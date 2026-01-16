НДС 22% с 2026 года: менять придется не только кассу

ФНС уже напомнила: предприниматели и компании, работающие с ККТ, обязаны обеспечить корректное отражение новой ставки НДС 22% в кассовых чеках с первого дня 2026 года.
Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.
Ставка НДС 22% — обязательный элемент чека
Ставка налога — один из обязательных реквизитов кассового чека. С начала 2026 года при формировании чеков нужно применять новые форматы фискальных документов, утвержденные приказом ФНС от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@.
Это означает простую вещь: чек со старой ставкой НДС после 1 января 2026 года считается ошибочным.
Как только производители ККТ выпустят обновления, пользователь обязан установить новое программное обеспечение, чтобы в чеке корректно отражалась ставка НДС 22%.
Касса — лишь верхушка проблемы
Основной риск не в самой прошивке кассы.
Во многих компаниях касса связана с учетной системой: товарными справочниками, ценами, НДС в документах, обменом с бухгалтерией. Если учет и касса «думают» по-разному, ошибки неизбежны.
На практике возможна ситуация, когда:
касса физически работает,
обновление от производителя еще не вышло,
ставка НДС в чеке остается прежней.
Формально это нарушение. И именно здесь у бизнеса возникает тревожный вопрос - ответственность.
Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС
Подход ФНС: важна не ошибка, а вина
Налоговая отдельно разъясняет позицию по ответственности.
КоАП прямо говорит: привлечь к административной ответственности можно только при наличии вины. Если вина не доказана, все сомнения трактуются в пользу предпринимателя.
ФНС исходит из того, что если бизнес объективно не мог обновить ККТ из-за отсутствия технической возможности, это учитывается при оценке ситуации.
Первый квартал 2026 года — без «охоты за ошибками»
В начале 2026 года контроль по ККТ будет носить разъяснительный характер. Фокус — не на штрафах, а на информировании:
как применять ставку НДС 22%;
как формировать чеки;
как отражать налог в отчетности.
Налоговики прямо указывают: первый квартал 2026 года — это период адаптации, а не карательных проверок.
Что важно сделать бизнесу заранее
Повышение НДС до 22% — это не про одну кнопку в кассе. Это про согласованную работу кассы, учета и отчетности.
Тем, кто работает с ККТ, важно:
заранее проверить, как ставка НДС используется в учетных системах;
уточнить у производителя ККТ сроки обновлений;
подготовить учет к работе с НДС 22% с 1 января 2026 года.
Проблемы в 2026 году начнутся не у тех, кто ошибся, а у тех, кто вообще не подготовился.
Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС
Итог
НДС 22% с 2026 года — это не формальность и не косметическое изменение. Обновлять придется не только кассу, но и весь учет. И чем раньше бизнес это поймет, тем спокойнее пройдет переход.
Узнать больше и получить персональное решение в вопросах НДС можно в @ProffLinkBot.
Реклама: ООО «ЮН-ОФИС», ИНН 9713016218, erid:
Начать дискуссию