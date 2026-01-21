НДС 22% в 2026 году: где бизнес теряет деньги, если считает «по старинке»

Самая уязвимая зона — переход между 2025 и 2026 годами. Именно там НДС перестает быть очевидным.
НДС 22%: простая математика, сложные последствия
Формулы не менялись.
Если цена указана без налога, НДС считают напрямую: стоимость × 22%.
Если цена уже с НДС, налог выделяют расчетом: 22 / 122.
Пример: цена без НДС — 250 ₽. НДС — 55 ₽. Итого — 305 ₽. Если в договоре сразу 305 ₽, НДС все тот же — 55 ₽.
На этом месте обычно выдыхают. Зря. Дальше начинается самое сложное.
Переход на НДС 22%: решает не договор, а дата
С 1 января 2026 года действует новая ставка. Налог считают по дате возникновения базы. Она определяется просто:
либо день отгрузки;
либо день получения денег.
Берут более раннюю дату. Все остальное — договоры, старые цены, договоренности — вторично.
Отгрузка до конца 2025 года: почему ставка не меняется
Если товар отгружен или услуга оказана в 2025 году, НДС считается по старым правилам, даже если деньги придут позже.
Что это значит на практике:
ставка — 20/120;
вычет — тоже 20/120;
оплата в 2026 году ничего не меняет.
Поэтому бизнес, который успевает закрыть реализацию до конца года, проходит повышение ставки без последствий.
Аванс в 2025, отгрузка в 2026: где появляется «лишний» НДС
Это самая конфликтная ситуация.
Схема выглядит так:
Аванс в 2025 году. НДС считают по 20/120.
Отгрузка в 2026 году. НДС считают уже по 22/122.
Разница между ставками никуда не девается. Ее либо:
оплачивает продавец из своей маржи;
либо оплачивает покупатель через изменение цены.
Если в договоре есть формулировка про «ставку, действующую по закону», цена корректируется автоматически. Если нет — без допсоглашения бизнес просто теряет деньги.
Доплата из-за роста НДС: один платеж — два сценария
Одна и та же доплата может учитываться по-разному. Все зависит от даты.
Доплата до 1 января 2026 года. Считается частью аванса. НДС — 20/120. Оформляется авансовый или корректировочный счет-фактура.
Доплата после 1 января 2026 года. Считается доплатой налога. НДС — 22%. Оформляется корректировочный счет-фактура, вычеты пересчитываются.
Ошибка в дате — ошибка во всем учете.
Возврат товара в 2026 году: почему не нужно «доплачивать 2%»
Распространенный страх: раз ставка выросла, при возврате нужно что-то доплатить.
Это не так.
Если товар куплен в 2025 году:
возврат оформляется по старой цене;
никаких дополнительных 2% покупатель не платит;
НДС не «догоняется» задним числом.
Ставка 22% не превращает возврат в новую налоговую обязанность.
НДС 22%: коротко о главном
Новая ставка — это не новая формула. Это новая точка отсчета по времени.
Важно помнить:
с 1 января 2026 года НДС — 22%;
решает дата аванса или отгрузки;
переходные сделки требуют разделения ставок;
неправильно оформленные доплаты и возвраты — прямые потери.
В 2026 году НДС перестает быть «техническим налогом». Он становится проверкой на аккуратность. И ошибки не совершает тот, кто считает не по привычке, а по датам.
