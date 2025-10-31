НДС для УСН-2026: тревожные прогнозы для бизнеса

Статистика, которая говорит сами за себя

Сегодня в регионе около 60 тысяч предприятий и предпринимателей работают по УСН. Из них лишь 1,5 тысячи уже платят НДС — те, чья выручка превысила лимит в 60 млн рублей. Только за восемь месяцев 2025 года эти компании перечислили более 2,2 млрд рублей.

Но после вступления поправок ситуация изменится радикально. Доход свыше 10 млн рублей по декларациям за 2024 год имеют 9 239 компаний — в шесть раз больше нынешнего числа плательщиков НДС. Именно они и окажутся в зоне нового налога.

Для сравнения:

по УСН в регионе за январь–август 2025 года уплачено 10,5 млрд рублей ,

по НДС — 36,5 млрд рублей.

И при этом важно: УСН остается в региональном бюджете, а НДС уходит в федеральный. Именно поэтому усиление фискального контроля стало вопросом не просто администрирования, а перераспределения денег в масштабах всей страны.