Годовое общее собрание акционеров в 2021 году: что необходимо учитывать

Близится пора годовых собраний акционеров и жестких дедлайнов для корпоративных юристов. Стоит иметь в виду, что при подготовке и проведении годовых собраний крайне нежелательно допускать ошибки, так как следствием таких ошибок могут быть штрафы, а при худшем варианте развития событий и недействительность принятых решений. Рассмотрим ряд ключевых моментов, которые рекомендуется учесть, чтобы избежать наступления нежелательных последствий.

Несколько ключевых моментов, которые стоит иметь в виду

I. Отказ учесть предложения акционеров может быть признан незаконным.

II. Не извещение миноритарного акционера о годовом собрании, у которого, например, всего 1% голосующих акций, может стать причиной признания решение общего собрания недействительным.

III. Неполное (неточное) указание реквизитов места проведения годового собрания может стать причиной недействительности решения собрания.

IV. Не направление бюллетеня для голосования по всем известным адресам может стать причиной возникновения спорной ситуации.

V. Несвоевременное составление списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества по итогам года.

VI. Если нарушение все-таки допущено, то пытаемся освободиться от ответственности или максимально снизить ее размер.

VII. Форма проведения общего собрания акционеров в 2021 году (очное или заочное?).

Теперь по порядку.

I. Отказ учесть предложения акционеров может быть признан незаконным

Рассмотрим несколько актуальных кейсов, когда отказ учесть предложения акционеров был признан незаконным.

Письмо акционера с предложениями прибыло в место вручения (по адресу местонахождения Общества), когда 30-ти дневный срок для направления предложений еще не истек. Общество получило корреспонденцию уже по истечении этого срока и отказалось учитывать предложения.

Суд кассационной инстанции при рассмотрении спора по делу А35-1626/2018 такой отказ не поддержал, указав следующее: «учитывая дату поступления в место вручения письма истца с предложениями относительно повестки дня и кандидатов для участия в выборах на годовом общем собрании акционеров общества, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованным выводам о недобросовестном поведении ответчика, выразившемся в не принятии мер по своевременному приему почтовой корреспонденции».

Почти аналогичная ситуация имеется в споре делу А47-8153/2018. Суд кассационной инстанции в данной ситуации сослался на пункты 67 - 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором даны разъяснения о том, что юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В данной ситуации руководствуемся п.1 ст. 53 Закона об акционерных обществах:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок».

Помним, что право акционеров направлять свои предложения для формирования повестки дня общего собрания и выдвижения кандидатов в органы управления АО является безусловным. Если Общество ссылается на то, что получило их позже срока или не получало вовсе, то суд обязательно должен проверить, было ли это связано с недобросовестным поведением Общества.

Рекомендация: крайне необходимо учитывать предложения акционеров.

II. Не извещение миноритарного акционера о годовом собрании, у которого, например, всего 1% голосующих акций, может стать причиной признания решение общего собрания недействительным

2019 год ознаменовался тем, что суды стали более жёстче подходить к процедурным нарушениям при проведении годовых общих собраний акционеров.

Если забыть или намерено не известить акционера о годовом собрании, у которого, например, всего 1% голосующих акций, то решение общего собрания признают недействительным.

Такой подход был зафиксирован в конце 2019 года ВС РФ и не претерпел изменений к сегодняшнему дню. Как указал Верховный суд РФ в п.5 «Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019):

«Решение общего собрания участников (акционеров) подлежит признанию недействительным независимо от того, каким размером доли в уставном капитале (количеством акций) владеет истец, в случае если доказано существенное нарушение процедуры созыва общего собрания участников (акционеров), которое воспрепятствовало участнику (акционеру) реализовать право на участие в принятии решений, связанных с управлением обществом».

Также ключевой, в п. 5 указанного Обзора, является следующая позиция:

«Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции указал на то, что обществом при подготовке оспариваемого внеочередного общего собрания акционеров нарушены требования пункта 1 статьи 52, пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), а именно: акционер, обратившийся с иском в суд, не извещался о проведении общего собрания и ему не предоставлялся бюллетень для голосования. Это, как указал суд, повлекло ущемление прав акционера на участие в управлении делами акционерного общества и на участие в принятии решений, а также лишило его возможности влиять законным способом на мнения других акционеров».

Как известно, Закон об акционерных обществах позволяет оставить в силе решение общего собрания, если нарушение несущественное и отсутствуют убытки у акционера и соответственно он не мог повлиять на результаты голосования. Раньше практика чаще была на стороне Обществ, но с учетом нового подхода Верховного суда РФ теперь на такую практику лучше не рассчитывать.

Рекомендация: обязательно проверяем, все ли акционеры уведомлены о проведении годового собрания.

III. Неполное (неточное) указание реквизитов места проведения годового собрания может стать причиной недействительности решения собрания

Неполное (неточное) указание реквизитов места проведения годового собрания может стать причиной недействительности решения собрания. Судом кассационной инстанции в споре по делу А40-262698/2018 подтверждена позиция нижестоящих судов.

Из сути спора следует, что в уведомлении был указан адрес делового центра и номер офиса. Деловой центр состоит из двух башен. Уведомление не содержало названия башни, номера этажа и наименования владельца, предоставившего помещение для собрания. Акционер прибыл в одну из башен делового центра, но не смог принять участие в годовом собрании. Общество не смогло доказать, что обеспечило акционера исчерпывающей информацией и суды трех инстанции встали на сторону акционера и решение собрания признано недействительным.

В данном споре речь шла об адресе, находящемся в ММДЦ «Москва-Сити». Учитывая особенности офисных центров, находящихся в ММДЦ «Москва-Сити», можно смело поддержать позицию судов.

Рекомендация: максимально точно указываем место проведения годового собрания.

IV. Не направление бюллетеня для голосования по всем известным адресам может стать причиной возникновения спорной ситуации

На практике может сложиться ситуация, когда адрес фактического проживания акционера не совпадает с адресом из реестра акционеров. Данная ситуация, например, может сложиться, когда сам акционер просит Общество направлять сообщения и уведомления по адресу его фактического проживания.

При направлении уведомлений по фактическим адресам, необходимо в обязательном порядке получить от акционеров соответствующие заявления. В случае возникновения спорных ситуаций это будет существенным обстоятельством при доказывании правомерности действий в спорах, как с акционерами, так и с контролирующим органом.

В качестве дополнительной страховки можно рекомендовать направлять уведомления, как по адресу, указанному в реестре, так и по адресу, выбранному самим акционером.

Рекомендация: рассылаем бюллетени для голосования по различным адресам, в том числе и указанным самими акционерами.

V. Несвоевременное составление списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества по итогам года

Согласно абз.1 п.1 ст. 51 Закона об акционерных обществ, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Срок определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, требует неукоснительного соблюдения несмотря на то, что состав акционеров мог не меняться и быть таким же, как и в предшествующие годы.

Несоблюдение данного требования может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Данная позиция подтверждена судом кассационной инстанции в споре по делу по делу № А19-26498/2019.

Рекомендация: Строго соблюдаем срок определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.

VI. Если нарушение все-таки допущено, то пытаемся освободиться от ответственности или максимально снизить ее размер

В данном случае стоит иметь ввиду, что за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, ст. 15.23.1 КоАП РФ предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности.

При этом, ст. 2.9 КоАП РФ допускается, что при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Честно говоря, практика освобождения от ответственности практически отсутствует, но как вариант, сослаться на малозначительность будет не лишним.

Шанс же добиться снижения штрафа куда больше, чем освободиться от ответственности по малозначительности. Здесь в помощь стандартный набор аргументов: тяжелое финансовое положение, принятие мер для устранения нарушения и др.

Шанс на снижение штрафа допускается ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, которая говорит, что «при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей».

Напомним, что размер штрафа для юридических лиц, согласно ст. 15.23.1 КоАП РФ, составляет до 700 тысяч рублей. При этом, на практике возможно уменьшение штрафа вдвое.

Данная рекомендация говорит сама за себя, наличие любых правонарушений в сфере защиты прав акционеров создает негативный образ в отношении руководства Общества и при возникновении спорной ситуации может явиться дополнительным аргументом в пользу акционера.

VII. Общее собрание акционеров в 2021 году можно провести заочно – законопроект прошел третье чтение

Как мы все помним, Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ в 2020 году было разрешено проводить общие собрания акционеров заочно. Так вот, в 2021 году будет также разрешено проводить общие собрания акционеров заочно.

Согласно п. 1 ст. 2 Проекту Федерального закона № 1026967-7, предлагается «приостановить до 31 декабря 2021 года включительно действие пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».

Следует напомнить, что в соответствии с п. 2 ст. 50 Закона об АО предусмотрено, что «общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования».

Пп. 11 п.1 ст. 48 Закона об АО говорит, что компетенции общего собрания акционеров, в том числе относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Как уже писал в 2020 году:

«К введению данного правила скорее можно относиться положительно, так как оно не затрагивает концептуальные вопросы корпоративно управления в акционерных обществах, а лишь предоставляет возможность избежать нежелательных последствий для физических лиц, при этом не нарушая их корпоративные права».

Как известно, вопросы, предусмотренные п. 2 ст. 50 Закона об АО и, в частности, вопросы, предусмотренные пп. 11 п.1 ст. 48 Закона об АО чаще всего рассматриваются на годовом общем собрании акционеров. Но, категорично не утверждаю, так как возможны и другие вариации с учетом конкретной ситуации в каждом отдельном случае. На практике может возникнуть и необходимость проведения внеочередного общего собрания акционеров по отдельным вопросам, предусмотренным п. 2 ст. 50 Закона об АО.

Вывод такой же, как и в прошлый раз: если имеется возможность проведения общего собрания акционеров, как годового, так и внеочередного в заочной форме, то лучше воспользоваться данной возможностью.