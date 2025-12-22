Налоговый режим в 2026 году: как не промахнуться с выбором ООО и ИП

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.
В 2026 году налоговый режим — это не формальность и не «дело бухгалтера». Это решение, которое напрямую влияет на деньги: сколько останется в бизнесе, сколько уйдет в налоги и сколько сил придется тратить на учет.
Ошибиться здесь легко. Потому что режимов много, правила меняются, а привычные ориентиры — вроде «УСН всегда проще» или «патент выгоден всем ИП» — больше не работают автоматически.
Что в 2026 году становится по-настоящему важным
Формально налоговые режимы никуда не исчезают. ОСНО, УСН, ПСН, ЕСХН, НПД остаются. Но правила внутри системы заметно сдвигаются.
Ключевые изменения, которые нельзя игнорировать:
Во-первых, НДС дорожает. Базовая ставка поднимается с 20% до 22%. Для бизнеса на общей системе это сразу отражается в ценах, договорах и вычетах. Льготные 10% по социальным товарам сохраняются.
Во-вторых, упрощенка перестает быть «зоной без НДС». Планируется, что при доходе выше 10 млн рублей упрощенец обязан платить НДС. Это резкий сдвиг: раньше порог был в разы выше.
В-третьих, льготы по страховым взносам пересматриваются. Часть отраслей переводят на общие ставки. Приоритетные сферы — промышленность, IT — льготы сохраняют, но автоматизма здесь больше нет.
И еще один важный момент: выплаты директору. Даже если фактическая зарплата ниже, взносы должны начисляться не меньше МРОТ.
Все эти изменения предполагается запустить с 1 января 2026 года. А значит, считать нужно уже сейчас.
Почему в 2026 году нельзя выбирать режим «по привычке»
Раньше выбор часто выглядел просто:
ИП — патент или УСН.
ООО — УСН, если можно.
НДС — только для «больших».
С 2026 года эта логика ломается. Потому что:
НДС появляется у упрощенцев гораздо раньше.
Патент могут «выбить» при превышении 10 млн.
АУСН становится реальной альтернативой, но с жесткими рамками.
ОСНО перестает быть экзотикой даже для среднего бизнеса.
Поэтому дальше — не сравнение «что лучше», а разбор, кому что подходит.
АУСН: минимум отчетности, максимум ограничений
АУСН — это режим для тех, кто готов пожертвовать гибкостью ради простоты.
Налог здесь считается автоматически. ФНС берет данные из банка и онлайн-касс и сама считает, сколько вы должны заплатить. Деклараций нет.
Но взамен — строгие рамки:
доход — не больше 60 млн рублей;
в штате — максимум 5 человек;
основные средства — до 150 млн;
расчеты — только через банки из списка ФНС;
наличные расчеты с физлицами запрещены.
Ставки простые:
8% — если считать с доходов,
20% — если учитывать расходы (и минимум 3% от доходов).
С 2026 года фиксированные взносы по АУСН вырастут примерно на 8%.
АУСН хорошо подходит микробизнесу и ИП без сложных операций. Но если бизнес растет, нанимает людей или работает с наличными — режим быстро становится тесным.
ОСНО: сложно, дорого, но без потолка
Общая система — это режим без ограничений по обороту и штату. И именно поэтому он остается основой для крупного бизнеса.
На ОСНО платят все:
ООО — налог на прибыль 25%, НДС 22%, имущество;
ИП — НДФЛ до 22%, НДС, налог на имущество.
Учет сложный, отчетности много, налоговая нагрузка высокая. Зато:
нет лимитов;
можно спокойно работать с НДС;
вычеты по «входному» НДС — полноценные;
нет риска «вылететь» из режима из-за роста.
ОСНО — выбор не по удобству, а по необходимости: ВЭД, крупные контрагенты, высокий оборот.
УСН: все еще рабочая, но уже не универсальная
Упрощенка в 2026 году остается самой массовой системой, но становится заметно сложнее.
Формально лимиты большие:
доходы — до 450 млн;
штат — до 130 человек.
Ставки прежние: 6% с доходов или 15% с разницы (в регионах могут быть ниже).
Но ключевой перелом — порог 10 млн рублей. Как только доход его превышает, появляется НДС.
И тут нужно выбирать:
либо платить НДС по ставке 22% или 10% и брать вычеты;
либо перейти на пониженные 5% или 7%, но без вычетов.
УСН все еще отлично работает для услуг и малого бизнеса. Но при росте оборота требует точного расчета — «на глаз» здесь уже не пройти.
Патент: выгоден, пока все идет по плану
ПСН доступен только ИП. Налог считается не от реального дохода, а от потенциального, который устанавливает регион.
Ставка — 6%. Сумма известна заранее, деклараций нет, учет простой.
Но в 2026 году патент становится рискованнее:
доход — не больше 10 млн;
штат — до 15 человек;
виды деятельности строго ограничены.
Если оборот резко вырастет — патент слетает. А если спрос окажется ниже ожиданий — налог все равно платить придется полностью.
ЕСХН и НПД: режимы для узких задач
ЕСХН подходит только сельхозпроизводителям, где профильный доход — не меньше 70%. Ставка 6% с разницы. Хороший режим, но исключительно отраслевой.
НПД — самозанятость. Доход до 2,4 млн, сотрудников нельзя, ставки 4% и 6%. Отличный вариант для небольших услуг, но не для масштабирования.
Что платят все, независимо от режима
Есть налоги, от которых режим не спасает:
транспортный;
земельный;
налог на имущество по кадастровым объектам;
страховые взносы за работников.
ИП дополнительно платят фиксированные взносы за себя — всегда, при любом режиме и доходе.
Как сузить выбор до двух вариантов
Практика показывает: если честно ответить на несколько вопросов, половина режимов отсеется сама.
Кто вы — ООО или ИП?
Какой оборот реально ожидается в 2026 году?
Будут ли сотрудники и сколько?
Сколько расходов и можно ли их подтверждать?
Нужен ли НДС клиентам?
Есть ли ограничения по виду деятельности?
Действуют ли региональные льготы?
После этого обычно остается 1–2 режима. Их уже имеет смысл считать в цифрах.
Что делать дальше
Перед 2026 годом разумный план простой:
прикинуть доходы и расходы;
посчитать налоговую нагрузку по подходящим режимам;
до конца 2025 года подать уведомление о переходе;
зафиксировать режим в учетной политике.
Выбор режима — это не про «где меньше налогов сегодня». Это про то, какие ошибки вы готовы себе позволить завтра.
Как подготовиться и не потерять деньги
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
