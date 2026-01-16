КПК ОБЩ 8103
НДС 22% с 2026 года: менять придется не только кассу

С 1 января 2026 года ставка НДС в России повышается до 22%. Формально это выглядит как простая замена цифры в чеке. На практике - это изменение, которое затрагивает кассы, учет, отчетность и внутренние системы бизнеса.

ФНС уже напомнила: предприниматели и компании, работающие с ККТ, обязаны обеспечить корректное отражение новой ставки НДС 22% в кассовых чеках с первого дня 2026 года.

Ставка НДС 22% — обязательный элемент чека

Ставка налога — один из обязательных реквизитов кассового чека. С начала 2026 года при формировании чеков нужно применять новые форматы фискальных документов, утвержденные приказом ФНС от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@.

Это означает простую вещь: чек со старой ставкой НДС после 1 января 2026 года считается ошибочным.

Как только производители ККТ выпустят обновления, пользователь обязан установить новое программное обеспечение, чтобы в чеке корректно отражалась ставка НДС 22%.

Касса — лишь верхушка проблемы

Основной риск не в самой прошивке кассы.

Во многих компаниях касса связана с учетной системой: товарными справочниками, ценами, НДС в документах, обменом с бухгалтерией. Если учет и касса «думают» по-разному, ошибки неизбежны.

На практике возможна ситуация, когда:

  • касса физически работает,

  • обновление от производителя еще не вышло,

  • ставка НДС в чеке остается прежней.

Формально это нарушение. И именно здесь у бизнеса возникает тревожный вопрос - ответственность.

Подход ФНС: важна не ошибка, а вина

Налоговая отдельно разъясняет позицию по ответственности.

КоАП прямо говорит: привлечь к административной ответственности можно только при наличии вины. Если вина не доказана, все сомнения трактуются в пользу предпринимателя.

ФНС исходит из того, что если бизнес объективно не мог обновить ККТ из-за отсутствия технической возможности, это учитывается при оценке ситуации.

Первый квартал 2026 года — без «охоты за ошибками»

В начале 2026 года контроль по ККТ будет носить разъяснительный характер. Фокусне на штрафах, а на информировании:

  • как применять ставку НДС 22%;

  • как формировать чеки;

  • как отражать налог в отчетности.

Налоговики прямо указывают: первый квартал 2026 года — это период адаптации, а не карательных проверок.

Что важно сделать бизнесу заранее

Повышение НДС до 22% — это не про одну кнопку в кассе. Это про согласованную работу кассы, учета и отчетности.

Тем, кто работает с ККТ, важно:

  • заранее проверить, как ставка НДС используется в учетных системах;

  • уточнить у производителя ККТ сроки обновлений;

  • подготовить учет к работе с НДС 22% с 1 января 2026 года.

Проблемы в 2026 году начнутся не у тех, кто ошибся, а у тех, кто вообще не подготовился.

Итог

НДС 22% с 2026 года — это не формальность и не косметическое изменение. Обновлять придется не только кассу, но и весь учет. И чем раньше бизнес это поймет, тем спокойнее пройдет переход.

