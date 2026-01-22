УСН и НДС в 2026 году: почему счет-фактура становится точкой риска

Если выручка в 2026 году приближается к 20 млн рублей, переход в НДС почти неизбежен. А вместе с ним в работе появляется документ, от которого зависит вся логика налога, — счет-фактура.

Для многих ИП и компаний на УСН это первый опыт. И именно здесь ошибки начинают стоить денег. Больших денег.