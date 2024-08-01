Для чего писать сопроводительное письмо
Сопроводительное письмо к резюме (СП) — это документ, который претендент прикладывает к резюме. В нем соискатель старается пояснить, почему именно его кандидатуру необходимо рассмотреть на выбранную должность, чем он может помочь компании, какие навыки и опыт у него есть.
Важное отличие письма от фактов в резюме, что вместо «работал помощником бухгалтера с 2023 по 2024 год», можно отметить, что за год работы помощником бухгалтера научился быстро формировать первичные документы, заполнять кассовые книги, вести документооборот, работать с 1С, Excel и т.п. По сути, в СП вы обобщаете свой опыт и подсвечиваете те стороны, которые важнее всего для работодателя конкретной вакансии.
Если откликов на вакансию много, то рекрутеры смотрят на мотивационное письмо и, зачастую, именно от его содержания зависит, кто попадет на собеседование в первую очередь.
Письмо к резюме — это необязательный элемент, но некоторые работодатели в описании вакансии сразу указывают, что без СП резюме рассмотрено не будет.
Главная цель СП — возможность привлечь внимание hr-специалиста к вашей персоне. Качественно составленное письмо поможет выделиться среди претендентов, если у вас большой опыт или — наоборот и вы хотите рассказать о мотивации сменить деятельность.
Большой плюс СП — возможность продемонстрировать работодателю заинтересованность в работе и желание приносить пользу компании.
Письмо повышает ваши шансы получить управленческую должность. Если вы направляете резюме на должность линейного персонала, то, скорее всего, СП вам не понадобится. На такие вакансии обычно большой поток откликов и рекрутер физически не успевает все прочитать. Но никто не запрещает написать короткое письмо к резюме, показать в нем ваш опыт и навыки, которые точно помогут в будущей работе.
Легко и быстро создать резюме, которое привлечет внимание потенциального работодателя можно здесь. Достаточно заполнить поля в удобном конструкторе, а если есть готовое резюме на hh.ru — просто перенесите его, нажав одну кнопку.
Размер сопроводительного письма
Законом не установлен формат и размер, структура и содержание письма, поэтому оно может быть, как коротким, так и развернутым.
Короткое письмо лучше писать, если вы претендуете на линейную должность. В нем вы четко укажете на свои положительные стороны и позитивный опыт выполнения аналогичной работы.
Развернутое письмо подойдет, когда вы претендуете на должность в управленческом звене. В таком письме можно отразить весь имеющийся опыт, успешные кейсы, обучение и т.п.
Не важно, короткое или длинное письмо вы составляете, важно, чтобы вся информация в нем относилась к рассматриваемой вакансии.
Оптимальным размером письма считается 3–5 абзацев. Развернутое письмо не должно превышать одну страницу, а короткое должно поместиться в один абзац.
Сообщение обязательно должно быть цельным и законченным, это не должен быть набор несвязанных между собой фраз.
Стиль письма — деловой, но не супер формальный, без шаблонов и канцеляризмов. Сегодня рекрутеры скорее отдадут предпочтение кандидату, который начал свое письмо не с фразы «Прошу рассмотреть мое резюме на должность….», а с «Меня заинтересовала вакансия….» или «хочу стать частью компании…».
Короткое письмо
Часто на сайтах по поиску работы для СП есть отдельное окошко, куда вы можете написать дополнительную информацию о себе.
Посмотрим на примеры коротких сопроводительных писем:
1. О готовности пройти собеседование.
Добрый день!
Меня зовут Иван Иванович Иванов, претендую на должность ведущего бухгалтера в вашей компании.
Резюме прилагаю.
Готов пройти собеседование онлайн или очно в любое время.
Электронная почта, телефон, телеграмм.
С уважением, Иван Иванов.
2. С акцентом на опыт.
Здравствуйте!
Меня зовут Петр, на сайте для поиска работы увидел вакансию на должность экономиста в вашу компанию. Мой практический опыт в должности экономиста составляет 7 лет, за это время я прошел путь от помощника экономиста до аналитика, а также несколько повышений квалификации в ведущих университетах. Все документы представлены в портфолио.
Буду признателен, если рассмотрите резюме.
С уважением, Петр, тел.+7……..
3. Когда опыта нет.
Добрый день, Екатерина!
Меня зовут Василиса. В прошлом году я проходила учебную практику в вашей организации на должности помощника бухгалтера. За прошедший год я получила много теоретических знаний и опыта работы в 1С, а также прошла повышение квалификации. Направляю вам свое резюме и надеюсь, что смогу претендовать на штатную должность помощника бухгалтера.
Готова пройти собеседование и стажировку.
С уважением, Василиса.
тел, почта
Короткое письмо не должно дублировать информацию из резюме. Но благодаря письму можно обратить внимание на те пункты из резюме, которые вам кажутся значимыми.
Например, за последние 2 года прошел 3 курса повышения квалификации. Сертификаты приложены в резюме.
Этой фразой претендент подчеркивает важность пройденных курсов, их направленность и специфику, которая поможет в будущем трудоустройстве.
Развернутое письмо
Развернутое письмо должно содержать больше информации о вас, о ваших навыках, умениях, опыте, реализованных проектах и т.п. В развернутое письмо можно даже добавить ссылки на публикации о вас или ваших наработках.
Рассмотрим варианты развернутых писем:
1. Про опыт и компанию.
Добрый день!
Меня зовут Анастасия, на вашем сайте в разделе «вакансии» увидела объявление о поисках претендента на должность бухгалтера. Я полностью соответствую требованиям, которые предъявляются в вакансии, поэтому направляю вам резюме.
Мой практический опыт работы бухгалтером составляет 4 года. Последние 2 года я работаю в компании «Ромашка» младшим бухгалтером, поэтому полностью понимаю круг обязанностей, которые будут возложены на меня в случае положительного решения о приеме на работу.
Работа в Вашей компании привлекает меня расширением обязанностей, перспективой карьерного роста, возможностью применить свой опыт и знания в динамично развивающейся компании, претендующей на звание лидера рынка.
Готова пройти собеседование и ответить на все возникшие вопросы.
С уважением, Анастасия.
Тел…..
2. С практическими кейсами и опытом.
Добрый день, Степан Семенович!
Меня зовут Василий, заинтересовала вакансия программист-1С.
Мой опыт работы программистом составляет 15 лет, из них последние 5 лет работаю именно с 1С. Мною реализован проект по настройке индивидуальных отчетов на платформе 1С в компании «Рога и копыта», в резюме есть благодарственное письмо от руководителя организации.
Еще одно благодарственное письмо от компании «ХХХ» получил за помощь в интеграции 1С с системой «Честный ЗНАК», а также донастройку конфигурации под запрос организации.
Умею работать с чужим кодом, знаю все современные методики разработки и регулярно участвую в форумах и конференциях по программированию, где обмениваюсь опытом с коллегами.
Я заинтересован работать в вашей команде, потому что меня привлекают крупные проекты с интересными задачами, требующие нестандартного подхода к их решению.
На собеседовании готов поделиться практическими знаниями или продемонстрировать их.
Буду рад, если вы рассмотрите мою кандидатуру.
С уважением, Василий.
тел….
Помните, что указывать на успешные кейсы нужно только по профилю вакансии. Не смешивайте опыт работы продавцом в магазине и бухгалтером, претендуя при этом на должность экономиста. Выделите только то, что подчеркнет ваши достоинства.
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Что писать в сопроводительном письме и на что сделать акцент
Так как жесткого регламента по структуре и содержанию письма нет, то писать в них можно все, что кажется нужным и важным для получения заветной должности. Но помните, что слишком длинное письмо может оттолкнуть работодателя по той простой причине, что вы не смогли выделить главное в своей рабочей биографии. Поэтому в сопроводительном письме лучше расставить акценты на:
Указание вакансии, на которую претендуете, и причину, почему она вас заинтересовала.
Описание опыта работы, который относится к вакансии. Если релевантного опыта нет, расскажите о ваших навыках и другом опыте, который может помочь в работе.
Мотивацию к работе именно в выбранной компании.
Знание истории компании, о недавних проектах и успехах.
Личные качества, которые помогут в работе.
Готовность пройти собеседование в любой форме, выполнить тестовое задание.
Любое СП — это демонстрация работодателю ваших сильных сторон. Постарайтесь не оценивать результаты своей работы, а сразу доказывать их фактами.
Например, не «быстро обучаюсь», а «за 2 месяца поднял уровень английского с В1 до С1».
Рассмотрим подробнее структуру написания письма.
Структура
В общем виде структура СП может быть разделена на три основных блока:
Приветствие.
Основная часть.
Заключение.
Приветствие
Начните с приветствия потенциального работодателя, обозначьте на какую должность вы претендуете и откуда о ней узнали.
Обязательно пропишите название компании и должность именно так, как они описаны в вакансии, чтобы показать, что вы пишите конкретному работодателю, а не рассылаете единый заготовленный шаблон.
Если в описании вакансии указано имя рекрутера, то в СП можно обратиться к нему по имени, это будет преимуществом.
Если отправляете письмо через сайт для поиска вакансий, например, hh.ru или superjob.ru, то указывать, откуда вы узнали о вакансии, не нужно.
Основная часть
В основной части письма постарайтесь объяснить, что вас привлекает в вакансии, и почему вы хотите работать именно в этой компании. Расскажите о своих профессиональных качествах, если они стыкуются с требованиями вакансии, просто копировать и перечислять их не нужно.
Что указано в вакансии
Что писать в сопроводительном письме
Высшее экономическое образование
Два года назад окончил экономический факультет МГУ, проходил практику в банке, налоговой службе, работал помощником экономиста в аналитическом отделе компании «ХХХ»
Знание английского языка
Свободно общаюсь и веду переписку на английском языке, так как имею подтвержденный уровень владения языком С1. В университете изучал немецкий, как второй язык, уровень немецкого — А2.
Уверенное пользование ПК, пакетом 1С и MS Office
Отлично владею ПК и офисными программами, а также знаком с платформой 1С, имею сертификат прохождения курса «Профессия Бухгалтер», где особое внимание уделялось работе с программой
Знание систем ОСНО и УСН
Владею теоретическими знаниями в области систем налогового учета, благодаря практике в налоговой службе.
Если в вакансии есть требования, которым вы не соответствуете, то желательно указать, что планируете делать для того, чтобы повысить свою квалификацию.
Например, если в вакансии указано «опыт работы в 1С от года», а вы не работали столько в программе, то можно написать «в 1С работаю менее года, но могу свободно формировать все первичные документы для сопровождения продажи».
Объем содержания основной части зависит от того, насколько широко расписана сама вакансия. Если работодатель указал 3–4 пункта требований к кандидату, то скорее всего, ваше письмо тоже будет небольшим и наоборот, если требований много, постарайтесь доказать, что соответствуете всем.
Заключение
В заключении нужно поблагодарить работодателя за уделенное время, а также отметить, готовы ли вы выполнить тестовое задание или пройти собеседование и в какой форме. Укажите свои контакты, по которым с вами можно связаться — телефон, почту, мессенджеры.
Какие бывают ошибки при составлении сопроводительного письма
1. Дублирование информации из резюме. Письмо дополняет, а не копирует резюме. В нем вы должны подчеркнуть свои лучшие характеристики. Если у вас мало опыта, продемонстрируйте багаж знаний, который поможет в решении поставленных задач. Если в карьере был перерыв, то поясните, чем вы занимались в это время — например, были в декретном отпуске или получали образование.
2. Описание личной жизни. Никому не интересно сколько у вас детей, ходят они в десткий сад или нет, кормили ли вы сегодня своих домашних рыбок и есть ли у вас фирменный рецепт котлет. Текст письма должен отражать ваши знания и опыт, как специалиста, и демонстрировать то, чем вы будете полезны компании.
3. Описание нерелевантного опыта. Если у вас за спиной богатый рабочий опыт, то не нужно описывать его весь — укажите только то, что пригодится на искомой должности.
4. Грамматические ошибки и опечатки. Чтобы избежать этой оплошности, включите автоматическую проверку текста в word или другом редакторе. У всех случаются опечатки, но они случаются из-за спешки и невнимательности. А если в резюме указано, что вы внимательны и пунктуальны, то опечаток у вас быть не должно.
5. Стилистика текста. Текст должен быть читаемым, как цельный связный рассказ, а не в виде набора несочетаемых предложений. Пишите СП, как будто вы рассказываете о себе рекрутеру. Перед отправкой прочитайте письмо вслух, обычно это помогает выявить нестыковки.
6. Негативные отзывы прошлым работодателям. Не стоит высказываться плохо о своих предыдущих местах работы, описывать причины увольнения и критиковать.
7. Попытки давить на жалость. Точно не стоит указывать в письме о жизненных трудностях, кредитах, проблемах со здоровьем. Указать, что есть инвалидность можно только в случае, если вы претендуете на вакансию для инвалидов и у вас есть подтверждающие документы.
Шаблон сопроводительного письма
Добрый день, ____________!
Меня зовут ______________. Увидел(а) на сайте «_____»/ в вашем telegram-канале/ в социальных сетях вакансию ________. Я полностью соответствую данной должности, поэтому направляю вам свое резюме.
Я работаю в сфере _______ уже ____ лет. В мои обязанности входит ________________. Прошел (а) повышение квалификации на курсе ______.
За время работы мною успешно реализованы проекты _________________.
Работа у вас привлекает меня, потому что ___________. Думаю, что мои знания и практический опыт принесут пользу компании.
Подробнее о своем опыте, навыках и достижениях я рассказал(а) в резюме. Сертификаты, подтверждающие квалификацию, а также письма от предыдущих работодателей, прилагаю.
Спасибо за внимание к моему резюме, буду рад(а) обратной связи.
Готов(а) пройти собеседование в любое удобное время.
С уважением, _____________.
Телефон
Почта
Шаблон письма можно скачать здесь.
Пример сопроводительного письма
Добрый день, Анна Петровна! Меня зовут Ксения. Уже несколько месяцев наблюдаю за вакансиями в ООО «Кошки-мышки» и очень рада, что появилась вакансия бухгалтера. Мне кажется, я полностью соответствую данной должности и могу быть полезна компании.
Мой опыт работы в области бухгалтерского учета составляет 10 лет. Отлично разбираюсь во всех системах налогообложения, так как за годы своей работы вела учет как организаций на ОСНО, так и предпринимателей на УСН и патенте. Владею профильными программами (1С, Контур, Налогоплательщик ЮЛ) на продвинутом уровне. Есть опыт прохождения выездных налоговых проверок.
На предыдущем месте работы предложила и внедрила эффективную систему распределения бюджета, которая позволила повысить прибыль компании на 30% в год.
Я заинтересована работать в вашей команде, потому что меня привлекают большие проекты с интересными задачами, требующие нестандартного подхода к их решению. Уверена, что смогу оптимизировать бюджет ООО «Кошки-мышки» и повысить прибыльность.
Благодарю за внимание к моему резюме. Готова пройти собеседование по телефону или лично.
С уважением, Ксения.
+7 123 456 78 90
Пример письма можно скачать здесь.
Обратите внимание, что в письме есть конкретные данные по уже реализованному проекту и по планам на будущее в определенной компании. К тому же, указание в начале письма, что вы не первый месяц наблюдаете за вакансиями, тоже говорит о заинтересованности в этой работе.
Итак, если вы уже составили свое резюме и указали все свои достижения, опыт, компетенции и навыки, то потратьте еще 10–15 минут на то, чтобы подготовить письмо к резюме. Но помните несколько простых правил:
Письмо не должно дублировать резюме.
Используйте только факты и цифры для доказательства своих компетенций.
Расскажите о пользе, которую вы можете принести работодателю.
Пишите адресно и используйте структуру сопроводительного письма.
Дайте ссылку на свое портфолио или папку с благодарственными письмами.
Проверьте текст на грамматические и стилистические ошибки.
Не забывайте об оформлении — шрифт, отступы и т.п.
Чтобы составить грамотное резюме и не забыть подсветить в нем важные стороны, которые важны работодателю, воспользуйтесь удобным конструктором на сайте Клерк.ру. Правильно составленное резюме и сопроводительное письмо помогут увеличить шансы получить работу мечты.
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