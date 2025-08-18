⚠️Налог на рекламу 3% в 2025 году: утвержден порядок расчета и уплаты сбора

❓ Что случилось
Правительство утвердило правила расчета и уплаты рекламного сбора, а также правила мониторинга за полнотой и своевременностью уплаты. Этот порядок стартовал с 15 августа 2025 года.
💸 Кто платит сбор за рекламу в интернете
Платеж за интернет-рекламу вносят распространители рекламы, операторы рекламных систем, посредники и агенты, подписавшие соглашения:
Непосредственно с заказчиком рекламы.
С другим агентом или несколькими агентами, действующими от имени заказчика-рекламодателя. При этом важно, чтобы основной целью договора было выполнение обязательств перед клиентом.
Если плату внес один участник — распространитель рекламы, оператор рекламной системы или посредник, работающий с заказчиком-рекламодателем, остальные участники платить сбор не будут. Если агентство берет оплату на себя, обязанность остальных участников автоматически снимается.
🧮 Как рассчитывают сумму рекламного сбора
Размер сбора за рекламу в интернете определяет Роскомнадзор. Данные для расчета — сведения, которые предоставил плательщик.
Максимальный платеж ограничен 3% выручки от рекламы в интернете, включая вознаграждение за выполненные определенные условия договоров с заказчиками-рекламодателями.
📅 Когда платят рекламный сбор
Платеж за интернет-рекламу вносят по итогам каждого квартала. То есть платежный период — это квартал.
Крайний срок уплаты — 5 число третьего месяца квартала после платежного периода.
🏦 Как платить сбор за рекламу в интернете
Расчет размера рекламного сбора Роскомнадзор публикует в личном кабинете плательщика (в Едином реестре интернет-рекламы — ЕРИР) до 15 числа второго месяца после завершения квартала. Пользователь обязан проверить и подтвердить сумму в течение 10 календарных дней с момента ее формирования. Возражения и уточнения принимаются в тот же срок.
Оплату проводят строго с указанием уникального идентификатора начисления (УИН). Если внесли сумму больше чем нужно было, деньги вернут либо зачтут в будущие платежи.
Минфин ввел КБК для уплаты сбора — 000 1 17 05010 01 6002 180.
🧐 Как контролируют полноту и уплату рекламного сбора
Контроль правильности и сроков уплаты рекламного сбора ведет Роскомнадзор. Если возникнут проблемы, компания-плательщик получит уведомление. Если не погасить долг в десятидневный срок с момента получения такого уведомления, Роскомнадзор взыскивает задолженность принудительно.
💰 Штрафы
Если нарушить законодательство о рекламе, последует административный штраф:
Плательщик сбора
Размер штрафа, руб.
Физическое лицо
2 000 — 2 500
Должностное лицо
4 000 — 20 000
Компания
100 000 — 500 000
Чек-лист: что делать, когда в личном кабинете ЕРИР появилась финальная сумма рекламного сбора
✔️ Войдите в личный кабинет ЕРИР. Перейдите во вкладку «Мои начисления» — здесь будет указана сумма рекламного сбора. Она составляет 3% от выручки, которую вы получили от размещения рекламы во II квартале (с 1 апреля по 30 июня 2025 года).
✔️ Если сумма рекламного сбора неверная, до 25 августа можно скорректировать данные через ОРД. Сделать это нужно самостоятельно или через контрагента, если маркировкой занимался он.
✔️ Если сумма рекламного сбора рассчитана правильно, до 25 августа подпишите расчет и до 5 сентября внесите платеж по УИН. Сделать это можно на Госуслугах, в интернет-банке или при личном посещении в отделении банка по платежному поручению.
Почему рекламный сбор может быть начислен неверно
Если участник рекламного рынка загрузил неверные сведения в ОРД или ЕРИР, это может привести к некорректному расчету рекламного сбора.
Типичные ошибки, которые совершают плательщики:
❌ Дублирование актов с минимальными правками — система видит каждый акт как новый и начисляет сбор дважды.
❌ Неправильная привязка к базовым договорам — часто указывают промежуточный контракт между участниками цепочки вместо основного договора рекламодателя и первого исполнителя. Если ошибочно указать в номере договора лишний символ или пробел, либо указать другой тип договора, то ЕРИР посчитает этот договор отдельным.
❌ Несоответствие данных при подаче через разные ОРД — при загрузке одного и того же акта с различной детализацией через разные ОРД, ЕРИР учитывает только последнюю версию. Это может привести к неверной сумме итоговых начислений.
❌ Раздельная загрузка статистики по креативам и отчетности — статистика должна подаваться вместе с актами, иначе ЕРИР не сможет исключить из сбора доходы от рекламы, которые попадают под исключения.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Начать дискуссию