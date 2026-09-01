Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН

Что проверить бухгалтеру

В договоре должны быть определены:

кто непосредственно перевозит груз;

кто является грузоотправителем и грузополучателем;

кто оформляет транспортную накладную;

какие документы составляет экспедитор.

Если заключен договор транспортной экспедиции, дополнительно потребуются экспедиторские документы. Для них с 1 сентября 2026 года действуют отдельные требования к электронному оформлению.

Вывод: в рассматриваемой ситуации полностью отказаться от транспортной накладной нельзя. Но если грузоотправителем и грузополучателем действительно является один ИП, вместо ЭТрН можно оформить бумажную транспортную накладную.