Что нового в рекламе с 1 сентября 2025 года: дайджест основных изменений в законах

Нельзя размещать рекламу на запрещенных ресурсах
С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые ограничения: реклама не может размещаться на площадках, доступ к которым официально ограничен. В «черный список» попадают:
сайты организаций, признанных нежелательными;
ресурсы, связанные с экстремистскими или террористическими объединениями;
любые площадки, которые внесены в реестр ограниченного доступа (например, сайты иноагентов, пиратские порталы и другие запрещенные ресурсы).
Нарушение правил повлечет штрафы по ч. 1 ст. 14.3 КоАП:
для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.;
для ИП и руководителей — от 4 до 20 тыс. руб.;
для организаций — от 100 до 500 тыс. руб.
Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.
В таблице — основные площадки и возможность размещения с 1 сентября 2025 года рекламы на них:
Площадка
Можно ли размещать рекламу
Причина
❌ Нельзя
Meta признана экстремистской организацией
❌ Нельзя
Meta признана экстремистской организацией
Telegram
✅ Можно
Не внесен в реестр запрещенных
YouTube
✅ Формально можно
Не заблокирован официально, но его работа замедлена
TikTok
✅ Можно
Не внесен в реестры, приостановил работу сам
❌ Нельзя
Доступ к ресурсу ограничен в РФ
Что делать с уже размещенной рекламой
Важно: реклама, оставшаяся на запрещенных ресурсах после 1 сентября, будет считаться длящимся нарушением. Даже старые публикации могут повлечь штраф.
Рекламодателям стоит проверить свои договоры: если по ним размещение продолжается после 1 сентября, нужно обсудить удаление материалов или расторжение соглашения.
Рекламораспространителям также нужно заранее согласовать с клиентами снятие рекламы, чтобы к моменту вступления закона в силу на запрещенных площадках не оставалось активных кампаний.
Штрафы для незарегистрированных блогеров
С 1 сентября 2025 года начинает действовать новый блок требований к блогерам с крупной аудиторией.
Напомним, что если у автора более 10 тыс. подписчиков на одной площадке, он обязан уведомить Роскомнадзор о своей деятельности (закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ, Приказ РКН от 10.12.2024 № 238). Сделать это можно через портал Госуслуг, срок подачи уведомления — 10 рабочих дней с момента превышения порога в 10 тыс. подписчиков.
Важно: учитывается аудитория на одной площадке. Если, например, в Telegram подписаны 6 000 человек и еще 6 000 во «ВКонтакте», уведомлять РКН не требуется.
Без регистрации блогеры не имеют права размещать рекламу, а также публиковать ссылки для донатов. Более того, Роскомнадзор может потребовать у платформ блокировать аккаунты незарегистрированных блогеров и запретить пользователям делиться их материалами.
Если незарегистрированный блогер-десятитысячник разместит рекламу, то с 1 сентября 2025 года это нарушение повлечет административную ответственность (ст. 14.3 КоАП):
для физических лиц — до 10 тыс. руб.;
для ИП — до 50 тыс. руб.;
для юрлиц — до 500 тыс. руб.
Под санкции попадают не только блогеры, но и рекламодатели. Если компания разместила рекламу у автора, который не состоит в реестре РКН, она также рискует получить штрафы (ч. 1 ст. 38 закона «О рекламе»).
Штрафы за рекламу VPN
Статью 14.2 КоАП дополнят ч.18: реклама VPN-сервисов будет приравнена к нарушению.
Штрафы будут такими:
на граждан — 50–80 тыс. руб.;
на должностных лиц — 80–150 тыс. руб.;
на компании — 200–500 тыс. руб.
Повторные нарушения обойдутся еще дороже:
гражданам — 100–200 тыс. руб.;
должностным лицам — 200–300 тыс. руб.;
юрлицам — 800 тыс.–1 млн руб.
Также владельцев VPN будут штрафовать, если они откажутся взаимодействовать с органами власти, не ограничат доступ к запрещенным ресурсам или нарушат порядок подключения к системе контроля.
Для физических лиц тоже вводятся новые меры, которые регулируют использование VPN и доступ к экстремистскому контенту.
КоАП дополняется новой статьей 13.53. Умышленный поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими и включенных в реестр Минюста, в том числе с помощью VPN, повлечет штраф для граждан от 3 до 5 тыс. руб.
Правоприменение будет зависеть от того, смогут ли контролеры доказать, что пользователь сознательно искал запрещенный контент.
Новая статья КоАП вызвала широкий резонанс. Часть депутатов и экспертов выступили против, а президент запросил разъяснений, как нововведения будут применяться на практике. Минцифры уточнило: если гражданин не знал, что искал именно запрещенный материал, ответственности не будет.
Что важно помнить
VPN по-прежнему разрешен для легального применения, например для удаленной работы или защиты корпоративных данных. Но его использование для обхода блокировок и поиска экстремистских материалов теперь четко подпадает под штрафы и ужесточенные санкции.
Обязательная маркировка звонков и ограничения для компаний
С 1 сентября 2025 года каждый входящий звонок от организации или ИП должен сопровождаться информацией о том, кто звонит. Абоненты должны видеть название компании или ИП, категорию звонка (например, «банк», «медицина», «доставка» и др.) и при необходимости — краткое описание цели звонящего.
Эта информация будет отображаться при звонке в виде короткой подписи длиной до 32 символов. Если сведения о компании отсутствуют, оператор связи вправе заблокировать такие вызовы.
Юридические лица и предприниматели обязаны заключить договор с оператором и передать необходимые данные. При этом у абонентов есть возможность через личный кабинет оператора отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных отправителей.
«Массовыми» считаются автоматические или полуавтоматические звонки, направленные большому числу абонентов — как правило, рекламные предложения, уведомления и прочее. Компания или ИП, которые планируют такие обзвоны, должны заключить с оператором договор, где будут прописаны цели звонков и их содержание. Это поможет абонентам оценить, стоит ли принимать вызов, а государству — ограничить возможности мошенников.
Ограничения на звонки в мессенджерах
Отдельно упомянем еще одно ограничение, связанное с телефонными вызовами, хоть оно и вступило в силу чуть раньше.
С 13 августа 2025 года голосовые звонки через Telegram и WhatsApp ограничены. По сообщению Роскомнадзора, такой шаг стал реакцией на массовое использование этих сервисов для мошенничества и вымогательств.
Важно: ограничению подлежат только голосовые вызовы. Чаты, файловый обмен и другие функции мессенджеров остаются доступными.
Согласно Роскомнадзору и Минцифры, Telegram и WhatsApp не выполняют требования российского законодательства и не взаимодействуют с правоохранительными органами, несмотря на предупреждения. Ведомства ожидают, что блокировки будут сняты, если платформы начнут сотрудничать и соблюдать закон.
3% сбор за интернет-рекламу: первые счета
Участники рекламного рынка начали получать расчеты сбора за интернет-рекламу. На 15 августа 2025 года уведомления о платеже получили более 56 тыс. компаний и предпринимателей, а средний размер начислений составил около 70 тыс. руб.
Сбор уплачивают участники цепочки распространения рекламы, а не рекламодатели. К ним относятся:
Рекламораспространители — владельцы сайтов, платформ, пабликов и других ресурсов, где размещается реклама
Операторы рекламных систем — например Яндекс Директ, VK Реклама и др.
Агенты и посредники — агентства и фрилансеры, которые участвуют в размещении рекламы и получают за это вознаграждение или комиссию.
Сроки и порядок уплаты:
Всего в расчеты включено около 3,4 млн актов. Общая сумма сборов за II квартал оценивается почти в 4 млрд руб. По прогнозам, за год новый сбор может приносить в бюджет до 25 млрд руб.
