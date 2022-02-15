Налоговики не могут проводить выемку документов без доказательств нарушения

ВС подтвердил незаконность выемки документов у контрагента проверяемых налогоплательщиков.

Кто смотрел фильм «В осаде 2: Темная территория» (в главных ролях со Стивеном Сигалом, Эриком Богосяном, Эвереттом Макгиллом, Кэтрин Хайгл, Моррисом Честнатом), тот вспомнит фразу персонажа Маркуса Пенна (актер Эверетт Макгилл): «Предположение — мать всех провалов».

Речь не о фильме, хотя фильм, на мой взгляд, он нереально потрясающий. Речь о недавнем налоговом кейсе, где ВС поставил точку в споре организации с налоговым органом в пользу первой.

Суть спора

Налоговики провели выемку у организации, являющейся контрагентом трех проверяемых налогоплательщиков. Должностные лица налоговой совместно с сотрудниками УМВД предположив, что контрагент проверяемых налогоплательщиков является взаимозависимым по отношении к ним, проникли в помещение и изъяли у него документы.

Что решил суд

Суды трёх инстанции были единодушны в том, что предположение налогового органа о наличии между заявителем и проверяемыми лицами признаков взаимозависимости само по себе не может свидетельствовать о том, что такие основания для производства выемки действительно имелись.

По смыслу статей 31, 94 Налогового кодекса проведение выемки документов не может быть произвольным и возможно только у лица, в отношении которого в установленном законом порядке проводится налоговая проверка.

Верховный суд

ВС еще раз подтвердил, что «предположение налогового органа о наличии между заявителем и проверяемыми лицами признаков взаимозависимости само по себе не может свидетельствовать о наличии оснований для производства выемки».

Определение Верховного Суда от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327 по делу № А06-14570/2019.

Вот так вот и случилось, предположение налогового органа оказалось матерью их полного провала. Вспомнилась еще одна вирусная фраза: «Братан — это фиаско».