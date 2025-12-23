УСН и НДС в 2026 году: что меняется и где бизнес может ошибиться

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.

Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.

2026 год — это момент, когда упрощенка перестает быть «тихой гаванью». Правила остаются знакомыми, но внутри них меняется логика: лимиты поднимают, НДС поджимают, а привычные запасы прочности у ИП и ООО исчезают.