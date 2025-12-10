8026 ОК НДС на УСН Мобильная
Нужно ли малому бизнесу делать сайт в 2026 году

Еще совсем недавно утверждение, что собственный сайт — обязательный атрибут любого бизнеса, не вызывало сомнений. В эпоху соцсетей мнения разделились. Разбираемся, может ли малый бизнес работать без сайта в 2026 году или же собственное онлайн-представительство все-таки необходимо.

Коротко о главном:

  • Собственный сайт — лицо бизнеса в сети. 

  • Создание собственного сайта часто воспринимается как обязательный этап запуска бизнеса. 

  • Официальный ресурс компании закрывает множество потребностей — от формирования положительного образа бренда до коммуникации с клиентами. 

  • Даже если у компании есть собственный сайт, ограничиваться только этим ресурсом не стоит. Для эффективного продвижения бизнеса лучше сочетать различные каналы.

Какие задачи решает сайт компании

Корпоративный сайт — это официальный ресурс компании, который представляет бизнес в интернете, рассказывает о продуктах и обеспечивает продажи. Собственный сайт способен решить сразу несколько задач:

  • Презентовать бизнес. Познакомить аудиторию с брендом и сформировать его образ, максимально полно рассказать об истории, ценностях и продуктах компании — хороший сайт закрывает все эти потребности.  

  • Отстроиться от конкурентов. Сайт — идеальная площадка, если вы хотите выделиться среди конкурентов. Уникальный дизайн и особая подача материалов подчеркивают индивидуальность, формируют запоминающийся образ и вызывают у аудитории эмоциональный отклик. А еще с помощью сайта легче подсветить уникальные особенности продуктов и сервиса. 

  • Увеличить продажи. В отличие от менеджеров и офлайн-точек продаж, сайт работает круглосуточно. Достаточно разместить каталог товаров или услуг и предоставить клиентам возможность оформления заказа.

  • Продемонстрировать экспертность. Это особенно важно, если вы продаете сложные продукты с длительным циклом сделки. Рассказы об успешных кейсах, полезные материалы, видеоинструкции, сертификаты и отзывы — все это работает на укрепление доверия и помогает клиенту принять решение о покупке. 

  • Выстроить коммуникацию с аудиторией. Сайт — это платформа для размещения контента и взаимодействия с аудиторией. Онлайн-чаты, виджеты, формы обратной связи и другие инструменты позволяют оперативно отвечать на вопросы клиентов, собирать информацию об аудитории и ее предпочтениях, информировать пользователей об акциях и спецпредложениях. И в целом сайт способствует сближению аудитории и бренда, что также положительно отражается на лояльности и продажах. 

  • Автоматизировать процессы. Сайт позволяет автоматизировать процесс оформления заказа, оплаты и доставки. Также его можно интегрировать с другими системами, чтобы упростить учет в компании.

Сам факт наличия у компании сайта не гарантирует, что он попадет в зону видимости целевой аудитории. Часто бренды создают хорошие сайты, в которых все продумано до мелочей, но в итоге они остаются незамеченными, а вложения себя абсолютно не оправдывают. Причина — отсутствие продвижения. 

Сайт нужен любому бизнесу? Или все-таки нет?

Сайт — лицо компании в интернете. У собственного сайта много плюсов: он работает на репутацию, увеличивает продажи, помогает собирать данные о пользователях, обеспечивает удобную коммуникацию и так далее. На первый взгляд может показаться, что ответ очевиден — сайт нужен всегда, даже если вы запускаете локальный микробизнес. 

Но есть один нюанс: создание и поддержка сайта — затратный и сложный процесс. Отсутствие собственного сайта оправдано, если бизнес:

  • работает в офлайн-формате и имеет небольшой круг постоянных клиентов;

  • успешно привлекает клиентов через социальные сети, маркетплейсы и другие каналы;

  • ориентирован на локальную аудиторию и не планирует масштабироваться;

  • не имеет достаточных ресурсов для создания сайта на старте и пока использует более бюджетные инструменты.

Например, для небольшой мастерской, парикмахерской или продуктового магазина в формате «у дома» создание собственного сайта не имеет смысла. Также не всегда оправдано создание сайтов для сезонного бизнеса и для тех предпринимателей, которые продают товары через маркетплейсы. 

Могут ли соцсети стать альтернативной собственному сайту

Соцсети все чаще воспринимаются как замена сайта. У страницы бренда в соцсетях действительно много плюсов: быстрая реакция аудитории, широкий охват и небольшие инвестиции. НО есть и недостатки, и это не только зависимость от платформы, но и ограниченные функциональные возможности, недостаток гибкости и, что немаловажно, сложности с управлением репутацией.

Поэтому соцсети и сайт скорее дополняют друг друга. Как правило, на сайте пользователи могут найти базовую информацию, а соцсети помогают показывать повседневную жизнь бизнеса, становиться ближе к аудитории и рассказывать о новостях и специальных предложениях. Общаться с клиентами также удобнее в соцсетях.

Сделать выбор в пользу соцсетей, не вкладывая деньги в создание сайта, можно на начальном этапе, когда у бизнеса пока нет четкого понимания, будет ли идея работать и как лучше выстраивать взаимодействие с клиентами. Но и на старте ограничивать продвижение бизнеса только социальными сетями — не лучшее решение: из-за изменений политики платформ, блокировок и других непредсказуемых ситуаций продвижение бизнеса может оказаться под угрозой.

Чек-лист «Нужен ли вашему бизнесу сайт»

А чтобы вам было легче понять, нужен ли вашему бизнесу сайт именно сейчас, мы подготовили чек-лист.

Критерий

да / нет

Ваша целевая аудитория ищет продукт онлайн

Большинство компаний-конкурентов имеет собственные сайты

Компания нуждается в новых клиентах

Нужно демонстрировать портфолио, каталог товаров или прайс-лист в удобном формате

Есть необходимость в дополнительном информировании аудитории о продуктах

Для роста продаж бизнесу нужно поработать с репутацией в интернете

Компания планирует участвовать в тендерах и конкурсах или привлекать инвестиции

Хотите автоматизировать продажи, запись или сбор заявок

Есть финансовые ресурсы для создания, поддержки и продвижения сайта

Компания планирует расширить географию продаж

Если на большинство вопросов вы ответили положительно, создание сайта в 2026 году будет оправдано. Но для эффективного продвижения каналы лучше комбинировать.

