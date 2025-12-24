Почему «Клерк» может гарантировать успех медийной рекламы

Мы не перегружаем пользователей рекламой. Чтобы избежать баннерной слепоты и недовольства аудитории, устанавливаем ограничения по показам на уникального пользователя. Благодаря такому подходу медийка воспринимается нашей аудиторией как полезные сообщения, а не как навязчивая реклама. Меньше раздражения — больше вовлеченности и высокая конверсия.

Еще один плюс размещения медийной рекламы на «Клерке» — ваши предложения каждый день будут видеть новые пользователи. Большая часть посетителей сайта приходит из органического трафика.

Почему мы уверены в эффективности наших форматов? Мы не просто говорим о преимуществах — мы доказываем это собственным примером. Вся медийная реклама, которую мы предлагаем клиентам, используется нами для продвижения собственных продуктов. Поэтому мы знаем, что реально работает и основываясь на нашем опыте можем точнее спрогнозировать эффективность ваших объявлений, исключить ненужные эксперименты и сэкономить бюджет.

Мы регулярно оптимизируем форматы, отказываемся от решений, эффективность которых начинает снижаться и разрабатываем новые. Это позволяет не только бороться с баннерной слепотой, но и повышать вовлеченность пользователей за счет соответствия их ожиданиям.