НДС 22% с 2026 года: где бизнес чаще всего ошибается и как этого избежать

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.
Важно сразу убрать иллюзию: это не история про «поменяли цифру в декларации и поехали дальше». Переход на 22% — это про даты, переходящие сделки и вычеты, которые легко потерять, если ориентироваться не на то.
Повышение касается всех, кто работает на общей системе, и тех упрощенцев, кто добровольно платит НДС. Остальные ставки — 0%, 10%, 5% и 7% — остаются как есть. Но для бизнеса на ОСНО это означает одно: все старые привычки нужно проверить заново.
Самая частая ошибка — смотреть не на ту дату
Почти все проблемы с переходом на новую ставку начинаются одинаково. Бухгалтер смотрит на оплату. Или на счет-фактуру. Или на дату подписания документов. И почти всегда это неверная точка отсчета.
Для НДС важен не платеж и не бумага. Важен момент, когда произошло событие: товар отгрузили, работу сделали, аванс получили. Все остальное — вторично.
Если товар уехал со склада в декабре 2025 года, ставка остается 20%, даже если деньги придут в январе. Если работы фактически закончены 31 декабря, ставка тоже 20%, независимо от того, когда оформят счет-фактуру. Это базовые вещи — но именно здесь чаще всего и ошибаются.
Где начинается путаница — авансы
Самая нервная зона перехода — предоплаты. Здесь легко запутаться даже опытному.
Если аванс получен в 2025 году, НДС считается по старой формуле 20/120. Но если отгрузка или услуги уже в 2026 г., то реализация идет по 22%. НДС с аванса при этом никуда не пропадает — он уходит в вычет.
Отдельная головная боль — авансы, разбитые по датам. Часть денег пришла до Нового года, часть — после. В итоге внутри одной сделки живут две ставки, и если не разложить их аккуратно, ошибка почти неизбежна.
С вычетами все проще — но только если знать правило
Для покупателя есть одно правило, которое перекрывает все остальные: ставка «входного» НДС фиксируется по дате отгрузки продавцом. Не по оплате. Не по дате приемки. Не по складу покупателя.
Если продавец отгрузил товар в 2025 году — вычет 20%, даже если вы перепродали его уже в 2026 г. по новой ставке. Если отгрузка была до реформы, ставка не меняется ни при каких последующих движениях денег или документов.
С авансами логика та же: сначала вычет по старой ставке, потом восстановление, потом вычет уже по 22%. Это выглядит громоздко, но на деле все упирается в правильную фиксацию дат.
Почему важно готовиться заранее
Проблема не в том, что ставка станет 22%. Проблема в том, что большинство компаний вспомнит об этом в декабре 2025 года — когда менять что-либо уже поздно.
Если в договорах жестко зашита ставка 20% без оговорок, начнутся споры с контрагентами. Если шаблоны документов не обновлены, ошибки пойдут потоком. Если в учетной системе ставка настроена неправильно, ошибка будет повторяться автоматически — из сделки в сделку.
И почти всегда такие вещи находят уже после проверки, а не до нее.
Итог
НДС 22% — это не катастрофа и не «конец света» (пока что). Но это момент, когда аккуратный бизнес спокойно проходит переход, а неаккуратный начинает платить за невнимательность.
Здесь не нужны сложные схемы. Нужны правильные даты, чистая логика и подготовка заранее. Все остальное — следствие.
Как подготовиться и не потерять деньги
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
