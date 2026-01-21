НДС 22% в 2026 году: где бизнес теряет деньги, если считает «по старинке»

НДС 22%: простая математика, сложные последствия

Формулы не менялись.

Если цена указана без налога, НДС считают напрямую: стоимость × 22%.

Если цена уже с НДС, налог выделяют расчетом: 22 / 122.

Пример: цена без НДС — 250 ₽. НДС — 55 ₽. Итого — 305 ₽. Если в договоре сразу 305 ₽, НДС все тот же — 55 ₽.

На этом месте обычно выдыхают. Зря. Дальше начинается самое сложное.