Дробление доходов 2026: где проходит граница между разделением и схемой

Позиция ФНС по дроблению в 2026 году сводится к простому критерию: есть ли у разделения деловой смысл или это только способ перераспределить доход.
ИП и ООО в 2026 году: когда совпадения начинают играть против бизнеса
Инспекция смотрит не на наличие двух структур, а на их поведение.
Если ИП и ООО обслуживают одну и ту же клиентскую базу, при этом нельзя объяснить, зачем поток разделен, это первый тревожный сигнал. Совпадение заказчиков без понятной логики воспринимается как управляемое дробление доходов.
Налоговая оценивает именно смысл: почему этот клиент платит ИП, а другой — ООО. Если ответа нет, риски растут.
Признаки дробления бизнеса: одинаковая деятельность без различий
Еще один фактор — идентичность услуг.
Когда ИП и ООО в 2026 году:
оказывают один и тот же вид услуг,
работают в одинаковом формате,
не отличаются по продукту или сегменту,
разделение начинает выглядеть формальным. Если содержание бизнеса совпадает полностью, инспекция делает вывод, что реального разграничения нет.
Общая инфраструктура как маркер дробления доходов
ФНС оценивает не только договоры, но и фактическую организацию работы.
Если у ИП и ООО:
один офис,
общая бухгалтерия,
одни сотрудники,
совпадающие IP-адреса,
единый сайт и контакты,
говорить о самостоятельности сложно.
Для налоговой это показатель того, что бизнес управляется как единое целое, несмотря на разные регистрационные формы.
Синхронные платежи и распределение выручки
Особое внимание в 2026 году уделяется движению денег.
Когда одни и те же клиенты одновременно перечисляют средства на счета ИП и ООО, это выглядит как заранее выстроенное распределение доходов. Такая синхронность усиливает налоговые риски дробления.
Инспекция рассматривает подобные операции как управляемый процесс, а не случайность.
Самостоятельность — главный критерий в оценке дробления 2026
Ключевой вопрос, который задает ФНС: может ли каждая структура работать отдельно?
Если одна из них:
не имеет собственных ресурсов,
не способна принимать решения,
зависит от второй в операционной части,
это усиливает позицию инспекции о формальном разделении.
Самостоятельность должна быть фактической, а не декларативной.
Что снижает налоговые риски дробления доходов
В 2026 году аргументом в пользу бизнеса становится реальная деловая логика.
Налоговые риски снижаются, если:
направления деятельности различаются;
клиенты не совпадают;
договоры заключаются отдельно;
персонал распределен по субъектам;
учет и счета ведутся раздельно;
решения принимаются независимо.
Чем больше фактических различий, тем сложнее квалифицировать ситуацию как дробление доходов.
Дробление доходов между ИП и ООО: вывод на 2026 год
ИП и ООО в 2026 году могут сосуществовать законно. Проблема возникает не из-за формы, а из-за отсутствия смысла.
ФНС по дроблению смотрит на совокупность факторов:
совпадение клиентов,
идентичность деятельности,
общие ресурсы,
синхронность платежей,
степень автономности.
Если разделение объясняется экономикой, а не только налоговой выгодой, позиция бизнеса устойчива. Если логики нет, риски возрастают — и именно это сегодня становится основным ориентиром проверок.
