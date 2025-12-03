Самое главное:
Российский рынок интернет-рекламы трансформируется. Рекламодатели и рекламораспространители ощущают на себе последствия введения рекламного сбора и запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях.
Игнорировать новые требования не получится: Роскомнадзор уже подал иски к компаниям, которые вовремя не уплатили сбор.
Объем рекламы в заблокированных соцсетях снизился, но полного отказа от таких платформ пока не произошло.
Законодатели, вероятно, пойдут по пути ужесточения ответственности за рекламу в запрещенных социальных сетях. Депутаты от «Единой России» уже подготовили законопроект, который существенно увеличивает штрафы.
Сбор в 3% и запрет на рекламу в заблокированных соцсетях: в чем суть нововведений
Рекламный сбор 3%. С 1 апреля 2025 года у участников рынка интернет-рекламы появилась новая обязанность — уплата сбора в размере 3% от квартального дохода за ее распространение. Под распространением понимаются действия, которые обеспечивают донесение рекламного сообщения до аудитории.
Платить сбор обязаны те, кто зарабатывает на размещении рекламы — рекламораспространители, оператор рекламной системы, посредники и агенты, заключившие договор с рекламодателем. На рекламодателей, по общему правилу, требование не распространяется. Исключение — случаи, когда исполнителем по договору является иностранная компания или физлицо.
Размер отчислений рассчитывает Роскомнадзор на основе данных, которые плательщики передали в ЕРИР — Единый реестр интернет-рекламы.
Запрет на рекламу на заблокированных платформах. С 1 сентября 2025 года продвижение товаров и услуг через ресурсы организаций, которые признаны нежелательными или экстремистскими, под запретом. Требование затрагивает размещение платных интеграций у блогеров, таргетированную рекламу и любые публикации, в которых есть признаки рекламы.
Рассказать о компании или поделиться новостями закон при этом не запрещает, но разграничить подобное «информирование» и рекламу достаточно сложно. По сути, любая публикация может стать поводом для претензий со стороны контролирующих органов.
Что грозит нарушителям и как запреты работают на практике
Сначала — об ответственности за неуплату сбора 3%. Своевременность отчислений контролирует Роскомнадзор. Если РКН выявит, что сбор не был уплачен, плательщику направят уведомление с требованием погасить задолженность в течение 10 календарных дней. Если этого не сделать, долг взыщут принудительно. Также возможна административная ответственность по статье 14.3 КоАП.
Первые случаи обращения в суд уже есть. Ведомство подало иски с требованием взыскать с компаний 3% дохода за распространение рекламы за второй квартал 2025 года. При этом о штрафах и неустойках пока ничего не сказано.
За нарушение запрета на рекламу в заблокированных соцсетях предусмотрены штрафы по «общей рекламной статье» 14.3 КоАП.
Статус правонарушителя
Размер штрафа
Физические лица
От 2 000 до 2 500 рублей
Должностные лица
От 4 000 до 20 000 рублей
Юридические лица
От 100 000 до 500 000 рублей
При этом многие блогеры продолжают размещать рекламу товаров и услуг: кто-то публикует ее открыто, кто-то — под видом личных рекомендаций. По данным Роскомнадзора, за два месяца после введения запрета компании передали в ЕРИР данные о размещениях в Instagram1 на 15,7 млн рублей.
По сравнению с аналогичным периодом, показатель снизился в 64 раза. Но, по мнению законодателей, существующие на сегодня штрафы не способны обеспечить должный превентивный эффект.
Стоит ли полностью отказываться от заблокированных соцсетей
Призывать к покупке в заблокированных соцсетях нельзя, при этом вести аккаунты в них продолжают и блогеры, и бренды. Акцент смещается на информирование: нейтральные обзоры, экспертный контент, рассказы о брендах (но без предложения что-то купить!) пока не запрещены.
Но ограничивать продвижение только заблокированными платформами точно не стоит. Многие компании начали готовиться к запрету заранее, в том числе тестировать другие каналы продвижения. Мера абсолютно оправданная: сегодня никто не может с уверенностью сказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Иметь альтернативу просто необходимо.
Будут ли ужесточаться штрафы
Законопроект об увеличении штрафов уже подготовлен депутатами «Единой России». Логика законодателей следующая: доходы, которые приносит реклама в заблокированных соцсетях, во много раз превышают размер штрафов. Поэтому запрет в полной мере пока не заработал.
В Госдуме считают, что предотвратить совершение правонарушений поможет увеличение штрафов. Рост достаточно существенный:
для физлиц — от 50 000 до 80 000 рублей;
для должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей;
для юрлиц — от 500 000 до 1 млн рублей.
Мнения по поводу того, окажется ли мера эффективной, пока разделились. Вероятно, полного отказа от рекламы в заблокированных соцсетях сразу не произойдет, но количество правонарушений однозначно уменьшится. Бизнес начнет еще тщательнее анализировать риски, а регуляторы — оценивать результаты (и, возможно, увеличивать штрафы и дальше).
Часто задаваемые вопросы
Кого могут оштрафовать за рекламу в Instagram1?
Ответственность несут как рекламодатели, так и распространители рекламы. К распространителям рекламы относят блогеров, паблики, агентов и владельцев аккаунтов.
Нужно ли удалять рекламу, которая была размещена в заблокированных соцсетях до 1 сентября 2025 года?
Реклама, размещенная до 1 сентября 2025 года, не считается нарушением при условии, что она не распространится — это позиция ФАС. Распространением считаются репосты, ссылки и хештеги на рекламу в новом посте, реклама в закрепленном сообщением, продвижение через рекомендации социальной сети. Также распространением посчитают наличие в старой рекламе предложений, которые продолжают действовать и после 1 сентября 2025 года.
По сути, решение, удалять старую рекламу или нет, каждый принимает самостоятельно. Если вы хотите избежать рисков, то более безопасный подход — удаление рекламы.
Кто следит за соблюдением запрета на рекламу в Instagram1?
За соблюдением запрета следят Роскомнадзор, ФАС и некоторые другие госструктуры. Также отправить жалобу могут бдительные пользователи или конкуренты.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
