Законом не установлен формат и размер, структура и содержание письма, поэтому оно может быть, как коротким, так и развернутым.

Короткое письмо лучше писать, если вы претендуете на линейную должность. В нем вы четко укажете на свои положительные стороны и позитивный опыт выполнения аналогичной работы.

Развернутое письмо подойдет, когда вы претендуете на должность в управленческом звене. В таком письме можно отразить весь имеющийся опыт, успешные кейсы, обучение и т.п.

Не важно, короткое или длинное письмо вы составляете, важно, чтобы вся информация в нем относилась к рассматриваемой вакансии.

Оптимальным размером письма считается 3–5 абзацев. Развернутое письмо не должно превышать одну страницу, а короткое должно поместиться в один абзац.

Сообщение обязательно должно быть цельным и законченным, это не должен быть набор несвязанных между собой фраз.

Стиль письма — деловой, но не супер формальный, без шаблонов и канцеляризмов. Сегодня рекрутеры скорее отдадут предпочтение кандидату, который начал свое письмо не с фразы «Прошу рассмотреть мое резюме на должность….», а с «Меня заинтересовала вакансия….» или «хочу стать частью компании…».

Короткое письмо

Часто на сайтах по поиску работы для СП есть отдельное окошко, куда вы можете написать дополнительную информацию о себе.

Посмотрим на примеры коротких сопроводительных писем:

1. О готовности пройти собеседование.

Добрый день!

Меня зовут Иван Иванович Иванов, претендую на должность ведущего бухгалтера в вашей компании.

Резюме прилагаю.

Готов пройти собеседование онлайн или очно в любое время.

Электронная почта, телефон, телеграмм.

С уважением, Иван Иванов.

2. С акцентом на опыт.

Здравствуйте!

Меня зовут Петр, на сайте для поиска работы увидел вакансию на должность экономиста в вашу компанию. Мой практический опыт в должности экономиста составляет 7 лет, за это время я прошел путь от помощника экономиста до аналитика, а также несколько повышений квалификации в ведущих университетах. Все документы представлены в портфолио.

Буду признателен, если рассмотрите резюме.

С уважением, Петр, тел.+7……..

3. Когда опыта нет.

Добрый день, Екатерина!

Меня зовут Василиса. В прошлом году я проходила учебную практику в вашей организации на должности помощника бухгалтера. За прошедший год я получила много теоретических знаний и опыта работы в 1С, а также прошла повышение квалификации. Направляю вам свое резюме и надеюсь, что смогу претендовать на штатную должность помощника бухгалтера.

Готова пройти собеседование и стажировку.

С уважением, Василиса.

тел, почта

Короткое письмо не должно дублировать информацию из резюме. Но благодаря письму можно обратить внимание на те пункты из резюме, которые вам кажутся значимыми.

Например, за последние 2 года прошел 3 курса повышения квалификации. Сертификаты приложены в резюме.

Этой фразой претендент подчеркивает важность пройденных курсов, их направленность и специфику, которая поможет в будущем трудоустройстве.

Развернутое письмо

Развернутое письмо должно содержать больше информации о вас, о ваших навыках, умениях, опыте, реализованных проектах и т.п. В развернутое письмо можно даже добавить ссылки на публикации о вас или ваших наработках.

Рассмотрим варианты развернутых писем:

1. Про опыт и компанию.

Добрый день!

Меня зовут Анастасия, на вашем сайте в разделе «вакансии» увидела объявление о поисках претендента на должность бухгалтера. Я полностью соответствую требованиям, которые предъявляются в вакансии, поэтому направляю вам резюме.

Мой практический опыт работы бухгалтером составляет 4 года. Последние 2 года я работаю в компании «Ромашка» младшим бухгалтером, поэтому полностью понимаю круг обязанностей, которые будут возложены на меня в случае положительного решения о приеме на работу.

Работа в Вашей компании привлекает меня расширением обязанностей, перспективой карьерного роста, возможностью применить свой опыт и знания в динамично развивающейся компании, претендующей на звание лидера рынка.

Готова пройти собеседование и ответить на все возникшие вопросы.

С уважением, Анастасия.

Тел…..

2. С практическими кейсами и опытом.

Добрый день, Степан Семенович!

Меня зовут Василий, заинтересовала вакансия программист-1С.

Мой опыт работы программистом составляет 15 лет, из них последние 5 лет работаю именно с 1С. Мною реализован проект по настройке индивидуальных отчетов на платформе 1С в компании «Рога и копыта», в резюме есть благодарственное письмо от руководителя организации.

Еще одно благодарственное письмо от компании «ХХХ» получил за помощь в интеграции 1С с системой «Честный ЗНАК», а также донастройку конфигурации под запрос организации.

Умею работать с чужим кодом, знаю все современные методики разработки и регулярно участвую в форумах и конференциях по программированию, где обмениваюсь опытом с коллегами.

Я заинтересован работать в вашей команде, потому что меня привлекают крупные проекты с интересными задачами, требующие нестандартного подхода к их решению.

На собеседовании готов поделиться практическими знаниями или продемонстрировать их.

Буду рад, если вы рассмотрите мою кандидатуру.

С уважением, Василий.

тел….

Помните, что указывать на успешные кейсы нужно только по профилю вакансии. Не смешивайте опыт работы продавцом в магазине и бухгалтером, претендуя при этом на должность экономиста. Выделите только то, что подчеркнет ваши достоинства.