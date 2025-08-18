⚠️Налог на рекламу 3% в 2025 году: утвержден порядок расчета и уплаты сбора

Чек-лист: что делать, когда в личном кабинете ЕРИР появилась финальная сумма рекламного сбора

✔️ Войдите в личный кабинет ЕРИР. Перейдите во вкладку «Мои начисления» — здесь будет указана сумма рекламного сбора. Она составляет 3% от выручки, которую вы получили от размещения рекламы во II квартале (с 1 апреля по 30 июня 2025 года).

✔️ Если сумма рекламного сбора неверная, до 25 августа можно скорректировать данные через ОРД. Сделать это нужно самостоятельно или через контрагента, если маркировкой занимался он.

✔️ Если сумма рекламного сбора рассчитана правильно, до 25 августа подпишите расчет и до 5 сентября внесите платеж по УИН. Сделать это можно на Госуслугах, в интернет-банке или при личном посещении в отделении банка по платежному поручению.