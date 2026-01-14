АУСН: почему перейти легко, а выйти можно только по календарю

Проблема в том, что про выход из АУСН вспоминают слишком поздно. Обычно тогда, когда режим уже перестал быть выгодным.
Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.
АУСН и переход: переход без ограничений
С переходом на АУСН все действительно просто. Если бизнес уже работает на УСН или НПД, перейти можно с первого числа любого месяца. Если компания или ИП находятся на ОСНО или ЕСХН, переход возможен, как правило, с 1 января.
Именно здесь у многих возникает ощущение гибкости: кажется, что режим можно включить, посмотреть, как он работает, и при необходимости быстро отказаться.
Это ощущение обманчиво.
Выход из АУСН: только раз в год
С добровольным отказом от АУСН все устроено иначе.
Сменить режим можно только при одновременном выполнении двух условий:
АУСН применялась не менее 12 календарных месяцев;
выход осуществляется строго с 1 января следующего года при своевременной подаче уведомления.
Иных вариантов нет. Ни в середине года, ни «со следующего месяца» уйти нельзя.
Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС
Почему «попробовать АУСН» — рискованная идея
На практике возникает эффект, о котором редко предупреждают.
Если бизнес перешел на АУСН, например, в апреле, то 12 месяцев истекают только в марте следующего года. Но выйти сразу после этого нельзя. Придется ждать ближайшего 1 января.
В итоге режим применяется не год, а дольше:
13 месяцев;
15 месяцев;
иногда почти два года.
Так «попробовать АУСН» превращается в обязательство на длительный срок.
Когда АУСН перестает подходить, но сменить режим нельзя
За время работы на АУСН может измениться сама экономика бизнеса:
появляются расходы, которые выгоднее учитывать;
меняется структура доходов;
автоматизированный налог начинает обходиться дороже, чем ожидалось.
Даже если это становится очевидно, уйти сразу нельзя. До конца года режим продолжает действовать, независимо от того, выгоден он или нет.
Это ключевой момент, который нужно учитывать до перехода.
Что это значит для бизнеса на практике
Последствия здесь вполне конкретные:
если АУСН окажется неудачным выбором, применять ее придется дольше, чем планировалось;
любые изменения в бизнес-модели нужно просчитывать заранее;
решение о переходе на АУСН влияет не только на текущий год, но и на следующий налоговый период.
АУСН — это не режим «на попробовать», а режим с фиксированными правилами выхода.
Когда АУСН прекращается автоматически
Есть и другой сценарий — принудительное прекращение режима.
Если нарушены условия применения АУСН:
превышен лимит доходов;
увеличен штат;
нарушены иные параметры,
режим прекращается в течение года автоматически.
Но это уже не добровольный выход. Это смена режима с иными налоговыми последствиями, которые могут оказаться куда менее комфортными.
И это совершенно другая ситуация, к которой лучше не приходить случайно.
Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС
Вывод
АУСН действительно может быть удобным режимом для малого бизнеса. Но только если понимать не только, как на него войти, но и когда и как из него можно выйти.
Главная ошибка — воспринимать АУСН как временный эксперимент. На практике это решение минимум на полтора года, а иногда и дольше.
Узнать больше и получить персональное решение в вопросах НДС можно в @ProffLinkBot.
Реклама: ООО «ЮН-ОФИС», ИНН 9713016218, erid: 2W5zFGtePMA
Начать дискуссию