УСН и НДС в 2026 году: что меняется и где бизнес может ошибиться

2026 год станет одним из самых сложных за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого. Для бизнеса это означает необходимость заранее разобраться с НДС, вычетами и структурой сделок, чтобы не переплачивать и не попадать под доначисления.
2026 год — это момент, когда упрощенка перестает быть «тихой гаванью». Правила остаются знакомыми, но внутри них меняется логика: лимиты поднимают, НДС поджимают, а привычные запасы прочности у ИП и ООО исчезают.
Лимиты УСН: потолок стал выше, но свободы больше не стало
На 2026 год заложен коэффициент индексации 1,09. Формально это выглядит как послабление, но по факту — просто сдвиг цифр.
Что меняется: если компания захочет перейти на УСН с 2027 года, то за 9 месяцев 2026 г. доход не должен превышать 367,9 млн рублей. Для тех, кто уже работает на упрощенке в 2026 году, годовой предел — 490,5 млн рублей. По основным средствам лимит поднимается до 218 млн рублей. Остальные критерии, вроде численности, остаются прежними.
Та же индексация влияет и на диапазоны пониженного НДС для упрощенцев. Но здесь важно не запутаться.
Пониженный НДС на УСН: где границы на самом деле
Для тех, кто остается на УСН и платит НДС, в 2026 году действуют такие рамки:
Если годовой доход до 10 млн рублей — НДС не нужен вообще.
Если доход от 10 млн до 272,5 млн — ставка 5%.
Если доход от 272,5 млн до 490,5 млн — ставка 7%.
И важный момент: индексация не трогает порог освобождения от НДС. 10 млн рублей — жесткая граница. Ни коэффициенты, ни округления здесь не работают.
ОКВЭД больше не подтверждают — но расслабляться нельзя
С сентября 2025 года подтверждать основной вид деятельности в Соцфонде больше не нужно. С 2026 г. фонд будет брать данные напрямую из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Это удобно, но есть ловушка. Если коды в реестре устарели или не отражают реальную деятельность, страховые взносы могут посчитать по «чужой» логике.
Что стоит сделать до конца 2025 года — просто открыть выписку и проверить, что там написано. Иногда этого достаточно, чтобы избежать проблем на весь следующий год.
Освобождение от НДС: раньше было 60, теперь — 10
Главный нерв 2026 года — резкое снижение порога освобождения от НДС.
До конца 2025 года упрощенец мог не платить НДС при выручке до 60 млн рублей. С 1 января 2026 года планка опускается до 10 млн.
Как это работает на практике:
Если за 2025 год доход оказался выше 10 млн — с января 2026 НДС обязателен.
Если доход превысил 10 млн уже в 2026 году — НДС включается с первого числа следующего месяца.
Если совмещаются режимы (например, УСН и патент), доходы складываются.
Да, обсуждаются варианты более мягкого перехода. Но в текущем тексте проекта — именно 10 млн. И ориентироваться стоит на эту цифру.
Почему именно упрощенцам нужно готовиться заранее
Под удар попадает большая группа — ИП и ООО с доходами от 10 до 60 млн рублей. Раньше они спокойно жили без НДС. Теперь — нет.
Если лимит утвердят без изменений, всем им придется:
выбрать ставку НДС;
пересчитать цены;
настроить учет;
привыкнуть к новым срокам и формам.
И здесь важно помнить: на УСН доход считают по деньгам. Любое поступление может неожиданно «перешагнуть» 10 млн.
НДС в 2026 году: не только 22%, но и новая формула
Базовая ставка НДС поднимается до 22%. Вместе с ней меняется и расчетная формула — 22/122 вместо привычных 20/120.
Льготные ставки остаются:
0% — для отдельных операций;
10% — для социально значимых товаров.
Для упрощенцев по-прежнему доступны 5% и 7%, но без права на вычет. И если выбрать одну из них, менять решение можно будет только через три года, если не потеряете право на льготу раньше.
Что с налоговой базой: важная деталь по нематериальным активам
Для УСН «доходы» все по-старому — налог считают с выручки. А вот для УСН «доходы минус расходы» появляется важное расширение.
С 2026 года можно будет учитывать расходы на доработку и модернизацию нематериальных активов: софта, лицензий, технологий. Для бизнеса, который инвестирует в разработки, это реальный способ снизить налог.
Когда появляются счета-фактуры и декларация по НДС
Пока доходы до 10 млн — упрощенец живет без НДС-контуров. Как только лимит превышен — начинается «взрослая жизнь»:
появляются счета-фактуры с НДС;
книга покупок и продаж;
декларация и уплата налога.
Есть исключения — например, продажи физлицам или операции без объекта НДС. Но есть и жесткое правило: если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС, он обязан его заплатить, даже если был освобожден.
Сроки в 2026 году: платить нужно раньше, а не позже
С 2026 года меняется базовое правило сроков. Если платеж раньше переносился на следующий рабочий день, то теперь — наоборот.
Если дата выпадает на выходной, платить нужно в предыдущий рабочий день. Это касается и НДС, и авансов.
Мелочь на бумаге — больная тема на практике.
ПСН и АУСН: что остается на столе
Патент при лимите 10 млн рублей теряет массовый смысл. Он остается вариантом для узких ниш, но не для роста.
АУСН, наоборот, остается рабочей альтернативой:
до 60 млн выручки;
до 5 сотрудников;
без НДС;
но с жесткими рамками и полной зависимостью от банка.
Коротко — что важно запомнить
УСН остается рабочей, но больше не «простой».
Освобождение от НДС — строго до 10 млн.
НДС — 22% и новая формула 22/122.
Расходы по НМА на УСН 15% расширяются.
Сроки платежей сдвигаются вперед.
Патент — для немногих, АУСН — для микробизнеса.
В 2026 году выигрывает не тот, кто знает нормы, а тот, кто успел перестроиться заранее — цены, договоры, учет и календарь.
Как подготовиться и не потерять деньги
Чтобы не оказаться под ударом, компании уже сегодня ищут решения, которые помогут пройти реформу без потерь.
