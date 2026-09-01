Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бесплатная диагностика знаний ребенка в 100балльном репетиторе
Клерк.Система
Электронная отчетность
Читать 2 мин
Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН

Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН

ИП перевозит груз между своими объектами, но для доставки нанимает транспортно-экспедиционную компанию. В договоре при этом написано, что экспедитор не оформляет транспортную и товарно-транспортную накладные. Разберемся, можно ли так делать после 1 сентября 2026 года.

1 просмотр2 открытия

Да, транспортная накладная нужна…

Если груз доставляет привлеченный перевозчик за плату, возникает договор перевозки. Его заключение подтверждается транспортной накладной.

Условие договора о том, что экспедитор не оформляет накладную, не освобождает стороны от требований закона. Ответственного за оформление документа следует определить в договоре.

Как вообще работать с электронными перевозочными документами начиная с 1 сентября 2026  

…Но накладная может быть бумажной

С 1 сентября 2026 года транспортные накладные по общему правилу формируются электронно.

Однако есть исключение. Если грузоотправителем и грузополучателем является одно и то же лицо, транспортную накладную разрешено оформить на бумаге. Это прямо предусмотрено п. 7 приказа Минтранса России от 01.06.2026 № 262.

Получается:

  • перевозка собственным транспортом для своих нужд — транспортная накладная обычно не требуется;

  • привлечен перевозчик, а отправитель и получатель разные — нужна ЭТрН;

  • привлечен перевозчик, но отправитель и получатель одно лицо — нужна транспортная накладная, но её можно оформить на бумаге.

Что проверить бухгалтеру

В договоре должны быть определены:

  • кто непосредственно перевозит груз;

  • кто является грузоотправителем и грузополучателем;

  • кто оформляет транспортную накладную;

  • какие документы составляет экспедитор.

Если заключен договор транспортной экспедиции, дополнительно потребуются экспедиторские документы. Для них с 1 сентября 2026 года действуют отдельные требования к электронному оформлению.

Вывод: в рассматриваемой ситуации полностью отказаться от транспортной накладной нельзя. Но если грузоотправителем и грузополучателем действительно является один ИП, вместо ЭТрН можно оформить бумажную транспортную накладную.

Что еще читать и смотреть в подписке Клерк.Система на тему ЭТрН и ЭПД 

Информации об авторе

Клерк.Система

Клерк.Система

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

79 подписчиков9 постов

Контакты

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка