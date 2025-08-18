ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Клерк Бизнес
Налог на рекламу
⚠️Налог на рекламу 3% в 2025 году: утвержден порядок расчета и уплаты сбора

⚠️Налог на рекламу 3% в 2025 году: утвержден порядок расчета и уплаты сбора

15 августа Роскомнадзор опубликовал первый расчет сумм сбора за рекламу в интернете. Бизнес может посмотреть его в личном кабинете ЕРИР. Платят этот сбор все распространители рекламы и агентства. Что с этим делать дальше и как оплатить сбор.

Что случилось

Правительство утвердило правила расчета и уплаты рекламного сбора, а также правила мониторинга за полнотой и своевременностью уплаты. Этот порядок стартовал с 15 августа 2025 года.

💸 Кто платит сбор за рекламу в интернете

Платеж за интернет-рекламу вносят распространители рекламы, операторы рекламных систем, посредники и агенты, подписавшие соглашения:

  • Непосредственно с заказчиком рекламы.

  • С другим агентом или несколькими агентами, действующими от имени заказчика-рекламодателя. При этом важно, чтобы основной целью договора было выполнение обязательств перед клиентом.

Если плату внес один участник — распространитель рекламы, оператор рекламной системы или посредник, работающий с заказчиком-рекламодателем, остальные участники платить сбор не будут. Если агентство берет оплату на себя, обязанность остальных участников автоматически снимается.

🧮 Как рассчитывают сумму рекламного сбора

Размер сбора за рекламу в интернете определяет Роскомнадзор. Данные для расчета — сведения, которые предоставил плательщик. 

Максимальный платеж ограничен 3% выручки от рекламы в интернете, включая вознаграждение за выполненные определенные условия договоров с заказчиками-рекламодателями.

📅 Когда платят рекламный сбор

Платеж за интернет-рекламу вносят по итогам каждого квартала. То есть платежный период — это квартал. 

Крайний срок уплаты — 5 число третьего месяца квартала после платежного периода.

🏦 Как платить сбор за рекламу в интернете

Расчет размера рекламного сбора Роскомнадзор публикует в личном кабинете плательщика (в Едином реестре интернет-рекламы — ЕРИР) до 15 числа второго месяца после завершения квартала. Пользователь обязан проверить и подтвердить сумму в течение 10 календарных дней с момента ее формирования. Возражения и уточнения принимаются в тот же срок.

Оплату проводят строго с указанием уникального идентификатора начисления (УИН). Если внесли сумму больше чем нужно было, деньги вернут либо зачтут в будущие платежи.

Минфин ввел КБК для уплаты сбора — 000 1 17 05010 01 6002 180.

🧐 Как контролируют полноту и уплату рекламного сбора

Контроль правильности и сроков уплаты рекламного сбора ведет Роскомнадзор. Если возникнут проблемы, компания-плательщик получит уведомление. Если не погасить долг в десятидневный срок с момента получения такого уведомления, Роскомнадзор взыскивает задолженность принудительно.

💰 Штрафы

Если нарушить законодательство о рекламе, последует административный штраф:

Плательщик сбора

Размер штрафа, руб.

Физическое лицо

2 000 — 2 500

Должностное лицо

4 000 — 20 000

Компания

100 000 — 500 000

Чек-лист: что делать, когда в личном кабинете ЕРИР появилась финальная сумма рекламного сбора

✔️ Войдите в личный кабинет ЕРИР. Перейдите во вкладку «Мои начисления» — здесь будет указана сумма рекламного сбора. Она составляет 3% от выручки, которую вы получили от размещения рекламы во II квартале (с 1 апреля по 30 июня 2025 года).

✔️ Если сумма рекламного сбора неверная, до 25 августа можно скорректировать данные через ОРД. Сделать это нужно самостоятельно или через контрагента, если маркировкой занимался он.

✔️ Если сумма рекламного сбора рассчитана правильно, до 25 августа подпишите расчет и до 5 сентября внесите платеж по УИН. Сделать это можно на Госуслугах, в интернет-банке или при личном посещении в отделении банка по платежному поручению.

Почему рекламный сбор может быть начислен неверно

Если участник рекламного рынка загрузил неверные сведения в ОРД или ЕРИР, это может привести к некорректному расчету рекламного сбора. 

Типичные ошибки, которые совершают плательщики:

❌ Дублирование актов с минимальными правками — система видит каждый акт как новый и начисляет сбор дважды.

❌ Неправильная привязка к базовым договорам — часто указывают промежуточный контракт между участниками цепочки вместо основного договора рекламодателя и первого исполнителя. Если ошибочно указать в номере договора лишний символ или пробел, либо указать другой тип договора, то ЕРИР посчитает этот договор отдельным.

❌ Несоответствие данных при подаче через разные ОРД — при загрузке одного и того же акта с различной детализацией через разные ОРД, ЕРИР учитывает только последнюю версию. Это может привести к неверной сумме итоговых начислений.

❌ Раздельная загрузка статистики по креативам и отчетности — статистика должна подаваться вместе с актами, иначе ЕРИР не сможет исключить из сбора доходы от рекламы, которые попадают под исключения.

Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?

Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Информации об авторе

Клерк Бизнес

Клерк Бизнес

Ваш лучший партнер в генерации потенциальных клиентов

18 017 подписчиков67 постов

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум