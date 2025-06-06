Как внешний контент-маркетинг продвигает бизнес и где размещаться, чтобы получить результат

Рассказываем о возможностях стратегии и выбираем площадку для размещения контента.
Контент есть, а продаж нет: почему так происходит
О контент-маркетинге — продвижении бизнеса через контент, которое ориентировано на привлечение аудитории, повышение узнаваемости бренда и увеличение продаж — говорят уже не первый год. Причем кто-то уверен, что без него сегодня не может работать ни один бизнес, а кто-то уже успел разочароваться в этой стратегии. И это понятно: контент-маркетинг — сложное направление.
Одна из причин, по которой контент-маркетинг «не срабатывает» — неправильное понимание самой концепции. Часто контент создается хаотично, без четко сформулированных целей, а материалы публикуются бессистемно. Еще среди самых распространенных причин — нерелевантность контента, чрезмерная ориентация на продажи, невнимание к аналитике, незнание целевой аудитории и нежелание бизнеса вкладываться в создание качественных материалов.
Здесь же — ожидание немедленных результатов, как при запуске перформанс-рекламы. Но контент-маркетинг — это долгосрочная стратегия, которая действует на аудиторию мягко и именно за счет этого оказывается более эффективной по сравнению с прямой рекламой.
И, наконец, еще один фактор, который в большинстве случаев оказывается решающим — то, где вы публикуете контент. Чаще всего компании запускают блог на собственном сайте или размещают материалы в своих соцсетях, и это становится главной ошибкой.
Привлечь новую аудиторию эти каналы практически неспособны. Контент видят только те, кто уже и так является клиентом или, по меньшей мере, знает о существовании бренда. Попасть в поисковую выдачу тоже практически нереально, так как на первых строчках почти всегда оказываются только ресурсы крупных площадок. И в целом контент, который компания размещает на собственных каналах, воспринимается аудиторией как реклама и не вызывает доверия.
Внешний контент-маркетинг: как это работает
Альтернатива размещению контента на собственных ресурсах — так называемый внешний контент-маркетинг, который представляет собой публикацию материалов на сторонних площадках. Внешний контент-маркетинг иногда сравнивают с рыболовными сетями в открытом море: публикации на таких площадках захватывают внимание широкой и разнообразной, но при этом заинтересованной аудитории.
По сравнению с размещением контента исключительно на собственных ресурсах, такой подход имеет несколько неоспоримых преимуществ:
Повышение узнаваемости бренда. Появление материалов о вашем бизнесе на внешних платформах, которые пользуются авторитетом у ЦА, позволяют узнать о компании и ее продуктах максимальному количеству потенциальных клиентов. Одновременно с ростом узнаваемости растет доверие к бренду.
Формирование экспертности. Качественный контент на сторонних ресурсах позволяет продемонстрировать экспертизу. Потенциальные клиенты начинают воспринимать компанию как надежного партнера, а это значительно повышает шансы на выбор продуктов вашей компании.
Улучшение SEO-показателей. Размещение статей на авторитетных ресурсах выводит материалы компании в топ поисковой выдачи. Поисковики учитывают такие внешние сигналы качества, а вероятность того, что о вашем бренде узнает как можно больше пользователей сети, существенно возрастает.
Минимизация рисков зависимости от одной платформы. Ориентация исключительно на собственные ресурсы делает компанию уязвимой в случае технических проблем или изменения алгоритмов поисковых систем. Внешнее продвижение снижает риски, распределяя усилия по продвижению между разными платформами.
Доступ к новым инструментам продвижения. Партнерство с внешними площадками открывает доступ к новым инструментам продвижения, таким как email-рассылки, социальные сети и другие каналы коммуникации.
Например, при запуске блога компании на «Клерке» вы получаете доступ к дополнительным инструментам продвижения, включая рекламный блок в email-рассылке и комплект публикаций в наших соцсетях. А еще мы предлагаем различные форматы медийной рекламы, проводим партнерские мероприятия и реализуем спецпроекты: делаем все, чтобы ваши продукты привлекли внимание ЦА. Новым клиентам доступен бонус 10 000 рублей на любой инструмент при покупке от 50 000 рублей.
С чего начать?
Здесь ответ очевиден — с выбора подходящей площадки. Действительно крупных ресурсов, которые ориентированы на бизнес-сообщество, бухгалтеров и финансистов, не так уж много. Бюджетные же решения не принесут нужного эффекта, а разочарование наступит раньше, чем удастся заметить первые результаты.
Но и сотрудничество с крупной авторитетной площадкой далеко не всегда гарантия успеха. Да, на первый взгляд условия кажутся привлекательными: например, самостоятельное ведение блога на одной из платформ с многомиллионным охватом будет стоить от 72 000 до 360 000 рублей в год, ближайший конкурент предлагает запустить корпоративный блог за 49 900 рублей в месяц.
По факту оказывается, что продвижение придется оплачивать дополнительно, и в итоге расходы существенно увеличатся. Или же можно не пользоваться дополнительными услугами, но без гарантии результата. Понятно, что ведение блога в этом случае превращается в бессмысленное занятие: вы создаете контент, который практически никто не видит.
Что предлагает «Клерк»?
Мы точно знаем, что гарантировать результат можно только при комплексном подходе. В наши тарифы (в том числе в базовый — тариф «Старт») включены не только публикация собственных материалов компании и статьи от редакции «Клерка», но и продвижение публикаций. Так, на каждом тарифе доступно:
Создание лид-магнита для сбора целевых контактов.
Мастер-класс от редакции.
Подготовка контент-плана в рамках периода.
Персональная команда сопровождения: маркетолог, дизайнер, SERM-специалист, менеджер.
Анонс блога в рассылке «Ночной бухгалтер» при первой публикации.
Анонсирование статей на главной странице.
Маркировка каждого материала.
Добавление видео и опросов в статьи.
Возможность комментирования статей от имени компании
Еженедельная отчетность.
Одна из главных ценностей «Клерка» — наша аудитория. Сайт «Клерка» посещают более 6,1 млн пользователей в месяц, и это живая, отзывчивая и платежеспособная аудитория. Если ваши продукты ориентированы на собственников бизнеса, бухгалтеров, кадровиков и финансистов, вы можете быть уверены, что точно попадете в ЦА. И еще из особенностей работы с «Клерком»:
Проверенная стратегия привлечения клиентов. Предлагаем различные механики, с помощью которых мотивируем читателя оставить заявку.
Долгосрочный результат. Мы обеспечиваем постоянную генерацию трафика и не отключаем ссылки даже после того, как компания ставит на паузу сотрудничество или перестает работать с платформой.
Формирование рейтинга компании. При запуске блога у вас будет формироваться рейтинг в авторитетном профессиональном СМИ, который может стать одним из факторов выбора вашей компании потенциальными клиентами.
Мы гарантируем продвижение: приветствуем новые компании, даем возможность пользователям познакомиться с бизнесом, дублируем статьи в подборках. Такой подход позволяет увидеть результат в короткое время, даже если раньше ваша компания не работала с контент-маркетингом.
Готовы использовать возможности внешнего контент-маркетинга по максимуму? Напишите нам, и мы предложим самые выгодные и эффективные решения для продвижения вашего бизнеса.
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