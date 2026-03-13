КПП ЗП моб
На какие участки можно нанять бухгалтера без опыта

Бухгалтер без опыта — оправданное решение или риск? Анализируем плюсы и минусы начинающих специалистов и рассказываем, какие задачи можно доверить бухгалтеру, который делает первые шаги в профессии.

Самое главное:

  • Бухгалтера без опыта лучше рассматривать на участки, где операции однотипны, а риск серьезной ошибки минимален.

  • У начинающих специалистов много плюсов — от высокой мотивации до более низких по сравнению с опытными бухгалтерами зарплатных ожиданий.

  • При найме бухгалтера без опыта нужно быть готовым к отсутствию автономности и не слишком высокой производительности на старте.

  • Бухгалтер без опыта — это выгодная инвестиция, если в компании разработаны четкие инструкции и есть кому проверить его работу.

Преимущества начинающих специалистов

Многие работодатели даже не рассматривают бухгалтеров «с нуля». Главный аргумент — цена бухгалтерских ошибок слишком высока. Действительно, если вы ищете бухгалтера в единственном лице, нужен специалист с опытом. Но если в компании есть полноценная бухгалтерская служба, и начинающий специалист не останется один на один со своими задачами, у найма бухгалтера без опыта есть немало плюсов.

  • Научить часто легче, чем переучивать. 

Опытные бухгалтеры не всегда готовы к изменениям: даже приходя в новую компанию, они придерживаются своих методов работы («Делаю так годами, и все было нормально»). Специалист без опыта примет ваши стандартны как единственно верные и не будет сравнивать с тем, как «было на прошлой работе».

  • У новичков высокая мотивация и лояльность. 

Сотрудники без опыта зачастую работают с двойным энтузиазмом, чтобы оправдать доверие. Соответственно, уровень лояльности к работодателю у них значительно выше. При этом начинающие специалисты осознают свою потребность в профессиональном развитии и готовы активно осваивать новые знания и навыки. Как правило, такой сотрудник не уйдет в первые же полгода, поскольку ему важно приобрести стаж на одном месте.

  • Рациональное использование бюджета компании. 

Принимая на работу бухгалтера «с нуля», вы не переплачиваете за опыт и «регалии», которые на простых участках не нужны. Это позволяет направить средства на развитие бизнеса.

  • Бухгалтеру без опыта легче концентрироваться на рутине. 

Если у опытного сотрудника рутинные задачи вызывают раздражение, то новичок воспринимает их как важную миссию. Начинающие специалисты нередко отличаются большей внимательностью к деталям в простых операциях по сравнению с профессионалами, поскольку боятся допустить ошибку.

  • Начинающие специалисты отличаются цифровой гибкостью. 

Они способны быстро осваивать новые инструменты. Технологическая адаптивность позволяет быстро подстраиваться под смену ПО и внедрение новых решений, в то время как у опытных бухгалтеров эти процессы вызывают сопротивление.

При правильном подходе бухгалтер без опыта способен стать ценным ресурсом. Если вы изначально грамотно распределите нагрузку и обеспечите эффективную систему контроля, то сможете получить идеального для вашего бизнеса бухгалтера — без «вредных» профессиональных привычек и с теми знаниями и навыками, которые нужны вашей компании.

При правильном подходе бухгалтер без опыта способен стать ценным ресурсом. Если вы изначально грамотно распределите нагрузку и обеспечите эффективную систему контроля, то сможете получить идеального для вашего бизнеса бухгалтера — без «вредных» профессиональных привычек и с теми знаниями и навыками, которые нужны вашей компании. 

А есть ли минусы

Безусловно, бухгалтер без опыта не может конкурировать с профессионалом. Принимая на работу новичка, нужно быть готовым к определенным особенностям такого сотрудника:

  • Риск ошибок. 

Самый главный недостаток бухгалтера-новичка — высокая вероятность ошибок в работе, которые могут иметь негативные последствия для бизнеса. Именно поэтому найм бухгалтера без опыта допустим только там, где нам ним есть «фильтр» в виде более опытного специалиста.

  • Отсутствие автономности. 

В первые месяцы работы просто дать задание и забыть о новичке не получится: неопытные сотрудники, как правило, регулярно нуждаются в советах более опытных коллег или руководителя.  

  • Невысокая производительность на старте. 

Из-за отсутствия опыта начинающий специалист будет дольше выполнять даже стандартные операции.

Большинству сотрудников, которые не имеют опыта работы, сложно сразу же интегрироваться в рабочий процесс и наладить эффективное взаимодействие с командой. Но это временная проблема, которая обычно исчезает через пару месяцев работы.

Часто лучший бухгалтер — тот, кого вы вырастили «под себя».

Какие участки можно доверить бухгалтеру без опыта

Главное правило, если вы принимаете на работу бухгалтера «с нуля» — начинать с участков, где операции однотипны, а ошибка не приведет к блокировке счетов и серьезным штрафам. 

Первичная документация

Обязанности:

  • приемка и обработка первичной документации (накладные и акты, транспортные документы, товарные чеки, УПД, счета-фактуры и другие первичные документы);

  • заполнение исходящих первичных документов;

  • своевременный сбор у сотрудников и контрагентов документации;

  • проверка полученных документов на правильность заполнения и соответствие законодательству;

  • своевременное внесение полученных документов в учетную систему;

  • подготовка сводных отчетов для внутреннего и внешнего пользования;

  • формирование комплектов документации.

Почему подходит. Работа требует внимательности, а не глубоких знаний.

Учет материалов

Обязанности:

  • работа со счетами 10, 41, 60;

  • контроль и отражение на счетах БУ и НУ операций по поступлению, перемещению и списанию ТМЦ, работ, услуг;

  • проверка правильности оформления, своевременности и полноты предоставления первичных документов;

  • систематизация и организация хранения документов, обосновывающих проведение учетных операций по вверенному участку;

  • проведение ежемесячной сверки расчетов с поставщиками, подрядчиками;

  • обработка данных по результатам инвентаризации.

Почему подходит. Учет материалов логичен и нагляден, работа состоит из стандартного набора действий.

Бухгалтер-кассир

Обязанности:

  • прием, пересчет и выдача денежных средств;

  • соблюдение кассовой дисциплины и ведение кассовой книги;

  • работа с терминалами оплаты, подготовка средств к инкассации;

  • закрытие кассовой смены, оформление первичной кассовой документации;

  • ведение отчетности по кассовым операциям.

Почему подходит. Работа подчинена строгим правилам и предполагает несложные стандартные процедуры. Позволяет приобрести базовые навыки и уверенность в профессии.

Помощник бухгалтера

Обязанности:

  • работа с первичной документацией (акты, счета, УПД, счета-фактуры и т. д.);

  • взаимодействие с контрагентами: запрос недостающих документов, акты сверок;

  • работа в ЭДО, внесение данных в 1С;

  • выполнение поручений главного бухгалтера.

Почему подходит. Всегда есть старший коллега, который проверит работу. При этом можно получить всестороннее представление о работе бухгалтером.

Что точно нельзя доверять сразу:

  • Расчет заработной платы (слишком много нюансов).

  • Валютные операции и ВЭД.

  • Сдачу налоговых деклараций.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько времени потребуется на обучение бухгалтера «с нуля»?

Самый ресурсозатратный период — первый месяц. Если к сотруднику прикреплен наставник, то в день ему потребуется тратить на постановку задач, консультации и проверку в среднем до 1,5 часов. Через 3 месяца бухгалтер без опыта способен автономно выполнять большинство рутинных задач.

Как проверить профпригодность специалиста, если у него нет опыта работы?

Дайте кандидату задание на внимательность (например, найти 3 ошибки в УПД), проверьте знание теории (при помощи тестирования) и навыки работы с программами. Также нужно убедиться в адекватности и обучаемости. Для этого задайте кандидату вопросы из серии: «Что вы сделаете, если поймете, что допустили ошибку?» и т. д.

На какую зарплату рассчитывают кандидаты без стажа?

Бухгалтеры без опыта обычно претендуют на заработную плату примерно на 30% ниже, чем специалисты с опытом от 1 до 3 лет. 

Как удержать бухгалтера, чтобы он не уволился после получения опыта работы?

Составьте понятный план роста. Например, через 6 месяцев успешной работы вы добавляете сотруднику новый участок и увеличиваете оклад на 15–20%. Оплатите курсы повышения квалификации или участие в профильных вебинарах. Сотрудник должен представлять свои перспективы и понимать, что компания вкладывается в его профессиональный рост.

