Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН

Да, транспортная накладная нужна…
Если груз доставляет привлеченный перевозчик за плату, возникает договор перевозки. Его заключение подтверждается транспортной накладной.
Условие договора о том, что экспедитор не оформляет накладную, не освобождает стороны от требований закона. Ответственного за оформление документа следует определить в договоре.
…Но накладная может быть бумажной
С 1 сентября 2026 года транспортные накладные по общему правилу формируются электронно.
Однако есть исключение. Если грузоотправителем и грузополучателем является одно и то же лицо, транспортную накладную разрешено оформить на бумаге. Это прямо предусмотрено п. 7 приказа Минтранса России от 01.06.2026 № 262.
Получается:
перевозка собственным транспортом для своих нужд — транспортная накладная обычно не требуется;
привлечен перевозчик, а отправитель и получатель разные — нужна ЭТрН;
привлечен перевозчик, но отправитель и получатель одно лицо — нужна транспортная накладная, но её можно оформить на бумаге.
Что проверить бухгалтеру
В договоре должны быть определены:
кто непосредственно перевозит груз;
кто является грузоотправителем и грузополучателем;
кто оформляет транспортную накладную;
какие документы составляет экспедитор.
Если заключен договор транспортной экспедиции, дополнительно потребуются экспедиторские документы. Для них с 1 сентября 2026 года действуют отдельные требования к электронному оформлению.
Вывод: в рассматриваемой ситуации полностью отказаться от транспортной накладной нельзя. Но если грузоотправителем и грузополучателем действительно является один ИП, вместо ЭТрН можно оформить бумажную транспортную накладную.
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