Налоговики не могут проводить выемку документов без доказательств нарушения

ВС подтвердил незаконность выемки документов у контрагента проверяемых налогоплательщиков.
Речь не о фильме, хотя фильм, на мой взгляд, он нереально потрясающий. Речь о недавнем налоговом кейсе, где ВС поставил точку в споре организации с налоговым органом в пользу первой.
Суть спора
Налоговики провели выемку у организации, являющейся контрагентом трех проверяемых налогоплательщиков. Должностные лица налоговой совместно с сотрудниками УМВД предположив, что контрагент проверяемых налогоплательщиков является взаимозависимым по отношении к ним, проникли в помещение и изъяли у него документы.
Что решил суд
Суды трёх инстанции были единодушны в том, что предположение налогового органа о наличии между заявителем и проверяемыми лицами признаков взаимозависимости само по себе не может свидетельствовать о том, что такие основания для производства выемки действительно имелись.
По смыслу статей 31, 94 Налогового кодекса проведение выемки документов не может быть произвольным и возможно только у лица, в отношении которого в установленном законом порядке проводится налоговая проверка.
Верховный суд
ВС еще раз подтвердил, что «предположение налогового органа о наличии между заявителем и проверяемыми лицами признаков взаимозависимости само по себе не может свидетельствовать о наличии оснований для производства выемки».
Определение Верховного Суда от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327 по делу № А06-14570/2019.