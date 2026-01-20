КПК ОБЩ 8103
НДС для упрощенцев в 2026 году: где начинаются особые правила

С 1 января 2026 года для упрощенцев закончилась спокойная жизнь без НДС. Те, кто годами работал на УСН и не сталкивался с этим налогом напрямую, официально стали плательщиками. И вместе с этим появилась обязанность, которую невозможно обойти, — раздельный учет НДС.

Это не дополнительная формальность и не «галочка для отчета». Это отдельная логика учета, без которой вычеты превращаются в зону постоянного риска.

Раздельный учет НДС для упрощенцев: зачем он вообще нужен

Раздельный учет возникает там, где бизнес живет сразу в двух налоговых мирах. Часть операций облагается НДС, часть — нет.

Типовые ситуации знакомы многим:

  • основная деятельность с НДС, а проценты по займам — без налога;

  • услуги, облагаемые НДС, и параллельно операции под освобождением по статье 149 НК;

  • смешанные продажи, где налог есть не всегда.

В таких условиях входной НДС нельзя учитывать одной суммой. Его приходится распределять — в зависимости от того, где именно он был использован.

И здесь для упрощенцев неожиданно всплывает старая судебная практика по НДС. Раньше на нее не обращали внимания — «мы же не плательщики». В 2026 году эти решения становятся прикладными и напрямую влияют на учет.

Почему раздельный учет НДС на УСН вызывает сложности

Раздельный учет объективно сложнее, чем жизнь без НДС. И это нормально — налог изначально построен на деталях.

Но важно другое: это правило появилось не «сверху». Бизнес сам просил гибкость — возможность работать с освобожденными операциями и при этом не терять право на вычеты полностью. Закон эту возможность дал. Вместе с обязанностью считать аккуратно.

Раздельный учет — это не наказание. Это инструмент. Но только для тех, кто понимает его механику.

НДС для упрощенцев и правило 5%: ключевой порог

Вся конструкция раздельного учета держится на одном ориентире — доле расходов по освобожденной деятельности.

Если за квартал расходы по операциям без НДС не превышают 5% от всех производственных расходов, компания вправе:

  • не вести раздельный учет;

  • принять весь входной НДС к вычету.

Это единственный законный способ упростить учет.

Но как только доля превышает 5%, включается стандартная схема:

  • рассчитывается пропорция;

  • определяется, какая часть покупок используется в облагаемых НДС операциях;

  • к вычету принимается только эта часть входного НДС;

  • остальное включается в стоимость.

Других вариантов нет. Нет специальных формул для УСН. Нет «упрощенных» коэффициентов. Есть только пропорция и правило 5%.

НДС и УСН: где чаще всего ошибаются

Основные проблемы возникают не из-за сложности расчетов, а из-за подхода:

  • расходы считают формально, без анализа назначения;

  • пропорцию определяют «на глаз»;

  • правило 5% применяют задним числом;

  • раздельный учет ведут только на бумаге.

Для налоговой такие ошибки — самый простой повод снять вычеты.

Что означает раздельный учет НДС для упрощенцев на практике

В 2026 году НДС для упрощенцев перестает быть чужим налогом. Он становится частью ежедневной бухгалтерской логики.

Раздельный учетэто:

  • контроль структуры расходов;

  • понимание, какие операции освобождены от НДС;

  • аккуратная пропорция;

  • учет судебных подходов, а не только букв закона.

Это не станет проще. Но станет управляемым — как только учет перестанет быть интуитивным и станет системным.

Именно так упрощенцы смогут работать с НДС без потери вычетов и без постоянного напряжения в ожидании проверки.

