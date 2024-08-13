Что такое резюме
Начнем с базы. Резюме — это структурированный документ, который дает потенциальному работодателю представление о профессиональном пути кандидата. Стандартно оно содержит информацию об образовании, опыте работы, профессиональной квалификации, навыках и достижениях, хобби и увлечениях. Направляется, как правило, в комплекте с сопроводительным письмом по электронной почте или в специализированных сервисах: hh.ru, Superjob и т.п.
По статистике на первое знакомство с документом HR-специалист тратит около 20–30 секунд. Этого достаточно, чтобы «зацепить глазами» требуемые компетенции и опыт, заинтересоваться соискателем.
Если ваше резюме составлено удачно, рекрутер непременно отложит его в сторону, чтобы затем вернуться, более тщательно изучить текст и пригласить на собеседование.
О чем писать в резюме для устройства на работу
Перечислим ключевые разделы самопрезентации.
1. Персональные данные.
Данный раздел включает основную информацию о соискателе: имя, контакты (телефон и электронная почта), ссылки на профессиональные профили в социальных сетях. Уместно также указать в резюме место жительства, готовность к переезду, если это актуально для вакансии.
2. Образование.
Пропишите не только название учебного заведения, но и специализацию, годы обучения, полученную степень (бакалавр, магистр, кандидат наук и т. д.). Не забудьте перечислить, какие дополнительные курсы, тренинги, программы повышения квалификации проходили за время работы по специальности.
3. Опыт работы.
Раздел, на который работодатели обращают больше внимания, чем на образование и квалификацию. Как правило, по опыту работника уже понятно, какими навыками, знаниями и компетенциями он реально обладает. Важно не просто перечислить предыдущие места работы и обозначить круг обязанностей, но и осветить главные достижения, конкретные результаты, цифры, показатели успешности.
4. Навыки.
Здесь могут быть указаны как «твердые» навыки (профессиональное владение конкретными инструментами, программами, технологиями), так и «soft skills». Мягкие навыки охватывают, например, такие аспекты: коммуникация, лидерство, управление временем, умение работать в команде и т. п.
5. Портфолио или примеры работ.
Если ваша профессия предполагает демонстрацию прикладных навыков, хорошим решением будет включить ссылки на портфолио, разработанные веб-сайты, примеры публикаций, иллюстраций, рекламных размещений и т.д.
Лучше один раз показать, чем семь раз рассказать о своих умениях.
6. Рекомендательные письма…
…Или контакты лиц, готовых предоставить рекомендации, также являются важным дополнением к резюме. Они подтверждают квалификацию и профессионализм кандидата. Многие компании уделяют этому моменту значительное внимание.
7. Профессиональные цели.
Раздел резюме, о котором обычно все забывают. Тем не менее эта информация поможет рекрутеру составить более точное представление о мотивации и амбициях кандидата. Сформулируйте свою карьерную цель, аргументируйте, почему вакансия подходит именно вам.
8. Дополнительная информация.
Завершите самопрезентацию сведениями, которые могут быть полезны для работодателя: знание иностранных языков, наличие водительских прав, участие в профессиональных ассоциациях, волонтерская деятельность и т.п.
Сервис Клерк.Работа помогает идеальным кандидатам и работодателям встретиться. С платформой сотрудничают уже около 3000 российских компаний. Размещение первого резюме для соискателей бесплатно.
Как правильно оформить резюме для устройства на работу
Времена, когда резюме составляли «вручную», т.е. самостоятельно в Word структурировали материал, оформляли отступы и списки, подбирали шрифты, давно отошли в прошлое. Сегодня чаще всего обращаются к уже готовым шаблонам. Например, в Google-Документах или на специализированных сервисах: HeadHunter, SuperJob и т. д.
Резюме, которые заполняются на рекрутинговых сайтах, можно сразу разместить в личном профиле, либо скачать в PDF и отправить по email работодателю.
Даже если работаете с шаблоном, придерживайтесь следующих правил:
Одностраничный объем. Оптимально, если резюме занимает 1–2 стр., излагайте информацию емко, только по существу.
Фотография. По статистике, рекрутеры в первую очередь обращают внимание на презентации с фото. Если решите его добавить, используйте качественные снимки в деловом стиле (никаких селфи с пляжного отдыха).
Заголовки, подзаголовки, маркеры и списки. Это поможет структурировать информацию и сделать документ более читабельным.
Стандартные штифты. Визуально проще всего воспринимаются Arial, Times New Roman, Calibri размером 10–12 пунктов.
Минимализм в оформлении. Избегайте чрезмерного использования графических элементов и ярких цветов.
Адаптация под вакансию. Внедрение в текст ключевых словосочетаний из описания вакансии поможет пройти автоматизированные системы отбора резюме (ATS).
Какие бывают форматы резюме
Существует несколько основных форматов резюме, каждый из них имеет свои преимущества и подходит для разных кандидатов. Рассмотрим самые популярные варианты: хронологический, функциональный, гибридный.
Хронологический
Наиболее распространенный и традиционный формат. Как следует из самого названия: в нем акцент делается на профессиональный опыт, представленный в обратном хронологическом порядке — от последнего места работы к самому первому.
Подходит для соискателей с последовательной карьерой и значительным опытом в одной сфере.
Пример структуры:
Личные данные;
Карьерные и зарплатные ожидания;
Места работы;
Образование;
Навыки и достижения;
Рекомендации.
Функциональный формат
Акцент в функциональном резюме смещается на навыки и достижения с изложения в хронологическом порядке мест работы.
Такой формат используется в случаях, когда кандидат хочет подчеркнуть определенные компетенции, имеет нестандартный карьерный путь, является фрилансером или молодым специалистом.
Пример структуры:
Личные данные;
Карьерные цели и зарплатные ожидания;
Профессиональные навыки и достижения;
Опыт работы (кратко, без деталей);
Образование;
Рекомендации (при наличии).
Гибридный (комбинированный) формат
Гибридное резюме сочетает элементы хронологического и функционального. В таком документе на первом месте фигурируют и профессиональный опыт, и конкретные достижения. Используется соискателями, которые желают показать свои компетенции, но при этом имеют уже вполне стабильный, значительный трудовой стаж.
Гибридный формат можно назвать универсальным, т.к. он подходит для большинства кандидатов. Однако при составлении требует больше усилий и тщательной проработки.
Пример структуры:
Личные сведения;
Карьерные цели, зарплатные ожидания;
Ключевые навыки и достижения,
Опыт работы — в обратном хронологическом порядке;
Образование;
Рекомендации с бывших мест работы.
Выбор формата резюме должен зависеть от профессиональных целей соискателя и особенностей его карьерного пути.
Как написать сопроводительное письмо к резюме
Сопроводительное письмо — это произвольный рассказ кандидата «о себе». Эксперты рекомендуют прикладывать его к резюме в любом случае, если только вы не претендуете на вакансию линейного специалиста (продавца, официанта, сборщика заказов на доставку и т.п.). Обычно такой персонал подбирают массово, и у рекрутера нет времени вычитывать дополнительные сообщения.
Для большинства других вакансий — хорошо написанное сопроводительное письмо может существенно повысить шансы на приглашение на собеседование. Вот несколько советов, которые помогут составить эффективный текст.
Персонализируйте письмо к резюме. Адресуйте его конкретному человеку, если известно имя рекрутера или HR-менеджера, который будет рассматривать вашу кандидатуру.
Укажите название компании и вакантной должности — как минимум. Как максимум — исследуйте детали и покажите в тексте, что уже знакомы с миссией, ценностями, главными достижениями и последними проектами фирмы. Так вы продемонстрируете свою заинтересованность в конкретной позиции.
Представьтесь. Укажите свое имя и кратко поясните, почему вы заинтересованы в вакансии.
Подчеркните, как вы можете внести вклад. Свяжите свой опыт работы с требованиями вакансии.
Закончите на положительной ноте. В конце сообщения уместно выразить благодарность за внимание и указать на готовность к дальнейшему общению. Оставьте контактные данные, которые позволят оперативно с вами связаться.
При составлении сопроводительного письма следите за тем, чтобы оно оставалось лаконичным, четким и по существу. Постарайтесь уместить текст на одной странице: многостраничные красноречивые рассуждения вряд ли кто-то будет читать.
Используйте в письме к резюме простые и ясные формулировки. Избегайте сложных предложений и излишне формального языка. Пишите понятно и доступно.
Убедитесь, что в сопроводительном письме к резюме нет орфографических и грамматических ошибок. Можно использовать специальные сервисы для проверки текста. Перед отправкой прочитайте текст вслух, это поможет выявить несогласованности и улучшить общее восприятие.
Резюме
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
Пример краткого письма к резюме на должность бухгалтера
Уважаемый(ая) [Имя HR-менеджера],
Настоящим письмом выражаю свою заинтересованность в позиции бухгалтера, объявленной на вашем сайте. В настоящее время я работаю главным бухгалтером в ООО «Луч» (сфера деятельности — производство и торговля продуктами питания), где отвечаю за ведение учета, подготовку финансовых отчетов и анализ бюджета. Общий опыт работы по специальности — 15 лет.
В 2021 году прошла повышение квалификации. Владею программами 1С:Бухгалтерия 8, 1С: Зарплата и управление персоналом на уровне опытного пользователя. При моем участии в ООО «Луч» внедрены несколько систем автоматизации бухгалтерии, которые позволили оптимизировать рутину и сократить количество ошибок.
Уверена, что профессиональные навыки, внимательность к деталям и способность работать в условиях многозадачности позволят мне эффективно выполнять обязанности на вакантной должности.
Буду рада обсудить условия и пообщаться лично. Свяжитесь со мной по телефону +7-921-789-45-56 или по электронной почте ivanova@mail.ru, чтобы назначить встречу в удобное время.
Благодарю вас за внимание и рассмотрение моей кандидатуры.
С уважением, Лилия Иванова.
Проверка и правка резюме
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Народная мудрость актуальна и при отправке письма потенциальному работодателю.
Удачно составить резюме — это только половина дела. Прежде чем нажать на «Enter», еще раз пробегите глазами текст и обратите внимание на следующие моменты:
отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;
правильность написания имен, названий компаний и технических терминов;
форматирование и читабельность текста: одинаковые шрифты, размер, заметные заголовки и подзаголовки;
логичную структуру документа;
актуальность ваших контактных данных (телефона, email, ссылок на социальные сети), а также уместность их написания (рекрутера, который ищет финансового директора, может смутить контакт svetka_konfetka87@mail.ru);
качество и деловой характер фото;
прозрачность и правдивость — старайтесь не приукрашивать и не искажать факты. Ложь в резюме быстро вскроется при проверке рекомендаций или во время собеседования.
Какие ошибки в написании резюме допускают чаще всего
Зачастую причиной затянувшегося поиска нового места работы являются ошибки, допущенные при составлении резюме и сопроводительного письма. Избегайте следующих недочетов, если стараетесь получить должность мечты.
Слишком короткая — из которой ничего не ясно, или чрезмерно длинная самопрезентация соискателя. Придерживайтесь золотой середины, 1–2 стр. резюме обычно достаточно.
Описание процессов, а не результатов. Укажите в резюме конкретные цифры и показатели достигнутые цели, а не просто перечисляйте все, чем занимались на последнем месте работы.
Наличие в тексте орфографических ошибок. Это особенно критично, если в должностные обязанности входит ведение деловой переписки, оформление договоров, отчетности, заявлений в госорганы.
Шаблонное описание личностных качеств. «Стрессоустойчив, легкообучаем, коммуникабелен» — это такие «заезженные» фразы, которые рекрутеру сразу дают понять, что резюме составлено на скорую руку.
Излишняя неформальность и креативность текста. Даже если вы собеседуетесь на творческую вакансию, исходите из того, что резюме — это деловой документ. Строгий формализм — тоже скорее минус, но «балагурство», анекдоты, сленг точно в официальной переписке неуместны.
Лишняя информация. Не увлекайтесь, перечисляя свои хобби, таланты и навыки, которые не имеют прямого отношения с занимаемой должности.
Несоответствие карьерных и зарплатных ожиданий размещенной вакансии. Например, компания ищет главного бухгалтера на оклад 100 тыс. руб., а кандидат присылает резюме на замещение должности «финансовый директор» с зарплатными ожиданиями от 150 тыс. Такое письмо HR просто проигнорирует.
Где разместить резюме
Есть две основные тактики поиска работы:
отслеживать открытые вакансии на официальных сайтах / соцсетях компаний, трудоустройство в которых вам потенциально интересно;
разместить свое резюме на специализированных платформах и выбирать из тех предложений, что уже есть на рынке труда.
Для второго варианта трудоустройства существует множество платформ. Перечислим несколько наиболее популярных и эффективных.
Сервис Клерк.Работа — позволяет разместить вакансию и найти лучших сотрудников в офис. Доступные цены на доступ к обширной базе профессиональных соискателей.
HH.ru (HeadHunter) — предлагает широкий выбор вакансий в различных сферах и позволяет загружать резюме для просмотра работодателями.
SuperJob.ru — еще один крупный российский сайт для поиска работы. Удобный интерфейс для поиска вакансий и размещения самопрезентации.
Rabota.ru и Zarplata.ru — менее популярные, но тоже используемые пользователями платформы.
Avito Работа — специализированный раздел на сайте объявлений, где можно искать вакансии и составлять резюме.
JobLab.ru — платформа для трудоустройства по всей России с акцентом на региональные вакансии.
Rabota.mail.ru — тематический сервис от Mail.ru Group.
Платформы для поиска фриланс-проектов в различных сферах.
Социальные сети (например, ВКонтакте) и Телеграм-каналы.
Сайты рекрутинговых агентств — Antal Russia, Ancor, Kelly Services и прочие предлагают услуги по подбору персонала и помогают найти подходящую работу.
Можно разместить резюме на нескольких ресурсах одновременно, это увеличит шансы на успешное трудоустройство.
Пример резюме 2024 года
В интернете можно найти множество готовых образцов резюме, а специализированные сайты и онлайн-офис платформы предлагают свои шаблоны. Например, вы можете ознакомиться с базой резюме других соискателей здесь.
Однако рекомендуем их использовать только в качестве примера оформления и структуры. Наполнение документа все равно лучше делать самостоятельно.
Заключение
Самопрезентация для потенциального работодателя должна быть четкой, структурированной и адаптированной под конкретную вакансию.
Следуя этим правилам и рекомендациям, вы сможете создать качественные резюме и сопроводительное письмо, которые позволят выделиться среди других кандидатов и повысить шансы на успешное трудоустройство.
Резюме
Клерк.Работа помогает найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах
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