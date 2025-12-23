8067 ок БСН Мобил
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Коммерческая тайна
Налоговые изменения 2026
УСН и НДС в 2026 году: что меняется и где бизнес может ошибиться

УСН и НДС в 2026 году: что меняется и где бизнес может ошибиться

Все изменения завязаны на законопроект № 1026190-8. Он уже прошел обсуждение и именно на нем сейчас строят расчеты. Ниже — что из этого действительно важно и как это скажется на работе.

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.

2026 год — это момент, когда упрощенка перестает быть «тихой гаванью». Правила остаются знакомыми, но внутри них меняется логика: лимиты поднимают, НДС поджимают, а привычные запасы прочности у ИП и ООО исчезают.

Лимиты УСН: потолок стал выше, но свободы больше не стало

На 2026 год заложен коэффициент индексации 1,09. Формально это выглядит как послабление, но по факту — просто сдвиг цифр.

Что меняется: если компания захочет перейти на УСН с 2027 года, то за 9 месяцев 2026 г. доход не должен превышать 367,9 млн рублей. Для тех, кто уже работает на упрощенке в 2026 году, годовой предел — 490,5 млн рублей. По основным средствам лимит поднимается до 218 млн рублей. Остальные критерии, вроде численности, остаются прежними.

Та же индексация влияет и на диапазоны пониженного НДС для упрощенцев. Но здесь важно не запутаться.

Пониженный НДС на УСН: где границы на самом деле

Для тех, кто остается на УСН и платит НДС, в 2026 году действуют такие рамки:

  • Если годовой доход до 10 млн рублей — НДС не нужен вообще.

  • Если доход от 10 млн до 272,5 млн — ставка 5%.

  • Если доход от 272,5 млн до 490,5 млн — ставка 7%.

И важный момент: индексация не трогает порог освобождения от НДС. 10 млн рублей — жесткая граница. Ни коэффициенты, ни округления здесь не работают.

Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС

ОКВЭД больше не подтверждают — но расслабляться нельзя

С сентября 2025 года подтверждать основной вид деятельности в Соцфонде больше не нужно. С 2026 г. фонд будет брать данные напрямую из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Это удобно, но есть ловушка. Если коды в реестре устарели или не отражают реальную деятельность, страховые взносы могут посчитать по «чужой» логике.

Что стоит сделать до конца 2025 года — просто открыть выписку и проверить, что там написано. Иногда этого достаточно, чтобы избежать проблем на весь следующий год.

Освобождение от НДС: раньше было 60, теперь — 10

Главный нерв 2026 года — резкое снижение порога освобождения от НДС.

До конца 2025 года упрощенец мог не платить НДС при выручке до 60 млн рублей. С 1 января 2026 года планка опускается до 10 млн.

Как это работает на практике:

  • Если за 2025 год доход оказался выше 10 млн — с января 2026 НДС обязателен.

  • Если доход превысил 10 млн уже в 2026 году — НДС включается с первого числа следующего месяца.

  • Если совмещаются режимы (например, УСН и патент), доходы складываются.

Да, обсуждаются варианты более мягкого перехода. Но в текущем тексте проекта — именно 10 млн. И ориентироваться стоит на эту цифру.

Почему именно упрощенцам нужно готовиться заранее

Под удар попадает большая группа — ИП и ООО с доходами от 10 до 60 млн рублей. Раньше они спокойно жили без НДС. Теперь — нет.

Если лимит утвердят без изменений, всем им придется:

  • выбрать ставку НДС;

  • пересчитать цены;

  • настроить учет;

  • привыкнуть к новым срокам и формам.

И здесь важно помнить: на УСН доход считают по деньгам. Любое поступление может неожиданно «перешагнуть» 10 млн.

НДС в 2026 году: не только 22%, но и новая формула

Базовая ставка НДС поднимается до 22%. Вместе с ней меняется и расчетная формула — 22/122 вместо привычных 20/120.

Льготные ставки остаются:

  • 0% — для отдельных операций;

  • 10% — для социально значимых товаров.

Для упрощенцев по-прежнему доступны 5% и 7%, но без права на вычет. И если выбрать одну из них, менять решение можно будет только через три года, если не потеряете право на льготу раньше.

Что с налоговой базой: важная деталь по нематериальным активам

Для УСН «доходы» все по-старому — налог считают с выручки. А вот для УСН «доходы минус расходы» появляется важное расширение.

С 2026 года можно будет учитывать расходы на доработку и модернизацию нематериальных активов: софта, лицензий, технологий. Для бизнеса, который инвестирует в разработки, это реальный способ снизить налог.

Когда появляются счета-фактуры и декларация по НДС

Пока доходы до 10 млн — упрощенец живет без НДС-контуров. Как только лимит превышен — начинается «взрослая жизнь»:

  • появляются счета-фактуры с НДС;

  • книга покупок и продаж;

  • декларация и уплата налога.

Есть исключения — например, продажи физлицам или операции без объекта НДС. Но есть и жесткое правило: если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС, он обязан его заплатить, даже если был освобожден.

Сроки в 2026 году: платить нужно раньше, а не позже

С 2026 года меняется базовое правило сроков. Если платеж раньше переносился на следующий рабочий день, то теперь — наоборот.

Если дата выпадает на выходной, платить нужно в предыдущий рабочий день. Это касается и НДС, и авансов.

Мелочь на бумаге — больная тема на практике.

ПСН и АУСН: что остается на столе

Патент при лимите 10 млн рублей теряет массовый смысл. Он остается вариантом для узких ниш, но не для роста.

АУСН, наоборот, остается рабочей альтернативой:

  • до 60 млн выручки;

  • до 5 сотрудников;

  • без НДС;

  • но с жесткими рамками и полной зависимостью от банка.

Коротко — что важно запомнить

  • УСН остается рабочей, но больше не «простой».

  • Освобождение от НДС — строго до 10 млн.

  • НДС — 22% и новая формула 22/122.

  • Расходы по НМА на УСН 15% расширяются.

  • Сроки платежей сдвигаются вперед.

  • Патент — для немногих, АУСН — для микробизнеса.

В 2026 году выигрывает не тот, кто знает нормы, а тот, кто успел перестроиться заранее — цены, договоры, учет и календарь.

Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС

Как подготовиться и не потерять деньги

Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.

Одним из таких инструментов стал Telegram-сервис @ProffLinkBot — комплексная система консультации по безопасной оптимизации налога, вычетов и сделок. Это вам позволит легально снизить нагрузку и подготовиться к работе по новым правилам.

Узнать больше и получить персональное решение можно в @ProffLinkBot. У вас еще есть время, чтобы воспользоваться помощью специалистов.

Реклама: ООО «ЮН-ОФИС», ИНН 9713016218, erid: 2W5zFJdUD1z

Информации об авторе

Коммерческая тайна

Коммерческая тайна

Коммерческая тайна — всё, что должен знать бизнес, чтобы выжить в России

190 подписчиков11 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш