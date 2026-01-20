НДС для упрощенцев в 2026 году: где начинаются особые правила

Это не дополнительная формальность и не «галочка для отчета». Это отдельная логика учета, без которой вычеты превращаются в зону постоянного риска.
Раздельный учет НДС для упрощенцев: зачем он вообще нужен
Раздельный учет возникает там, где бизнес живет сразу в двух налоговых мирах. Часть операций облагается НДС, часть — нет.
Типовые ситуации знакомы многим:
основная деятельность с НДС, а проценты по займам — без налога;
услуги, облагаемые НДС, и параллельно операции под освобождением по статье 149 НК;
смешанные продажи, где налог есть не всегда.
В таких условиях входной НДС нельзя учитывать одной суммой. Его приходится распределять — в зависимости от того, где именно он был использован.
И здесь для упрощенцев неожиданно всплывает старая судебная практика по НДС. Раньше на нее не обращали внимания — «мы же не плательщики». В 2026 году эти решения становятся прикладными и напрямую влияют на учет.
Почему раздельный учет НДС на УСН вызывает сложности
Раздельный учет объективно сложнее, чем жизнь без НДС. И это нормально — налог изначально построен на деталях.
Но важно другое: это правило появилось не «сверху». Бизнес сам просил гибкость — возможность работать с освобожденными операциями и при этом не терять право на вычеты полностью. Закон эту возможность дал. Вместе с обязанностью считать аккуратно.
Раздельный учет — это не наказание. Это инструмент. Но только для тех, кто понимает его механику.
НДС для упрощенцев и правило 5%: ключевой порог
Вся конструкция раздельного учета держится на одном ориентире — доле расходов по освобожденной деятельности.
Если за квартал расходы по операциям без НДС не превышают 5% от всех производственных расходов, компания вправе:
не вести раздельный учет;
принять весь входной НДС к вычету.
Это единственный законный способ упростить учет.
Но как только доля превышает 5%, включается стандартная схема:
рассчитывается пропорция;
определяется, какая часть покупок используется в облагаемых НДС операциях;
к вычету принимается только эта часть входного НДС;
остальное включается в стоимость.
Других вариантов нет. Нет специальных формул для УСН. Нет «упрощенных» коэффициентов. Есть только пропорция и правило 5%.
НДС и УСН: где чаще всего ошибаются
Основные проблемы возникают не из-за сложности расчетов, а из-за подхода:
расходы считают формально, без анализа назначения;
пропорцию определяют «на глаз»;
правило 5% применяют задним числом;
раздельный учет ведут только на бумаге.
Для налоговой такие ошибки — самый простой повод снять вычеты.
Что означает раздельный учет НДС для упрощенцев на практике
В 2026 году НДС для упрощенцев перестает быть чужим налогом. Он становится частью ежедневной бухгалтерской логики.
Раздельный учет — это:
контроль структуры расходов;
понимание, какие операции освобождены от НДС;
аккуратная пропорция;
учет судебных подходов, а не только букв закона.
Это не станет проще. Но станет управляемым — как только учет перестанет быть интуитивным и станет системным.
Именно так упрощенцы смогут работать с НДС без потери вычетов и без постоянного напряжения в ожидании проверки.
