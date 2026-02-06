Можно ли нанять самозанятого бухгалтера в компанию

Специфические особенности сотрудничества с самозанятым бухгалтером

1. Ответственность. Бухгалтерские задачи связаны с жесткими сроками и точностью данных. Ошибки или просрочки могут привести к штрафам, пеням, доначислению налогов и блокировке счетов.

Чтобы снизить риски, в договоре с самозанятым бухгалтером стоит закрепить сроки оказания услуг и ответственность исполнителя за некачественное выполнение конкретных задач. Например, за несвоевременную подготовку отчетности.

2. Доверенность. Для взаимодействия с ФНС, фондами и другими контролирующими органами бухгалтеру требуется нотариальная доверенность. При ее наличии исполнитель выступает представителем, который действует в интересах и от имени заказчика в рамках договора оказания услуг, а не как посредник (напомним, что самозанятые не могут заниматься посреднической деятельностью). Такие полномочия подтверждаются ч. 3 ст. 7 закона № 402-ФЗ и ч. 3 ст. 29 НК.

В доверенности нужно указать перечень действий: подписание бухгалтерских и финансовых документов, подача отчетности, участие в переписке с контролирующими органами.

3. Передача сведений в Росфинмониторинг. Самозанятые бухгалтеры подпадают под действие закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Обязанность по соблюдению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ лежит на исполнителе. Самозанятый бухгалтер должен встать на учет в Росфинмониторинге, проводить идентификацию клиентов и контролировать операции, которые совершаются по поручению заказчика.

К контролируемым относятся, в частности, операции, связанные:

с ведением или восстановлением бухгалтерского учета;

с формированием бухгалтерской и консолидированной отчетности;

с бухгалтерским и налоговым консультированием;

с денежными средствами и иным имуществом клиента.

Кроме того, бухгалтер обязан проверять заказчиков по перечням Росфинмониторинга и Банка России и отказываться от обслуживания лиц, включенных в «черные» списки Центробанка РФ или Росфинмониторинга.

4. Электронная отчетность и доступ к системам. Сдача отчетности в электронном виде возможна только через специализированные системы. Подключиться к ним могут ИП и организации.

Если бухгалтер зарегистрирован как ИП на НПД, он может использовать собственную электронную подпись и направляет отчетность по доверенности от заказчика.

Если исполнитель — физическое лицо, он оформляет ИП или только готовит отчетность. Подписывает и отправляет документы в этом случае руководитель компании-заказчика.

