Куда идет бухгалтер, когда у компании проблемы с налоговой? Какие нужны юристы

Даже добросовестные налогоплательщики могут попасть «под прицел» налоговой. Чтобы стать объектом повышенного внимания со стороны налоговиков, необязательно использовать нелегальные схемы и сознательно нарушать закон. Разобраться в нюансах налогообложения бывает непросто, особенно если учесть, что ФНС постоянно «радует» предпринимателей нововведениями, а контроль усиливается.

Как результат — возникновение споров с налоговой, которые могут иметь крайне негативные последствия для бизнеса. С какими претензиями чаще всего сталкиваются компании и ИП? Среди самых распространенных нарушений:

Неуплата или неполная уплата налогов.

Несоблюдение правил учета доходов и расходов.

Непредставление налоговой отчетности.

Непредставление документов по требованию ФНС.

Невыполнение обязанностей налогового агента.

Несоблюдение правил работы с кассой.

Причем ошибки в ведении бухгалтерского учета могут повлечь за собой не только штрафы, но и приостановление операций по счету. Также нельзя забывать, что нарушения налогового законодательства в определенных случаях приводят даже к уголовной ответственности.