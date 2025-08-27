ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
Что нового в рекламе с 1 сентября 2025 года: дайджест основных изменений в законах

Что нового в рекламе с 1 сентября 2025 года: дайджест основных изменений в законах

Сентябрь 2025 года принесет рекламному рынку целый пакет нововведений. Ужесточаются правила размещения рекламы, появляется обязательная маркировка звонков, а рекламораспространителям предстоит уплата нового сбора. Рассказываем, какие изменения вступают в силу с началом осени, и что они означают для участников рынка.

Нельзя размещать рекламу на запрещенных ресурсах

С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые ограничения: реклама не может размещаться на площадках, доступ к которым официально ограничен. В «черный список» попадают:

  • сайты организаций, признанных нежелательными;

  • ресурсы, связанные с экстремистскими или террористическими объединениями;

  • любые площадки, которые внесены в реестр ограниченного доступа (например, сайты иноагентов, пиратские порталы и другие запрещенные ресурсы).

Нарушение правил повлечет штрафы по ч. 1 ст. 14.3 КоАП:

  • для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.;

  • для ИП и руководителей — от 4 до 20 тыс. руб.;

  • для организаций — от 100 до 500 тыс. руб.

Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

В таблице — основные площадки и возможность размещения с 1 сентября 2025 года рекламы на них:

Площадка

Можно ли размещать рекламу

Причина

Instagram

❌ Нельзя

Meta признана экстремистской организацией

Facebook

❌ Нельзя

Meta признана экстремистской организацией

Telegram

✅ Можно

Не внесен в реестр запрещенных

YouTube

✅ Формально можно

Не заблокирован официально, но его работа замедлена

TikTok

✅ Можно

Не внесен в реестры, приостановил работу сам

LinkedIn

❌ Нельзя

Доступ к ресурсу ограничен в РФ

Что делать с уже размещенной рекламой

Важно: реклама, оставшаяся на запрещенных ресурсах после 1 сентября, будет считаться длящимся нарушением. Даже старые публикации могут повлечь штраф.

  • Рекламодателям стоит проверить свои договоры: если по ним размещение продолжается после 1 сентября, нужно обсудить удаление материалов или расторжение соглашения.

  • Рекламораспространителям также нужно заранее согласовать с клиентами снятие рекламы, чтобы к моменту вступления закона в силу на запрещенных площадках не оставалось активных кампаний.

Штрафы для незарегистрированных блогеров

С 1 сентября 2025 года начинает действовать новый блок требований к блогерам с крупной аудиторией. 

Напомним, что если у автора более 10 тыс. подписчиков на одной площадке, он обязан уведомить Роскомнадзор о своей деятельности (закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ, Приказ РКН от 10.12.2024 № 238). Сделать это можно через портал Госуслуг, срок подачи уведомления — 10 рабочих дней с момента превышения порога в 10 тыс. подписчиков.

Важно: учитывается аудитория на одной площадке. Если, например, в Telegram подписаны 6 000 человек и еще 6 000 во «ВКонтакте», уведомлять РКН не требуется.

Без регистрации блогеры не имеют права размещать рекламу, а также публиковать ссылки для донатов. Более того, Роскомнадзор может потребовать у платформ блокировать аккаунты незарегистрированных блогеров и запретить пользователям делиться их материалами.

Если незарегистрированный блогер-десятитысячник разместит рекламу, то с 1 сентября 2025 года это нарушение повлечет административную ответственность (ст. 14.3 КоАП):

  • для физических лиц — до 10 тыс. руб.;

  • для ИП — до 50 тыс. руб.;

  • для юрлиц — до 500 тыс. руб.

Под санкции попадают не только блогеры, но и рекламодатели. Если компания разместила рекламу у автора, который не состоит в реестре РКН, она также рискует получить штрафы (ч. 1 ст. 38 закона «О рекламе»).

Штрафы за рекламу VPN

Статью 14.2 КоАП дополнят ч.18: реклама VPN-сервисов будет приравнена к нарушению. 

Штрафы будут такими:

  • на граждан — 50–80 тыс. руб.;

  • на должностных лиц — 80–150 тыс. руб.;

  • на компании — 200–500 тыс. руб.

Повторные нарушения обойдутся еще дороже:

  • гражданам — 100–200 тыс. руб.;

  • должностным лицам — 200–300 тыс. руб.;

  • юрлицам — 800 тыс.–1 млн руб.

Также владельцев VPN будут штрафовать, если они откажутся взаимодействовать с органами власти, не ограничат доступ к запрещенным ресурсам или нарушат порядок подключения к системе контроля.

Для физических лиц тоже вводятся новые меры, которые регулируют использование VPN и доступ к экстремистскому контенту.

КоАП дополняется новой статьей 13.53. Умышленный поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими и включенных в реестр Минюста, в том числе с помощью VPN, повлечет штраф для граждан от 3 до 5 тыс. руб.

Правоприменение будет зависеть от того, смогут ли контролеры доказать, что пользователь сознательно искал запрещенный контент.

Новая статья КоАП вызвала широкий резонанс. Часть депутатов и экспертов выступили против, а президент запросил разъяснений, как нововведения будут применяться на практике. Минцифры уточнило: если гражданин не знал, что искал именно запрещенный материал, ответственности не будет.

Что важно помнить

VPN по-прежнему разрешен для легального применения, например для удаленной работы или защиты корпоративных данных. Но его использование для обхода блокировок и поиска экстремистских материалов теперь четко подпадает под штрафы и ужесточенные санкции.

«Клерк.Бизнес» — площадка для продвижения вашего продукта и услуг. Мы ежедневно публикуем материалы о бизнесе, налогах, финансах и законодательстве, которые читают более 10 млн специалистов: банкиры, разработчики ПО, партнеры 1С, бухгалтеры, юристы и консультанты. Здесь ваш контент увидят именно те, кто может стать клиентом или партнером.

Наши специалисты помогут адаптировать материалы под интересы вашей целевой аудитории и сделать их максимально заметными.

Вся реклама на «Клерке» проходит обязательную юридическую проверку, корректно маркируется в соответствии с законом и учитывается в ЕРИР. Вы можете быть уверены в том, что ваши материалы полностью соответствуют требованиям закона.

Обязательная маркировка звонков и ограничения для компаний

С 1 сентября 2025 года каждый входящий звонок от организации или ИП должен сопровождаться информацией о том, кто звонит. Абоненты должны видеть название компании или ИП, категорию звонка (например, «банк», «медицина», «доставка» и др.) и при необходимости — краткое описание цели звонящего.

Эта информация будет отображаться при звонке в виде короткой подписи длиной до 32 символов. Если сведения о компании отсутствуют, оператор связи вправе заблокировать такие вызовы.

Юридические лица и предприниматели обязаны заключить договор с оператором и передать необходимые данные. При этом у абонентов есть возможность через личный кабинет оператора отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных отправителей.

«Массовыми» считаются автоматические или полуавтоматические звонки, направленные большому числу абонентов — как правило, рекламные предложения, уведомления и прочее. Компания или ИП, которые планируют такие обзвоны, должны заключить с оператором договор, где будут прописаны цели звонков и их содержание. Это поможет абонентам оценить, стоит ли принимать вызов, а государству — ограничить возможности мошенников.

Ограничения на звонки в мессенджерах

Отдельно упомянем еще одно ограничение, связанное с телефонными вызовами, хоть оно и вступило в силу чуть раньше. 

С 13 августа 2025 года голосовые звонки через Telegram и WhatsApp ограничены. По сообщению Роскомнадзора, такой шаг стал реакцией на массовое использование этих сервисов для мошенничества и вымогательств.

Важно: ограничению подлежат только голосовые вызовы. Чаты, файловый обмен и другие функции мессенджеров остаются доступными.

Согласно Роскомнадзору и Минцифры, Telegram и WhatsApp не выполняют требования российского законодательства и не взаимодействуют с правоохранительными органами, несмотря на предупреждения. Ведомства ожидают, что блокировки будут сняты, если платформы начнут сотрудничать и соблюдать закон.

3% сбор за интернет-рекламу: первые счета

Участники рекламного рынка начали получать расчеты сбора за интернет-рекламу. На 15 августа 2025 года уведомления о платеже получили более 56 тыс. компаний и предпринимателей, а средний размер начислений составил около 70 тыс. руб. 

Сбор уплачивают участники цепочки распространения рекламы, а не рекламодатели. К ним относятся:

  • Рекламораспространители — владельцы сайтов, платформ, пабликов и других ресурсов, где размещается реклама

  • Операторы рекламных систем — например Яндекс Директ, VK Реклама и др.

  • Агенты и посредники — агентства и фрилансеры, которые участвуют в размещении рекламы и получают за это вознаграждение или комиссию.

Сроки и порядок уплаты:

Сроки и порядок уплаты сбора за интернет-рекламу

Всего в расчеты включено около 3,4 млн актов. Общая сумма сборов за II квартал оценивается почти в 4 млрд руб. По прогнозам, за год новый сбор может приносить в бюджет до 25 млрд руб.

Специалисты «Клерка» проанализируют ваши потребности и помогут разработать материалы, которые гарантированно привлекут внимание целевой аудитории. Оставьте заявку — мы поможем запустить кампанию в полном соответствии требованиям закона.

