Почему бухгалтер станет вашим лучшим другом при выборе сервиса лизинга

На что бизнес обращает внимание при выборе лизинговой компании
Нужно сказать сразу: для бизнеса любого масштаба поиск подходящего предложения — не самая простая задача. ИП и организации опасаются и невыгодных условий, и сотрудничества с ненадежной компанией, и «серых» схем. В стандартный перечень критериев, на которые смотрит потенциальный лизингополучатель, входят:
Надежность и репутация. Опыт работы лизинговой компании, участие в профессиональных объединениях, финансовая устойчивость — эти моменты нередко оказываются определяющими. Бизнесу важно быть уверенным, что компания не покинет рынок. Не меньшее значение имеет и репутация: негативные отзывы на профильных ресурсах и отрицательный опыт сотрудничества, который был у коллег-предпринимателей заставляют искать другие варианты.
Условия лизинга. Процентная ставка, срок договора, размер авансового платежа и гибкость графика выплат — эти условия непосредственно влияют на то, будет ли лизинг удобным и выгодным для конкретного бизнеса.
Прозрачность. При выборе компании потенциальные клиенты обращают внимание на неоднозначные формулировки в договоре, наличие дополнительных соглашений, которые могут повлиять на конечную стоимость лизинга и другие условия, препятствующие правильному пониманию своих обязательств.
Географическое покрытие. Для многих клиентов важно присутствие лизинговой компании в их регионе.
А теперь — о каналах поиска подходящей лизинговой компании. Кто-то пытается найти лизинговую компанию самостоятельно (и быстро разочаровывается в этой идее), кто-то обращается за помощью к поставщикам (а это ограничивает возможности). Многие собственники бизнеса при выборе лизинговой компании ориентируются на мнение бухгалтера: опыт показывает, что именно он способен предложить оптимальный сервис и правильно оценить финансовые аспекты сотрудничества.
Аудитория «Клерка» — а ее большую часть составляют бухгалтеры, аудиторы, юристы и финансовые директора — непосредственно связана с принятием решений по финансовым вопросам. И если в ваших планах — продвижение лизинговых услуг действительно заинтересованной в заключении сделок аудитории, запуск блога на «Клерке» поможет эффективно решить эту задачу.
Почему бухгалтер — ценный союзник при выборе лизингового сервиса
Принятие финансового решения, которое будет иметь отдаленные последствия для бизнеса, всегда сопровождается чувством неопределенности и некоторым стрессом. Поэтому в первую очередь важна объективная оценка предложения, и именно бухгалтер способен оценить все аспекты сделки с профессиональной точки зрения:
Проанализировать финансовую выгоду.
Разобраться с налоговыми льготами.
Оценить условия договора и убедиться в его соответствии интересам бизнеса.
Взять на себя задачи по финансовому планированию.
Хороший бухгалтер поможет бизнесу получить максимальную выгоду от сделки и при этом минимизировать возможные риски.
Как продвигать лизинговые услуги на «Клерке»
Инструментов продвижения много, но далеко не все они оказываются эффективными при работе со «сложными» продуктами. Все чаще маркетологи обращают внимание на контент-маркетинг — создание и распространение полезного и актуального для потенциальной аудитории и действующих клиентов контента. Самый удобный формат внедрения контент-маркетинга, который способен принести максимальный результат — запуск собственного блога.
Почему контент-маркетинг реально работает
Причин популярности контент-маркетинга несколько. Во-первых, он формирует доверие аудитории: контент-маркетинг — идеальный способ рассказать о продукте доступным языком и выстроить прочные отношения с аудиторией. Потенциальный клиент сначала может заинтересоваться контентом, затем начинает следить за блогом и ожидать выхода новых публикаций, постепенно включаясь в жизнь компании. А когда у него возникнет потребность в продукте, у клиента уже будет готовое проверенное решение.
Во-вторых, контент-маркетинг отлично работает на привлечение лидов. Например, в статьи в блогах компаний на «Клерке» мы добавляем лид-формы — это обеспечивает стабильный поток целевых лидов.
В-третьих, запуск собственного блога наряду с продвижением лизинговых услуг способствует увеличению узнаваемости бренда в целом. При условии, что компания создает ценный контент, бренд становится более заметным на рынке.
Особенность контент-маркетинга заключается в том, что это не просто реклама лизинговых услуг. По своей сути, это даже не реклама, а рассказ о ценности продукта, о том, как работает лизинг и какую пользу способен принести бизнесу. У клиента нет чувства, что ему «навязывают» услугу: лизинговый сервис предлагает решение проблемы.
Запуск блога на «Клерке»: главное
Одно из ключевых условий эффективности контент-маркетинга — выбор правильной площадки для размещения контента. Как мы уже говорили, аудиторию «Клерка» составляют бухгалтеры, финансисты, предприниматели, юристы: у нашего сайта более 7,2 млн посетителей в месяц!
Мы придерживаемся комплексного подхода к решению задач наших клиентов: не просто предоставляем площадку для ведения блога, но и активно занимаемся его продвижением с гарантией результата. Email-рассылки, соцсети, медийная реклама, анонсирование статей на главной странице, создание обложек — у нас много инструментов, которые мы активно используем для продвижения бизнеса наших рекламодателей.
Особый акцент — на качестве контента. Сотрудничество с «Клерком» начинается с подготовки контент-плана и мастер-класса с редакцией, на котором мы обсудим все нюансы нашей работы. Важный момент: в блоге на «Клерке» вы можете публиковать как собственные статьи, так и доверить создание контента нашей редакции. Мы хорошо изучили свою аудиторию и точно знаем, какой контент интересен читателям.
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