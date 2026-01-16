НДС 22% с 2026 года: менять придется не только кассу

Ставка НДС 22% — обязательный элемент чека

Ставка налога — один из обязательных реквизитов кассового чека. С начала 2026 года при формировании чеков нужно применять новые форматы фискальных документов, утвержденные приказом ФНС от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@.

Это означает простую вещь: чек со старой ставкой НДС после 1 января 2026 года считается ошибочным.