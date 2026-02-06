Можно ли нанять самозанятого бухгалтера в компанию

Самое главное:
Бухгалтер может быть самозанятым, но есть ограничения, которые важно учесть.
Главный риск при сотрудничестве с плательщиком НПД — переквалификация отношений в трудовые.
Статус плательщика НПД нужно проверять постоянно — перед заключением договора и перед каждой выплатой вознаграждения.
Правильно оформленный договор ГПХ, акты, чеки и задания помогут защитить компанию при проверках.
Может ли бухгалтер быть самозанятым
Ответим сразу: бухгалтер может оказывать услуги в статусе плательщика НПД. Закон не запрещает специалистам в сфере бухучета регистрироваться в качестве самозанятых и работать с компаниями и ИП.
При этом ответственность за организацию бухучета в компании остается за руководителем (ч. 1 ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Руководитель определяет формат работы: вести учет самостоятельно, нанять штатного сотрудника или привлечь аутсорсера.
В небольших фирмах учет обычно ведет бухгалтер в единственном числе. С ростом бизнеса или усложнением налогового учета (например, появлением обязанности считать и платить НДС) задач становится больше. Но их может быть недостаточно, чтобы нанять еще одного специалиста в штат. Тогда некоторые функции можно выделить как отдельные задачи и передать внешним исполнителям — в том числе самозанятым.
В этих сценариях главное — учитывать ограничения самозанятости. Об этом расскажем в следующих разделах.
Как безопасно сотрудничать с самозанятым бухгалтером
Чтобы сотрудничество с самозанятым бухгалтером не создавало налоговых рисков, нужно убедиться, что исполнитель вправе применять НПД, и соблюдать правила оформления отношений.
А какие могут быть риски?
Главный риск при сотрудничестве с самозанятым бухгалтером — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые.
Если проверка выявит, что фактически бухгалтер выполнял трудовую функцию, отношения переквалифицируют в трудовые с даты начала сотрудничества (ст. 19.1 ТК).
Тогда заказчику придется:
заключить трудовой договор с бухгалтером;
выплатить заработную плату за весь период фактической работы;
начислить компенсацию за неиспользованный отпуск;
оплатить пособие по временной нетрудоспособности;
доначислить НДФЛ, страховые взносы и пени за весь период.
Дополнительно возможны штрафы за допуск к работе без трудового договора. Для юридических лиц сумма штрафа доходит до 100 000 руб. за каждого работника (ст. 5.27 КоАП). Также применяется штраф 20% от неуплаченного НДФЛ (ст. 123 НК).
С 2025 года компания может быть включена в реестр недобросовестных работодателей (закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ).
Убедитесь, что бухгалтер — плательщик НПД. Этот статус нужно подтверждать перед заключением договора и перед каждой выплатой вознаграждения — через сервис ФНС или по справке из приложения «Мой налог». Ее можно запросить у исполнителя.
Учитывайте ограничения налогового режима. Самозанятый теряет право применять НПД, если его доход за календарный год превышает 2,4 млн руб. Если исполнитель после этого не оформился как ИП, обязанность удерживать и перечислять НДФЛ и страховые взносы ложится на заказчика.
Проверьте, не нанимает ли бухгалтер работников по трудовым договорам. Плательщикам НПД это запрещено. Допустимо привлекать помощников по договорам ГПХ.
Исключите сотрудничество с текущими и недавними бывшими работниками. Самозанятый не вправе оказывать услуги своему работодателю или компании, из которой он уволился менее двух лет назад. В этом случае отношения признают трудовыми с момента начала работ.
Оформляйте сотрудничество договором ГПХ. Корректно составленный договор поможет подтвердить сдельный характер сотрудничества с исполнителем.
Получайте чек после каждого платежа. При наличных расчетах, переводах на карту или электронный кошелек исполнитель должен выдать чек сразу. При переводе с расчетного счета заказчика на банковский счет самозанятого — не позднее 9-го числа следующего месяца. Чек подтверждает расходы компании и действительность статуса плательщика НПД на дату оплаты.
Составляйте акты выполненных работ. В документе должен быть указан результат услуг, от которых зависит размер вознаграждения. Формулировки должны описывать итог, а не процесс. Например, «подготовка декларации по НДС за I квартал» — указывает на результат, «ведение налогового учета» — на процесс.
Храните договор, чеки, акты. Эти материалы тоже служат аргументами для защиты компании при налоговых проверках и помогают доказать законность сотрудничества с самозанятым.
Если услуги носят повторяющийся характер или выполняются в течение нескольких месяцев, заключите рамочный договор на бухгалтерские услуги. На отдельные работы в рамках договора оформляйте отдельные задания.
Как заключить договор с самозанятым бухгалтером
Договор с самозанятым бухгалтером фиксирует оказание услуг с конкретным результатом. Ниже — важные разделы договора с пояснениями, что в них указать и как сформулировать условия.
Раздел договора
Что написать
Пример формулировки
Вводная часть договора
Укажите, что исполнитель применяет НПД
Исполнитель подтверждает, что зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход в соответствии с законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ
Предмет договора
Описывайте конкретные услуги с измеримым результатом. При длительном сотрудничестве для этого используйте задания
Исполнитель оказывает услуги по подготовке форм первичных учетных документов для хозяйственных операций, по которым отсутствуют типовые формы, в срок до __________.
Исполнитель разрабатывает формы внутренней бухгалтерской отчетности в срок до __________.
Исполнитель подготавливает комплект квартальной бухгалтерской и налоговой отчетности, включая расчет обязательных платежей
Обязанности исполнителя
Закрепите обязанность подтверждать статус НПД, уведомлять о его утрате, предоставлять чеки
Исполнитель обязуется подтверждать действительность статуса плательщика налога на профессиональный доход, уведомлять Заказчика об утрате такого статуса не позднее ___ рабочих дней с момента его прекращения, а также своевременно передавать чек по каждому полученному платежу
Обмен информацией и документами между Сторонами осуществляется по электронной почте. В случае неуведомления об утрате статуса либо непредоставления чека Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки, включая суммы НДФЛ и страховых взносов
Обязанности заказчика
Укажите обязанность предоставлять нужные для оказания услуг документы, принимать результат и своевременно перечислять оплату
Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки, установленные договором, предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для оказания услуг, своевременно уведомлять об изменениях в передаваемых сведениях, подписывать подготовленные отчетные и иные документы в согласованные сроки
Стоимость услуг
Стоимость можно закрепить в договоре, приложении или задании
Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
Размер вознаграждения определяется в акте оказанных услуг и рассчитывается исходя из Приложения № 1 и фактического объема оказанных услуг за соответствующий период. Факт оказания услуг подтверждается актом, подписанным сторонами.
Оплата производится на основании счета Исполнителя в течение ___ дней после подписания Сторонами акта путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя
Ответственность сторон
Установите пени и ответственность за непредоставление чека и нарушение сроков оплаты
В случае нарушения сроков Исполнитель уплачивает неустойку в размере ___% от стоимости услуг.
При нарушении Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки
Разрешение споров
Обязательно пропишите досудебный порядок
До обращения в суд сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой стороне письменную претензию с обоснованием требований и подтверждающими документами.
Получившая претензию сторона обязана рассмотреть ее и направить мотивированный ответ в течение 15 рабочих дней
Срок действия договора
Указывайте конкретные даты, не используйте бессрочный договор
Договор действует с момента подписания и до «___» ________ ____ г.
Специфические особенности сотрудничества с самозанятым бухгалтером
1. Ответственность. Бухгалтерские задачи связаны с жесткими сроками и точностью данных. Ошибки или просрочки могут привести к штрафам, пеням, доначислению налогов и блокировке счетов.
Чтобы снизить риски, в договоре с самозанятым бухгалтером стоит закрепить сроки оказания услуг и ответственность исполнителя за некачественное выполнение конкретных задач. Например, за несвоевременную подготовку отчетности.
2. Доверенность. Для взаимодействия с ФНС, фондами и другими контролирующими органами бухгалтеру требуется нотариальная доверенность. При ее наличии исполнитель выступает представителем, который действует в интересах и от имени заказчика в рамках договора оказания услуг, а не как посредник (напомним, что самозанятые не могут заниматься посреднической деятельностью). Такие полномочия подтверждаются ч. 3 ст. 7 закона № 402-ФЗ и ч. 3 ст. 29 НК.
В доверенности нужно указать перечень действий: подписание бухгалтерских и финансовых документов, подача отчетности, участие в переписке с контролирующими органами.
3. Передача сведений в Росфинмониторинг. Самозанятые бухгалтеры подпадают под действие закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Обязанность по соблюдению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ лежит на исполнителе. Самозанятый бухгалтер должен встать на учет в Росфинмониторинге, проводить идентификацию клиентов и контролировать операции, которые совершаются по поручению заказчика.
К контролируемым относятся, в частности, операции, связанные:
с ведением или восстановлением бухгалтерского учета;
с формированием бухгалтерской и консолидированной отчетности;
с бухгалтерским и налоговым консультированием;
с денежными средствами и иным имуществом клиента.
Кроме того, бухгалтер обязан проверять заказчиков по перечням Росфинмониторинга и Банка России и отказываться от обслуживания лиц, включенных в «черные» списки Центробанка РФ или Росфинмониторинга.
4. Электронная отчетность и доступ к системам. Сдача отчетности в электронном виде возможна только через специализированные системы. Подключиться к ним могут ИП и организации.
Если бухгалтер зарегистрирован как ИП на НПД, он может использовать собственную электронную подпись и направляет отчетность по доверенности от заказчика.
Если исполнитель — физическое лицо, он оформляет ИП или только готовит отчетность. Подписывает и отправляет документы в этом случае руководитель компании-заказчика.
Что в итоге
Самозанятого бухгалтера можно привлекать для решения отдельных бухгалтерских задач. Важно правильно оформить гражданско-правовой договор, проверять статус исполнителя перед каждой выплатой, получать чеки и подписывать акты оказанных услуг.
Главное — сотрудничество должно носить сдельный характер, включать выполнение конкретных задач с четким результатом и не маскировать трудовые отношения. Тогда снижается риск переквалификации и связанных с ней налоговых доначислений.
