Медийная реклама — это визуальная и мультимедийная реклама, которая направлена не столько на продажу «здесь и сейчас», сколько на создание привлекательного и узнаваемого образа бренда, повышение лояльности аудитории, формирование спроса и информирование потенциальных клиентов о продуктах и специальных предложениях.
Медийная реклама работает на широкий охват. Пользователь видит ее без запроса со своей стороны: медийка не ждет, пока клиент решит купить продукт, а создает потребность сама.
Медийная реклама подходит для продвижения практически любого бренда или продукта. Главное, выбрать подходящую площадку для ее размещения и правильный формат.
Что такое медийная реклама и зачем она вашему бизнесу
Медийная реклама — маркетинговый инструмент, который использует визуальные и интерактивные элементы для привлечения внимания аудитории и передачи рекламного сообщения. В первую очередь она ориентирована именно на визуальное восприятие, хотя иногда к медийке относят и аудиорекламу, например рекламные объявления, которые транслируются в ТЦ.
Медийная реклама — это реклама на широкую аудиторию, она создает спрос на продукт и является верхней частью воронки продаж. Ее цель — не только обратить на себя внимание, но и запомниться потенциальному клиенту.
Какие форматы медийной рекламы предлагает «Клерк»
«Клерк» не просто размещает медийную рекламу: мы постоянно анализируем поведение и предпочтения пользователей, результаты рекламных кампаний и эффективность различных форматов. Это позволяет предлагать клиентам решения, которые приносят реальные результаты.
Перетяжка представляет собой горизонтальный баннер в верхней части сайта. Она занимает всю ширину страницы, поэтому точно не останется незамеченной и обеспечит максимальный охват аудитории.
Баннер сопровождает пользователя на каждой странице сайта. Этот формат подойдет, если вы хотите запустить масштабную рекламную кампанию или разместить анонс события.
Попап
Попап — всплывающее окно в виде квадратного или прямоугольного баннера. Он появляется на экране пользователя во время ознакомления с контентом сайта и частично блокирует действия до его закрытия.
Наполнение попапа может быть различным: информация о подписке, анонс акции, бонусное предложение для клиентов и т. д. Ключевая цель попапа — вовлечь потенциального клиента в воронку продаж.
Промобар
Промобар — это баннер с таймером, который размещается внизу страницы и идеально подходит для коротких сообщений. Его плюс в том, что реклама остается видна пользователю на протяжении всего времени нахождения на странице и даже сопровождает его во время скроллинга.
Какие задачи вашего бизнеса решит медийная реклама на «Клерке»
Вывод на рынок нового продукта. Медийная реклама проинформирует аудиторию о новом продукте, поможет сформировать к нему интерес и позиционировать в правильной нише.
Увеличение продаж. Создавая спрос, повышая узнаваемость бренда и «прогревая» аудиторию, медийка приводит к росту доверия, лояльности и, как результат, к увеличению конверсии. Даже если пользователь не реагирует на предложение моментально, медийная реклама в итоге помогает принять решение о покупке.
Поддержка вовлеченности. Медийная реклама может быть ориентирована как на новых, так и на действующих клиентов. Регулярные рекламные кампании напоминают о бренде и поддерживают связь с аудиторией.
Информирование об акциях и других специальных предложениях. Медийная реклама способна быстро донести информацию до новых клиентов, подготовить их к дальнейшему взаимодействию с брендом в воронке продаж или же сразу привести к покупке.
Повышение конкурентоспособности. Медийка не просто знакомит потенциальных клиентов с брендом и его продуктами: она обеспечивает запоминаемость через эмоции и ассоциации. Таким образом медийная реклама помогает закрепить образ бренда в сознании аудитории и расширить его влияние и увеличить долю рынка.
Медийная реклама нередко становится «первым касанием» с брендом. Но конвертироваться в реальные продажи она может только при условии размещения на площадках с целевой аудиторией. Например, сайт «Клерка» посещают более 6,1 млн пользователей в месяц, и это не случайные посетители, а заинтересованная, активная и платежеспособная аудитория. Если ваши продукты ориентированы на собственников бизнеса, бухгалтеров, кадровиков и финансистов, вы можете быть уверены, что точно попадете в ЦА.
Стоимость медийной рекламы на «Клерке»
Формат медийной рекламы
Стоимость
Баннер-перетяжка
900 ₽
Разработка дизайнерами баннера для запуска входит в стоимость
Попап
1 980 ₽
Разработка дизайнерами баннера для запуска входит в стоимость
Промобар
1 980 ₽
Разработка дизайнерами баннера для запуска входит в стоимость
Почему «Клерк» может гарантировать успех медийной рекламы
Мы не перегружаем пользователей рекламой. Чтобы избежать баннерной слепоты и недовольства аудитории, устанавливаем ограничения по показам на уникального пользователя. Благодаря такому подходу медийка воспринимается нашей аудиторией как полезные сообщения, а не как навязчивая реклама. Меньше раздражения — больше вовлеченности и высокая конверсия.
Еще один плюс размещения медийной рекламы на «Клерке» — ваши предложения каждый день будут видеть новые пользователи. Большая часть посетителей сайта приходит из органического трафика.
Почему мы уверены в эффективности наших форматов? Мы не просто говорим о преимуществах — мы доказываем это собственным примером. Вся медийная реклама, которую мы предлагаем клиентам, используется нами для продвижения собственных продуктов. Поэтому мы знаем, что реально работает и основываясь на нашем опыте можем точнее спрогнозировать эффективность ваших объявлений, исключить ненужные эксперименты и сэкономить бюджет.
Мы регулярно оптимизируем форматы, отказываемся от решений, эффективность которых начинает снижаться и разрабатываем новые. Это позволяет не только бороться с баннерной слепотой, но и повышать вовлеченность пользователей за счет соответствия их ожиданиям.
Наши успешные кейсы
Кейс № 1. Запустили попап, собравший почти 5 тысяч переходов
Клиент. Бухгалтерский проект, специализирующийся на обучении бухгалтеров и предпринимателей.
Задача. Продвижение платного мероприятия для бухгалтеров на аутсорсе. Мероприятие проводилось в онлайн– и офлайн-формате.
Результат. Запустили попап, который за 6 дней — и за 42 000 показов — собрал 4 900 переходов (CTR = 11.66%).
Кейс № 2. Создали промобар, охвативший более 50 тысяч пользователей
Клиент. Компания, занимающаяся разработкой готовых решений для автоматизации учета строительного производства, снабжения, документооборота и заполнения исполнительной документации.
Задача. Продвижение страницы компании с бесплатным вебинаром для специалистов строительных компаний.
Результат. Разместили промобар, собравший 50 099 охватов и 1 505 переходов на страницу компании (CTR = 3%).
Кейс № 3. Разработали попап для продвижения сайта рекламодателя
Клиент. Популярная CRM-система и корпоративный портал для автоматизации бизнес-процессов.
Задача. Продвижение обновленного сайта.
Результат. За 10 дней попап собрал 164 501 просмотр и принес 9 553 клика (CTR = 5,2%).
Часто задаваемые вопросы
Медийная реклама подходит для любого бизнеса?
Медийная реклама — это универсальный инструмент, который может решать самые различные задачи. Медийка востребована среди малого, среднего и крупного бизнеса, работающего практически во всех сферах, включая недвижимость, бухгалтерское обслуживание, банки, автоматизацию бизнеса, туризм, сервисы доставки и многие другие направления.
Конечно, у вас есть возможность запустить несколько баннеров одновременно, объем будет распределяться между всеми баннерами. А иногда мы проводим А/В-тестирование и оставляем только один баннер с наилучшими показателями.
Чем медийная реклама отличается от контекстной?
Медийную рекламу пользователь видит без запроса со своей стороны — в социальных сетях, блогах и на других площадках. Контекстная реклама, напротив, отображается на основании поисковых запросов. Например, рекламные объявления появляются в результатах поиска и маскируются под органическую выдачу.
Есть ли возможность запустить таргетированную рекламу?
Да, можем таргетировать ваш баннер на определенную аудиторию. При подборе таргета мы ориентируемся на рубрики klerk.ru. Расчет идет по обычному прайсу, без повышающего коэффициента.
Можно ли оценить эффективность медийной рекламы?
Да, оценить эффективность медийной рекламы можно, хотя это несколько сложнее, чем в случае с перфоманс-рекламой. Как правило, медийную рекламу оценивают по таким метрикам как количество показов, CTR, CPM, post-click конверсии и CR в покупку.
Есть ли возможность установить пиксели на медийную рекламу?
Да, мы можем установить пиксель Weborama или AdRiver на указанные ранее форматы медийной рекламы. Пиксели могут быть установлены как на показы, так и на клики.
