Сбор в 3% и запрет на рекламу в заблокированных соцсетях: в чем суть нововведений

Рекламный сбор 3%. С 1 апреля 2025 года у участников рынка интернет-рекламы появилась новая обязанность — уплата сбора в размере 3% от квартального дохода за ее распространение. Под распространением понимаются действия, которые обеспечивают донесение рекламного сообщения до аудитории.

Платить сбор обязаны те, кто зарабатывает на размещении рекламы — рекламораспространители, оператор рекламной системы, посредники и агенты, заключившие договор с рекламодателем. На рекламодателей, по общему правилу, требование не распространяется. Исключение — случаи, когда исполнителем по договору является иностранная компания или физлицо.

Размер отчислений рассчитывает Роскомнадзор на основе данных, которые плательщики передали в ЕРИР — Единый реестр интернет-рекламы.

Запрет на рекламу на заблокированных платформах. С 1 сентября 2025 года продвижение товаров и услуг через ресурсы организаций, которые признаны нежелательными или экстремистскими, под запретом. Требование затрагивает размещение платных интеграций у блогеров, таргетированную рекламу и любые публикации, в которых есть признаки рекламы.

Рассказать о компании или поделиться новостями закон при этом не запрещает, но разграничить подобное «информирование» и рекламу достаточно сложно. По сути, любая публикация может стать поводом для претензий со стороны контролирующих органов.