хотя компания уже много лет на рынке, а количество успешных проектов исчисляется тысячами, в какой-то момент стало понятно, что без собственного блога сохранять позиции становится все сложнее. Решением стал запуск блога на «Клерке». Сначала мы сделали выбор в пользу формата сотрудничества, при котором «Клерк» занимался продвижением блога, но за создание самого контента отвечали мы. На тот момент казалось, что только мы способны рассказать о своих продуктах и услугах. Со временем стало понятно, что ведение блога занимает слишком много времени. Результаты хотя и были достаточно впечатляющими, но мы знали, что могло быть и лучше. Поэтому решили обратиться к фрилансеру-копирайтеру, с которым сотрудничали при наполнении сайта компании. Как оказалось, контент для блога — это все-таки совершенно особая история. И для того чтобы копирайтер подготовил действительно хорошую статью, которая будет интересна нашей аудитории, он должен не просто разбираться в теме (а найти такого автора сложно!), но и понимать специфику контент-маркетинга. Поэтому мы решили прекратить эксперименты и начать сотрудничать с профессиональной редакцией. При ведении блога на «Клерке» все процессы выстроены очень удобно: нам не пришлось искать какие-то сторонние варианты. Редакция взяла на себя все задачи по ведению блога — от составления контент-плана до маркировки каждого материала. Результат мы увидели практически сразу: увеличилась посещаемость блога и количество просмотров статей. Например, одна из наших публикаций собрала свыше 20 тыс. просмотров. И в целом такой подход оказался для нас самым удобным. Во-первых, повысилось качество контента. Во-вторых, сотрудникам компании не нужно отвлекаться на работу с материалами для блога. И, наконец, мы точно уверены, что все статьи будут подготовлены и опубликованы в срок.

Как работает редакция «Клерка»

Для наших клиентов сотрудничество с «Клерком» начинается с прикрепления персонального менеджера: именно с ним вы будете общаться по большинству вопросов. Работе по созданию контента предшествует подготовка контент-плана и мастер-класс — это встреча с редакцией, на которой мы обсудим важные моменты. И уже после приступим к написанию статей.

А еще у нас есть все возможности для продвижения блогов, повышения узнаваемости вашего бренда и работы с репутацией. Например, в тариф «Премиум» помимо статей от редакции «Клерка» включены 3 SEO-статьи, 3 email-рассылки в «Утреннем бухгалтере» и/или «Ночном бухгалтере», а также медийная реклама и рассылки в социальных сетях.

Готовы начать сотрудничество с профессиональной редакцией? Напишите нам, и «Клерк» подберет для вашей компании лучшее решение.