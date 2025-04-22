Как писать статьи, которые читают до конца? Рассказываем про способы удержания внимания

Добавляйте эмоции даже в самые «серьезные» статьи
Эмоции усиливают вовлеченность и делают контент запоминающимся, причем неважно, рассказываете вы о путешествии в Антарктиду или о подготовке годовой отчетности. Когда текст вызывает эмоциональный отклик, читатель начинает обращать больше внимания и на само содержание.
А еще эмоциональная составляющая помогает установить более глубокую связь с аудиторией. Это особенно важно в бизнес-коммуникациях, где доверие и лояльность играют ключевую роль.
Как этого добиться? Самый эффективный способ — разбавить текст историями. Поделитесь с читателями, как ваш продукт помогает клиентам решать их проблемы, добавьте рассказы от первого лица. Такой подход отлично работает не только на удержание внимания читателей, но и на увеличение продаж.
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Используйте «крючки внимания»
Дочитать текст мотивируют так называемые «крючки внимания»: их задача — захватить внимание читателя и удержать его, пока цель не будет достигнута. Чаще всего крючок используется в самом начале текста — в заголовке или первом абзаце — и служит для того, чтобы побудить читателя продолжить чтение. Но иногда имеет смысл добавлять крючки в разные части статьи.
Как это выглядит в тексте? Крючки внимания могут иметь различную форму — от неожиданных фактов из серии «Вы знали, что 90% стартапов закрываются в первый год работы?» до крючков-вопросов, цитат и вовлекающих историй. При этом важно использовать крючок правильно:
Крючок должен соответствовать теме, быть связанным с основным содержанием текста и не вводить в заблуждение.
Хороший крючок всегда вызывает сильную реакцию — удивление, любопытство, согласие или несогласие.
Крючок должен быть коротким, чтобы моментально захватить внимание.
Мы рекомендуем избегать крючков, которые выглядят искусственно — читатель точно почувствует, что вы хотите им манипулировать.
Адаптируйте контент для целевой аудитории
Желание писать «для всех» понятно, но это практически всегда проигрышная позиция. Заинтересовать широкую аудиторию очень и очень сложно. Цепляет тот контент, который адресован конкретному читателю — с самых первых предложений у него должно сложиться ощущение диалога.
Сегментация аудитории увеличивает релевантность контента и помогает говорить с ней на одном языке. Читатель должен чувствовать, что вы понимаете его проблему и способны ее решить, а не просто рассуждаете на какую-то тему.
У «Клерка» очень заинтересованная и активная аудитория, поэтому запуск блога на нашей площадке гарантирует, что ваш контент не останется незамеченным. А чтобы статьи в блоге компании точно вызвали отклик аудитории, наша редакция всегда готова прийти на помощь: напишем тексты, создадим иллюстрации, расставим акценты в верстке и займемся продвижением.
Сделайте текст логически стройным
Читатели точно не хотят пробираться через нагромождение смыслов и фактов, поэтому будьте уверены — дочитывают комфортные для восприятия статьи, в которых нет места неопределенности и путанице. Например, если в начале статьи вы ставите какую-то проблему, а затем плавно переходите к ее решению, читатель предвидит такой вариант развития событий и получает удовольствие от чтения.
Логически стройные тексты удовлетворяют когнитивные ожидания и позволяют мозгу легко обрабатывать информацию. Читатель может спокойно погрузиться в чтение, не опасаясь потеряться в хаосе чьих-то мыслей. И в целом логика придает тексту смысл. Когда каждая идея вытекает из предыдущей, формируется цельная картина, которая объясняет, почему именно ваш продукт способен решить задачу потенциального клиента.
Избегайте «стен» текста
Дочитывают те тексты, которые легко воспринимаются, и здесь значение имеют не только содержание и сам язык, но и длина абзацев. Если вы не хотите перегрузить внимание читателя, нужно стремиться к коротким абзацам — не более пяти строк.
Такие абзацы визуально разрежены, они снижают когнитивную нагрузку и помогают читателю не потерять нить повествования. Минимум отвлекающих факторов и разделение текста на небольшие смысловые блоки (один абзац — одна мысль) способствуют лучшему усвоению информации и не вызывают чувство утомления.
Короткие абзацы можно смело назвать требованием времени — пользователи привыкли к лаконичному контенту в соцсетях. А еще короткие абзацы создают ритм чтения, который поддерживает интерес и вовлеченность и не дает читателю заскучать.
Разбавляйте текст иллюстрациями
Визуальные элементы способны оживить практически любую статью и моментально привлечь внимание. Часто цепляет именно удачная иллюстрация, и уже после пользователь погружается в текст и находит в нем массу полезного и интересного. А еще такие элементы создают «визуальные паузы», которые улучшают восприятие.
Например, даже самую скучную информацию можно сделать яркой и запоминающейся, если представить ее в форме инфографики. А мемы все чаще встречаются в статьях на традиционно «серьезные» темы.
Избавляйтесь от лишнего
«Вода» в тексте не просто не добавляет ему ценности — избыточная информация раздражает и отвлекает от сути. Читатели, особенно если ваш контент ориентирован на профессионалов, ждут содержательных статей, из которых легко получить полезную информацию. Длительное погружение в «водянистый» текст может привести к тому, что пользователь потеряет интерес и прекратит чтение.
И в целом лаконичные тексты демонстрируют уважение к времени и вниманию вашей аудитории. Такие материалы с гораздо большей вероятностью стимулируют читателя на выполнение целевого действия.
Хотите, чтобы ваши тексты всегда дочитывали до конца? Напишите нам, и начнем работу над созданием контента для вашего бизнеса.
Какие темы интересуют вашу целевую аудиторию?
Получите готовый контент-план при создании блога с поддержкой редакции
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