ККТ и НДС 2026: почему именно касса становится слабым звеном

Для ФНС кассовые чеки и НДС — это прямой источник данных. По чекам расхождения видны раньше, чем по отчетности. Даже если бухгалтерия считает налог аккуратно.

Поэтому ККТ и НДС в 2026 году — связка, которую нужно проверять заранее.