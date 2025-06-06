Как внешний контент-маркетинг продвигает бизнес и где размещаться, чтобы получить результат

Контент есть, а продаж нет: почему так происходит

О контент-маркетинге — продвижении бизнеса через контент, которое ориентировано на привлечение аудитории, повышение узнаваемости бренда и увеличение продаж — говорят уже не первый год. Причем кто-то уверен, что без него сегодня не может работать ни один бизнес, а кто-то уже успел разочароваться в этой стратегии. И это понятно: контент-маркетинг — сложное направление.

Одна из причин, по которой контент-маркетинг «не срабатывает» — неправильное понимание самой концепции. Часто контент создается хаотично, без четко сформулированных целей, а материалы публикуются бессистемно. Еще среди самых распространенных причин — нерелевантность контента, чрезмерная ориентация на продажи, невнимание к аналитике, незнание целевой аудитории и нежелание бизнеса вкладываться в создание качественных материалов.

Здесь же — ожидание немедленных результатов, как при запуске перформанс-рекламы. Но контент-маркетинг — это долгосрочная стратегия, которая действует на аудиторию мягко и именно за счет этого оказывается более эффективной по сравнению с прямой рекламой.

И, наконец, еще один фактор, который в большинстве случаев оказывается решающим — то, где вы публикуете контент. Чаще всего компании запускают блог на собственном сайте или размещают материалы в своих соцсетях, и это становится главной ошибкой.

Привлечь новую аудиторию эти каналы практически неспособны. Контент видят только те, кто уже и так является клиентом или, по меньшей мере, знает о существовании бренда. Попасть в поисковую выдачу тоже практически нереально, так как на первых строчках почти всегда оказываются только ресурсы крупных площадок. И в целом контент, который компания размещает на собственных каналах, воспринимается аудиторией как реклама и не вызывает доверия.