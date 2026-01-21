8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Коммерческая тайна
НДС
НДС 22% в 2026 году: где бизнес теряет деньги, если считает «по старинке»

НДС 22% в 2026 году: где бизнес теряет деньги, если считает «по старинке»

Повышение НДС до 22% опасно не самой цифрой. Опасно то, что многие продолжают считать налог так, как привыкли — не глядя на даты, авансы и реальный момент возникновения базы. В 2026 году такая привычка будет стоить дорого: либо доначисления с пенями, либо минус в прибыли, который никто не компенсирует.

Самая уязвимая зона — переход между 2025 и 2026 годами. Именно там НДС перестает быть очевидным.

Помощь по вопросам вычетов и легальной оптимизации НДС доступна в Telegram-сервисе @ProffLinkBot.

НДС 22%: простая математика, сложные последствия

Формулы не менялись.

  • Если цена указана без налога, НДС считают напрямую: стоимость × 22%.

  • Если цена уже с НДС, налог выделяют расчетом: 22 / 122.

Пример: цена без НДС — 250 ₽. НДС — 55 ₽. Итого — 305 ₽. Если в договоре сразу 305 ₽, НДС все тот же — 55 ₽.

На этом месте обычно выдыхают. Зря. Дальше начинается самое сложное.

Переход на НДС 22%: решает не договор, а дата

С 1 января 2026 года действует новая ставка. Налог считают по дате возникновения базы. Она определяется просто:

  • либо день отгрузки;

  • либо день получения денег.

Берут более раннюю дату. Все остальное — договоры, старые цены, договоренности — вторично.

Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС

Отгрузка до конца 2025 года: почему ставка не меняется

Если товар отгружен или услуга оказана в 2025 году, НДС считается по старым правилам, даже если деньги придут позже.

Что это значит на практике:

  • ставка — 20/120;

  • вычет — тоже 20/120;

  • оплата в 2026 году ничего не меняет.

Поэтому бизнес, который успевает закрыть реализацию до конца года, проходит повышение ставки без последствий.

Аванс в 2025, отгрузка в 2026: где появляется «лишний» НДС

Это самая конфликтная ситуация.

Схема выглядит так:

  1. Аванс в 2025 году. НДС считают по 20/120.

  2. Отгрузка в 2026 году. НДС считают уже по 22/122.

Разница между ставками никуда не девается. Ее либо:

  • оплачивает продавец из своей маржи;

  • либо оплачивает покупатель через изменение цены.

Если в договоре есть формулировка про «ставку, действующую по закону», цена корректируется автоматически. Если нет — без допсоглашения бизнес просто теряет деньги.

Доплата из-за роста НДС: один платеж — два сценария

Одна и та же доплата может учитываться по-разному. Все зависит от даты.

  • Доплата до 1 января 2026 года. Считается частью аванса. НДС — 20/120. Оформляется авансовый или корректировочный счет-фактура.

  • Доплата после 1 января 2026 года. Считается доплатой налога. НДС — 22%. Оформляется корректировочный счет-фактура, вычеты пересчитываются.

Ошибка в дате — ошибка во всем учете.

Возврат товара в 2026 году: почему не нужно «доплачивать 2%»

Распространенный страх: раз ставка выросла, при возврате нужно что-то доплатить.

Это не так.

Если товар куплен в 2025 году:

  • возврат оформляется по старой цене;

  • никаких дополнительных 2% покупатель не платит;

  • НДС не «догоняется» задним числом.

Ставка 22% не превращает возврат в новую налоговую обязанность.

Benefitsar NDS — сервис по предоставлению услуг оптимизации НДС

НДС 22%: коротко о главном

Новая ставка — это не новая формула. Это новая точка отсчета по времени.

Важно помнить:

  • с 1 января 2026 года НДС — 22%;

  • решает дата аванса или отгрузки;

  • переходные сделки требуют разделения ставок;

  • неправильно оформленные доплаты и возвраты — прямые потери.

В 2026 году НДС перестает быть «техническим налогом». Он становится проверкой на аккуратность. И ошибки не совершает тот, кто считает не по привычке, а по датам.

Узнать больше и получить персональное решение в вопросах НДС можно в @ProffLinkBot.

Реклама: ООО «ЮН-ОФИС», ИНН 9713016218, erid: 2W5zFGub8zk

Информации об авторе

Коммерческая тайна

Коммерческая тайна

Коммерческая тайна — всё, что должен знать бизнес, чтобы выжить в России

199 подписчиков20 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум