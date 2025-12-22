8063 Премиум 4 мобил Х
Налоговый режим в 2026 году: как не промахнуться с выбором ООО и ИП

Ниже — разбор всех режимов, которые реально можно использовать в 2026 году, и логика, по которой имеет смысл выбирать между ними.

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

В 2026 году налоговый режим — это не формальность и не «дело бухгалтера». Это решение, которое напрямую влияет на деньги: сколько останется в бизнесе, сколько уйдет в налоги и сколько сил придется тратить на учет.

Ошибиться здесь легко. Потому что режимов много, правила меняются, а привычные ориентиры — вроде «УСН всегда проще» или «патент выгоден всем ИП» — больше не работают автоматически.

Что в 2026 году становится по-настоящему важным

Формально налоговые режимы никуда не исчезают. ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН, НПД остаются. Но правила внутри системы заметно сдвигаются.

Ключевые изменения, которые нельзя игнорировать:

  1. Во-первых, НДС дорожает. Базовая ставка поднимается с 20% до 22%. Для бизнеса на общей системе это сразу отражается в ценах, договорах и вычетах. Льготные 10% по социальным товарам сохраняются.

  2. Во-вторых, упрощенка перестает быть «зоной без НДС». Планируется, что при доходе выше 10 млн рублей упрощенец обязан платить НДС. Это резкий сдвиг: раньше порог был в разы выше.

  3. В-третьих, льготы по страховым взносам пересматриваются. Часть отраслей переводят на общие ставки. Приоритетные сферы — промышленность, IT — льготы сохраняют, но автоматизма здесь больше нет.

И еще один важный момент: выплаты директору. Даже если фактическая зарплата ниже, взносы должны начисляться не меньше МРОТ.

Все эти изменения предполагается запустить с 1 января 2026 года. А значит, считать нужно уже сейчас.

Почему в 2026 году нельзя выбирать режим «по привычке»

Раньше выбор часто выглядел просто:

  • ИП — патент или УСН.

  • ООО — УСН, если можно.

  • НДС — только для «больших».

С 2026 года эта логика ломается. Потому что:

  • НДС появляется у упрощенцев гораздо раньше.

  • Патент могут «выбить» при превышении 10 млн.

  • АУСН становится реальной альтернативой, но с жесткими рамками.

  • ОСНО перестает быть экзотикой даже для среднего бизнеса.

Поэтому дальше — не сравнение «что лучше», а разбор, кому что подходит.

АУСН: минимум отчетности, максимум ограничений

АУСН — это режим для тех, кто готов пожертвовать гибкостью ради простоты.

Налог здесь считается автоматически. ФНС берет данные из банка и онлайн-касс и сама считает, сколько вы должны заплатить. Деклараций нет.

Но взамен — строгие рамки:

  • доход — не больше 60 млн рублей;

  • в штате — максимум 5 человек;

  • основные средства — до 150 млн;

  • расчеты — только через банки из списка ФНС;

  • наличные расчеты с физлицами запрещены.

Ставки простые:

  • 8% — если считать с доходов,

  • 20% — если учитывать расходы (и минимум 3% от доходов).

С 2026 года фиксированные взносы по АУСН вырастут примерно на 8%.

АУСН хорошо подходит микробизнесу и ИП без сложных операций. Но если бизнес растет, нанимает людей или работает с наличными — режим быстро становится тесным.

ОСНО: сложно, дорого, но без потолка

Общая система — это режим без ограничений по обороту и штату. И именно поэтому он остается основой для крупного бизнеса.

На ОСНО платят все:

  • ООО — налог на прибыль 25%, НДС 22%, имущество;

  • ИП — НДФЛ до 22%, НДС, налог на имущество.

Учет сложный, отчетности много, налоговая нагрузка высокая. Зато:

  • нет лимитов;

  • можно спокойно работать с НДС;

  • вычеты по «входному» НДС — полноценные;

  • нет риска «вылететь» из режима из-за роста.

ОСНО выбор не по удобству, а по необходимости: ВЭД, крупные контрагенты, высокий оборот.

УСН: все еще рабочая, но уже не универсальная

Упрощенка в 2026 году остается самой массовой системой, но становится заметно сложнее.

Формально лимиты большие:

  • доходы — до 450 млн;

  • штат — до 130 человек.

Ставки прежние: 6% с доходов или 15% с разницы (в регионах могут быть ниже).

Но ключевой перелом — порог 10 млн рублей. Как только доход его превышает, появляется НДС.

И тут нужно выбирать:

  • либо платить НДС по ставке 22% или 10% и брать вычеты;

  • либо перейти на пониженные 5% или 7%, но без вычетов.

УСН все еще отлично работает для услуг и малого бизнеса. Но при росте оборота требует точного расчета — «на глаз» здесь уже не пройти.

Патент: выгоден, пока все идет по плану

ПСН доступен только ИП. Налог считается не от реального дохода, а от потенциального, который устанавливает регион.

Ставка6%. Сумма известна заранее, деклараций нет, учет простой.

Но в 2026 году патент становится рискованнее:

  • доход — не больше 10 млн;

  • штат — до 15 человек;

  • виды деятельности строго ограничены.

Если оборот резко вырастет — патент слетает. А если спрос окажется ниже ожиданий — налог все равно платить придется полностью.

ЕСХН и НПД: режимы для узких задач

ЕСХН подходит только сельхозпроизводителям, где профильный доходне меньше 70%. Ставка 6% с разницы. Хороший режим, но исключительно отраслевой.

НПДсамозанятость. Доход до 2,4 млн, сотрудников нельзя, ставки 4% и 6%. Отличный вариант для небольших услуг, но не для масштабирования.

Что платят все, независимо от режима

Есть налоги, от которых режим не спасает:

  • транспортный;

  • земельный;

  • налог на имущество по кадастровым объектам;

  • страховые взносы за работников.

ИП дополнительно платят фиксированные взносы за себя — всегда, при любом режиме и доходе.

Как сузить выбор до двух вариантов

Практика показывает: если честно ответить на несколько вопросов, половина режимов отсеется сама.

  • Кто вы — ООО или ИП?

  • Какой оборот реально ожидается в 2026 году?

  • Будут ли сотрудники и сколько?

  • Сколько расходов и можно ли их подтверждать?

  • Нужен ли НДС клиентам?

  • Есть ли ограничения по виду деятельности?

  • Действуют ли региональные льготы?

После этого обычно остается 1–2 режима. Их уже имеет смысл считать в цифрах.

Что делать дальше

Перед 2026 годом разумный план простой:

  • прикинуть доходы и расходы;

  • посчитать налоговую нагрузку по подходящим режимам;

  • до конца 2025 года подать уведомление о переходе;

  • зафиксировать режим в учетной политике.

Выбор режима — это не про «где меньше налогов сегодня». Это про то, какие ошибки вы готовы себе позволить завтра.

Как подготовиться и не потерять деньги

Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.

