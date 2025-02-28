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Куда идет бухгалтер, когда у компании проблемы с налоговой? Какие нужны юристы

Любое внимание со стороны налоговиков — стресс и для бухгалтера, и для собственника бизнеса. Естественно, что при возникновении проблем с налоговой сразу же возникают мысли о профессиональной юридической помощи. Рассказываем о том, как выбирают юристов бухгалтеры и при чем здесь «Клерк».

С какими нарушениями чаще всего сталкивается бизнес

Даже добросовестные налогоплательщики могут попасть «под прицел» налоговой. Чтобы стать объектом повышенного внимания со стороны налоговиков, необязательно использовать нелегальные схемы и сознательно нарушать закон. Разобраться в нюансах налогообложения бывает непросто, особенно если учесть, что ФНС постоянно «радует» предпринимателей нововведениями, а контроль усиливается. 

Как результатвозникновение споров с налоговой, которые могут иметь крайне негативные последствия для бизнеса. С какими претензиями чаще всего сталкиваются компании и ИП? Среди самых распространенных нарушений:

  • Неуплата или неполная уплата налогов. 

  • Несоблюдение правил учета доходов и расходов.

  • Непредставление налоговой отчетности.

  • Непредставление документов по требованию ФНС.

  • Невыполнение обязанностей налогового агента.

  • Несоблюдение правил работы с кассой.

Причем ошибки в ведении бухгалтерского учета могут повлечь за собой не только штрафы, но и приостановление операций по счету. Также нельзя забывать, что нарушения налогового законодательства в определенных случаях приводят даже к уголовной ответственности

Причем сейчас появился новый «тренд»: к уголовной ответственности привлекают не только по «налоговым статьям», но и по ст. 187 УК. Минимального порога платежа для возбуждения дела по ст. 187 УК нет, а значит риски для представителей компаний, включая главбухов, возрастают.   

Что делает бухгалтер при проблемах с налоговой

Безусловно, лучший вариант — это недопущение нарушений: практика показывает, что всегда проще предотвратить проблему, чем урегулировать спорную ситуацию с налоговой. Но за профессиональной помощью чаще обращаются уже после возникновения проблемы. Тем более что и безупречно работающий с точки зрения налогового законодательства бизнес не всегда защищен от претензий налоговиков. И даже на необоснованные претензии ИП и компании вынуждены оперативно реагировать.   

Итак, куда идет бухгалтер при проблемах с налоговой? Конечно, в первую очередь возникает вопрос о квалифицированной юридической поддержке: без помощи профессионального юриста урегулировать большинство налоговых споров невозможно. Но поиск грамотного специалиста, специализирующегося на налоговом праве, может превратиться в еще одну проблему. 

Критерии выбора налогового юриста

Один из ключевых факторов при принятии решения о сотрудничестве — это доверие. При разрешении спора с налоговой бизнесу приходится делиться с юристом конфиденциальной информацией, поэтому важно быть на 100% уверенным в его надежности. И, конечно, обязательное условие — высокий уровень профессионализма: и бухгалтер, и владелец бизнеса понимают, что от действий юриста зависит будущее бизнеса.

Эффективный способ продемонстрировать свою экспертность — запустить собственный блог на «Клерке». Качественный контент, помогающий читателям разобраться в сложных налоговых вопросах, отлично работает на формирование репутации и повышение узнаваемости бренда, дает возможность расширить аудиторию и увеличить продажи.

Итак, пять основных критериев, на которые бухгалтер обращает внимание при выборе налогового юриста:

  • Специализация. «Универсальный» специалист — совершенно точно неподходящий вариант при спорах с налоговиками. Налоговые споры традиционно считаются сложным и ответственным направлением, поэтому клиенты выбирают юристов, специализирующихся именно на этой сфере.

  • Опыт работы. Еще один значимый критерий — успешный релевантный опыт работы. Наличие кейсов доказывает, что юрист способен помочь в решении проблемы и сможет предложить эффективные стратегии для урегулирования спора.

  • Репутация. Выбор налогового юриста — именно тот случай, когда репутация играет решающую роль. Клиенты предпочитают обращаться в проверенные компании, которые имеют определенную известность на рынке.

  • Стоимость услуг. Понятно, что бизнес по возможности стремится минимизировать расходы, но низкая стоимость услуг юриста скорее настораживает. 

  • Прозрачность процессов. Клиентам важно понимать, что юрист готов открыто говорить обо всех нюансах сотрудничества, обсуждать возможные риски и сложности. 

И, наконец, главный вопрос: где искать налогового юриста? Для аудитории «Клерка» ответ очевиден — на «Клерке»! На нашем портале ведут свои блоги многие юридические компании, благодаря чему их услуги и продукты регулярно попадают в поле зрения потенциальных клиентов

Аудитория «Клерка» непосредственно связана с принятием решений: собственники бизнеса и руководители компаний в вопросе выбора налогового юриста предпочитают ориентироваться на мнение сотрудников бухгалтерии. При возникновении проблем с налоговой, бухгалтер не будет тратить время на поиски специалиста на сторонних ресурсах: он выберет проверенного юриста, уровень профессионализма которого не вызывает сомнений.

Продвижение услуг на «Клерке»

Особенность продвижения юридических услуг заключается в том, что стандартные инструменты не всегда оказываются эффективными. Вокруг огромное количество рекламных предложений, и аудитория привыкла не обращать на них внимания. Поэтому многие юридические компании сегодня делают акцент на продвижении через полезный для потенциальных клиентов контент: этот подход получил название контент-маркетинг

Предположим, юрист запускает собственный блог, в котором не просто рассказывает о своей услуге — например, помощи при проведении налоговых проверок, а делится практическими советами, как правильно вести себя, если компанией заинтересовались налоговики. И при этом ненавязчиво предлагает свои услуги.

Контент-маркетинг идеально подходит для продвижения юридических услуг: он помогает продемонстрировать экспертность, выстроить с аудиторией доверительные отношения, а нередко и сформировать потребность в продукте. На «Клерке» вы можете запустить блог своей компании, а мы обеспечим его продвижение при помощи самых эффективных инструментов, включая email-рассылки, медийную рекламу и рассылки в социальных сетях. 

Тем более что наша аудитория активно интересуется правовой тематикой, а блоги юридических компаний собирают тысячи просмотров. Аффинити-индекс категории «Юридическая поддержка» на «Клерке» —  919%

Вести блог возможно, даже если у вас нет времени на создание контента: просто доверьте подготовку публикаций нашей редакции. Но и это еще не все: чтобы ваши статьи привлекали максимум читателей, проанонсируем их на главной странице, создадим обложки, добавим в тексты лид-формы, опросы и видео. И предложим набор инструментов продвижения, которые помогут достичь лучшего результата с учетом специфики вашего продукта.

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