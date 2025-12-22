Налоговый режим в 2026 году: как не промахнуться с выбором ООО и ИП

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.

В 2026 году налоговый режим — это не формальность и не «дело бухгалтера». Это решение, которое напрямую влияет на деньги: сколько останется в бизнесе, сколько уйдет в налоги и сколько сил придется тратить на учет.