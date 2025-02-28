Куда идет бухгалтер, когда у компании проблемы с налоговой? Какие нужны юристы

С какими нарушениями чаще всего сталкивается бизнес
Даже добросовестные налогоплательщики могут попасть «под прицел» налоговой. Чтобы стать объектом повышенного внимания со стороны налоговиков, необязательно использовать нелегальные схемы и сознательно нарушать закон. Разобраться в нюансах налогообложения бывает непросто, особенно если учесть, что ФНС постоянно «радует» предпринимателей нововведениями, а контроль усиливается.
Как результат — возникновение споров с налоговой, которые могут иметь крайне негативные последствия для бизнеса. С какими претензиями чаще всего сталкиваются компании и ИП? Среди самых распространенных нарушений:
Неуплата или неполная уплата налогов.
Несоблюдение правил учета доходов и расходов.
Непредставление налоговой отчетности.
Непредставление документов по требованию ФНС.
Невыполнение обязанностей налогового агента.
Несоблюдение правил работы с кассой.
Причем ошибки в ведении бухгалтерского учета могут повлечь за собой не только штрафы, но и приостановление операций по счету. Также нельзя забывать, что нарушения налогового законодательства в определенных случаях приводят даже к уголовной ответственности.
Причем сейчас появился новый «тренд»: к уголовной ответственности привлекают не только по «налоговым статьям», но и по ст. 187 УК. Минимального порога платежа для возбуждения дела по ст. 187 УК нет, а значит риски для представителей компаний, включая главбухов, возрастают.
Что делает бухгалтер при проблемах с налоговой
Безусловно, лучший вариант — это недопущение нарушений: практика показывает, что всегда проще предотвратить проблему, чем урегулировать спорную ситуацию с налоговой. Но за профессиональной помощью чаще обращаются уже после возникновения проблемы. Тем более что и безупречно работающий с точки зрения налогового законодательства бизнес не всегда защищен от претензий налоговиков. И даже на необоснованные претензии ИП и компании вынуждены оперативно реагировать.
Итак, куда идет бухгалтер при проблемах с налоговой? Конечно, в первую очередь возникает вопрос о квалифицированной юридической поддержке: без помощи профессионального юриста урегулировать большинство налоговых споров невозможно. Но поиск грамотного специалиста, специализирующегося на налоговом праве, может превратиться в еще одну проблему.
Критерии выбора налогового юриста
Один из ключевых факторов при принятии решения о сотрудничестве — это доверие. При разрешении спора с налоговой бизнесу приходится делиться с юристом конфиденциальной информацией, поэтому важно быть на 100% уверенным в его надежности. И, конечно, обязательное условие — высокий уровень профессионализма: и бухгалтер, и владелец бизнеса понимают, что от действий юриста зависит будущее бизнеса.
Эффективный способ продемонстрировать свою экспертность — запустить собственный блог на «Клерке». Качественный контент, помогающий читателям разобраться в сложных налоговых вопросах, отлично работает на формирование репутации и повышение узнаваемости бренда, дает возможность расширить аудиторию и увеличить продажи.
Итак, пять основных критериев, на которые бухгалтер обращает внимание при выборе налогового юриста:
Специализация. «Универсальный» специалист — совершенно точно неподходящий вариант при спорах с налоговиками. Налоговые споры традиционно считаются сложным и ответственным направлением, поэтому клиенты выбирают юристов, специализирующихся именно на этой сфере.
Опыт работы. Еще один значимый критерий — успешный релевантный опыт работы. Наличие кейсов доказывает, что юрист способен помочь в решении проблемы и сможет предложить эффективные стратегии для урегулирования спора.
Репутация. Выбор налогового юриста — именно тот случай, когда репутация играет решающую роль. Клиенты предпочитают обращаться в проверенные компании, которые имеют определенную известность на рынке.
Стоимость услуг. Понятно, что бизнес по возможности стремится минимизировать расходы, но низкая стоимость услуг юриста скорее настораживает.
Прозрачность процессов. Клиентам важно понимать, что юрист готов открыто говорить обо всех нюансах сотрудничества, обсуждать возможные риски и сложности.
И, наконец, главный вопрос: где искать налогового юриста? Для аудитории «Клерка» ответ очевиден — на «Клерке»! На нашем портале ведут свои блоги многие юридические компании, благодаря чему их услуги и продукты регулярно попадают в поле зрения потенциальных клиентов.
Аудитория «Клерка» непосредственно связана с принятием решений: собственники бизнеса и руководители компаний в вопросе выбора налогового юриста предпочитают ориентироваться на мнение сотрудников бухгалтерии. При возникновении проблем с налоговой, бухгалтер не будет тратить время на поиски специалиста на сторонних ресурсах: он выберет проверенного юриста, уровень профессионализма которого не вызывает сомнений.
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Особенность продвижения юридических услуг заключается в том, что стандартные инструменты не всегда оказываются эффективными. Вокруг огромное количество рекламных предложений, и аудитория привыкла не обращать на них внимания. Поэтому многие юридические компании сегодня делают акцент на продвижении через полезный для потенциальных клиентов контент: этот подход получил название контент-маркетинг.
Предположим, юрист запускает собственный блог, в котором не просто рассказывает о своей услуге — например, помощи при проведении налоговых проверок, а делится практическими советами, как правильно вести себя, если компанией заинтересовались налоговики. И при этом ненавязчиво предлагает свои услуги.
Контент-маркетинг идеально подходит для продвижения юридических услуг: он помогает продемонстрировать экспертность, выстроить с аудиторией доверительные отношения, а нередко и сформировать потребность в продукте. На «Клерке» вы можете запустить блог своей компании, а мы обеспечим его продвижение при помощи самых эффективных инструментов, включая email-рассылки, медийную рекламу и рассылки в социальных сетях.
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