Дробление доходов 2026: где проходит граница между разделением и схемой

ИП и ООО в 2026 году: когда совпадения начинают играть против бизнеса

Инспекция смотрит не на наличие двух структур, а на их поведение.

Если ИП и ООО обслуживают одну и ту же клиентскую базу, при этом нельзя объяснить, зачем поток разделен, это первый тревожный сигнал. Совпадение заказчиков без понятной логики воспринимается как управляемое дробление доходов.

Налоговая оценивает именно смысл: почему этот клиент платит ИП, а другой — ООО. Если ответа нет, риски растут.