Начнем с базы. Резюме — это структурированный документ, который дает потенциальному работодателю представление о профессиональном пути кандидата. Стандартно оно содержит информацию об образовании, опыте работы, профессиональной квалификации, навыках и достижениях, хобби и увлечениях. Направляется, как правило, в комплекте с сопроводительным письмом по электронной почте или в специализированных сервисах: hh.ru, Superjob и т.п.

По статистике на первое знакомство с документом HR-специалист тратит около 20–30 секунд. Этого достаточно, чтобы «зацепить глазами» требуемые компетенции и опыт, заинтересоваться соискателем.

Если ваше резюме составлено удачно, рекрутер непременно отложит его в сторону, чтобы затем вернуться, более тщательно изучить текст и пригласить на собеседование.

О чем писать в резюме для устройства на работу

Перечислим ключевые разделы самопрезентации.

1. Персональные данные.

Данный раздел включает основную информацию о соискателе: имя, контакты (телефон и электронная почта), ссылки на профессиональные профили в социальных сетях. Уместно также указать в резюме место жительства, готовность к переезду, если это актуально для вакансии.

2. Образование.

Пропишите не только название учебного заведения, но и специализацию, годы обучения, полученную степень (бакалавр, магистр, кандидат наук и т. д.). Не забудьте перечислить, какие дополнительные курсы, тренинги, программы повышения квалификации проходили за время работы по специальности.

3. Опыт работы.

Раздел, на который работодатели обращают больше внимания, чем на образование и квалификацию. Как правило, по опыту работника уже понятно, какими навыками, знаниями и компетенциями он реально обладает. Важно не просто перечислить предыдущие места работы и обозначить круг обязанностей, но и осветить главные достижения, конкретные результаты, цифры, показатели успешности.

4. Навыки.

Здесь могут быть указаны как «твердые» навыки (профессиональное владение конкретными инструментами, программами, технологиями), так и «soft skills». Мягкие навыки охватывают, например, такие аспекты: коммуникация, лидерство, управление временем, умение работать в команде и т. п.

5. Портфолио или примеры работ.

Если ваша профессия предполагает демонстрацию прикладных навыков, хорошим решением будет включить ссылки на портфолио, разработанные веб-сайты, примеры публикаций, иллюстраций, рекламных размещений и т.д.

Лучше один раз показать, чем семь раз рассказать о своих умениях.

6. Рекомендательные письма…

…Или контакты лиц, готовых предоставить рекомендации, также являются важным дополнением к резюме. Они подтверждают квалификацию и профессионализм кандидата. Многие компании уделяют этому моменту значительное внимание.

7. Профессиональные цели.

Раздел резюме, о котором обычно все забывают. Тем не менее эта информация поможет рекрутеру составить более точное представление о мотивации и амбициях кандидата. Сформулируйте свою карьерную цель, аргументируйте, почему вакансия подходит именно вам.

8. Дополнительная информация.

Завершите самопрезентацию сведениями, которые могут быть полезны для работодателя: знание иностранных языков, наличие водительских прав, участие в профессиональных ассоциациях, волонтерская деятельность и т.п.