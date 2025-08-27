Что нового в рекламе с 1 сентября 2025 года: дайджест основных изменений в законах

Нельзя размещать рекламу на запрещенных ресурсах

С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые ограничения: реклама не может размещаться на площадках, доступ к которым официально ограничен. В «черный список» попадают:

сайты организаций, признанных нежелательными;

ресурсы, связанные с экстремистскими или террористическими объединениями;

любые площадки, которые внесены в реестр ограниченного доступа (например, сайты иноагентов, пиратские порталы и другие запрещенные ресурсы).

Нарушение правил повлечет штрафы по ч. 1 ст. 14.3 КоАП:

для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.;

для ИП и руководителей — от 4 до 20 тыс. руб.;

для организаций — от 100 до 500 тыс. руб.

Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

В таблице — основные площадки и возможность размещения с 1 сентября 2025 года рекламы на них: