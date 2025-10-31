НДС для УСН-2026: тревожные прогнозы для бизнеса

Новая налоговая реальность
С 2026 года для малого бизнеса начинается совершенно новая эпоха. Поправки в Налоговый кодекс, которые находятся на финальной стадии рассмотрения, фактически лишают тысячи компаний права работать на спецрежимах без НДС. Региональные управления ФНС уже публикуют статистику, по которой можно понять: перемены будут масштабными.
Статистика, которая говорит сами за себя
Сегодня в регионе около 60 тысяч предприятий и предпринимателей работают по УСН. Из них лишь 1,5 тысячи уже платят НДС — те, чья выручка превысила лимит в 60 млн рублей. Только за восемь месяцев 2025 года эти компании перечислили более 2,2 млрд рублей.
Но после вступления поправок ситуация изменится радикально. Доход свыше 10 млн рублей по декларациям за 2024 год имеют 9 239 компаний — в шесть раз больше нынешнего числа плательщиков НДС. Именно они и окажутся в зоне нового налога.
Для сравнения:
по УСН в регионе за январь–август 2025 года уплачено 10,5 млрд рублей,
по НДС — 36,5 млрд рублей.
И при этом важно: УСН остается в региональном бюджете, а НДС уходит в федеральный. Именно поэтому усиление фискального контроля стало вопросом не просто администрирования, а перераспределения денег в масштабах всей страны.
Бенефициар НДС
Бизнес: «Теперь каждый рубль на счету»
Предприниматели уже видят последствия реформы. Руководитель сети магазинов Alpalazone Альбина Шоль говорит прямо:
«Если раньше можно было держать убыточную точку за счет других, то теперь каждая должна приносить прибыль. Нет дохода — закрываем. Сейчас не то время, чтобы тянуть бизнес в убыток».
Кредитование, которое раньше спасало оборот, фактически недоступно: ставки по займам не позволяют брать кредиты ради выживания. Бизнес выживает на собственных оборотных средствах, и их становится все меньше.
«Торговые площади начнут пустеть»
Повышение налоговой нагрузки и стоимости кредитов неизбежно приведет к сокращению торговых площадей. По прогнозу Александра Никитина, руководителя ГК «Инвест Недвижимость»:
«Бизнес весь год держался на пределе. Скоро мы увидим волну банкротств и распродажу активов. Торговые площади будут освобождаться, а аренда — падать».
В качестве примера он приводит ситуацию в Барнауле: около 90% автосалонов уже выставлены на продажу. Следом под ударом окажутся девелоперы: снижается спрос на помещения, растут риски по аренде, а рынок недвижимости начнет цепную реакцию.
Торговля под ударом
Розничная торговля — один из главных пострадавших секторов. Выведение торговли из-под патента означает, что предприниматели теряют легальный способ работать без НДС.
По данным регионального управления ФНС по Алтайскому краю, значительная часть патентов приходится именно на торговлю и грузоперевозки.
«В 2024 году 17,5 тысячи предпринимателей получили около 28 тысяч патентов по 65 видам деятельности. Большинство из них — торговля, общепит и перевозки», — поясняет Алексей Легостаев, руководитель региональной ФНС.
Эти компании внесли в бюджет более 750 млн рублей, но уже в 2026 году часть из них просто не сможет работать в прежнем режиме.
«Микробизнес может просто исчезнуть»
Эксперты считают, что грядущие изменения ударят прежде всего по самому малому бизнесу. Ольга Сорокина, представитель «Опоры России», формулирует жестко:
«Есть ощущение, что микробизнеса в России после этого может не остаться. Дело не только в суммах — НДС сложен в администрировании. Компании на упрощенке привыкли платить налог с поступлений, а при НДС все иначе. Редкий предприниматель справится с этим без профессиональной поддержки».
Рост нагрузки, возврат торгового сбора, падение покупательского спроса и бюрократизация учета создают идеальный шторм для малого бизнеса.
Итог
2026 год станет проверкой на прочность всей предпринимательской среды. Для многих компаний это будет вопрос не развития, а выживания. Новая налоговая архитектура потребует пересмотра финансового планирования, отчетности и даже бизнес-моделей.
Как подготовиться и не потерять бизнес
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
