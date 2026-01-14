АУСН: почему перейти легко, а выйти можно только по календарю

АУСН и переход: переход без ограничений

С переходом на АУСН все действительно просто. Если бизнес уже работает на УСН или НПД, перейти можно с первого числа любого месяца. Если компания или ИП находятся на ОСНО или ЕСХН, переход возможен, как правило, с 1 января.

Именно здесь у многих возникает ощущение гибкости: кажется, что режим можно включить, посмотреть, как он работает, и при необходимости быстро отказаться.

Это ощущение обманчиво.