НДС для упрощенцев в 2026 году: где начинаются особые правила

Раздельный учет НДС для упрощенцев: зачем он вообще нужен

Раздельный учет возникает там, где бизнес живет сразу в двух налоговых мирах. Часть операций облагается НДС, часть — нет.

Типовые ситуации знакомы многим:

основная деятельность с НДС, а проценты по займам — без налога;

услуги, облагаемые НДС, и параллельно операции под освобождением по статье 149 НК;

смешанные продажи, где налог есть не всегда.

В таких условиях входной НДС нельзя учитывать одной суммой. Его приходится распределять — в зависимости от того, где именно он был использован.

И здесь для упрощенцев неожиданно всплывает старая судебная практика по НДС. Раньше на нее не обращали внимания — «мы же не плательщики». В 2026 году эти решения становятся прикладными и напрямую влияют на учет.