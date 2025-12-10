Нужно ли малому бизнесу делать сайт в 2026 году

Какие задачи решает сайт компании

Корпоративный сайт — это официальный ресурс компании, который представляет бизнес в интернете, рассказывает о продуктах и обеспечивает продажи. Собственный сайт способен решить сразу несколько задач:

Презентовать бизнес. Познакомить аудиторию с брендом и сформировать его образ, максимально полно рассказать об истории, ценностях и продуктах компании — хороший сайт закрывает все эти потребности.

Отстроиться от конкурентов. Сайт — идеальная площадка, если вы хотите выделиться среди конкурентов. Уникальный дизайн и особая подача материалов подчеркивают индивидуальность, формируют запоминающийся образ и вызывают у аудитории эмоциональный отклик. А еще с помощью сайта легче подсветить уникальные особенности продуктов и сервиса.

Увеличить продажи. В отличие от менеджеров и офлайн-точек продаж, сайт работает круглосуточно. Достаточно разместить каталог товаров или услуг и предоставить клиентам возможность оформления заказа.

Продемонстрировать экспертность. Это особенно важно, если вы продаете сложные продукты с длительным циклом сделки. Рассказы об успешных кейсах, полезные материалы, видеоинструкции, сертификаты и отзывы — все это работает на укрепление доверия и помогает клиенту принять решение о покупке.

Выстроить коммуникацию с аудиторией. Сайт — это платформа для размещения контента и взаимодействия с аудиторией. Онлайн-чаты, виджеты, формы обратной связи и другие инструменты позволяют оперативно отвечать на вопросы клиентов, собирать информацию об аудитории и ее предпочтениях, информировать пользователей об акциях и спецпредложениях. И в целом сайт способствует сближению аудитории и бренда, что также положительно отражается на лояльности и продажах.

Автоматизировать процессы. Сайт позволяет автоматизировать процесс оформления заказа, оплаты и доставки. Также его можно интегрировать с другими системами, чтобы упростить учет в компании.

Сам факт наличия у компании сайта не гарантирует, что он попадет в зону видимости целевой аудитории. Часто бренды создают хорошие сайты, в которых все продумано до мелочей, но в итоге они остаются незамеченными, а вложения себя абсолютно не оправдывают. Причина — отсутствие продвижения.