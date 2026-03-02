Как проект «Мы тоже Машенька» стал ответом на налоговые реформы

На этом фоне появился общественный проект «Мы тоже Машенька». Его задача — собрать реальные истории малого бизнеса 2026 года, который оказался в убытках после внедрения налоговых изменений.

Главная мысль участников проста: предпринимателей не слышат. Налоговые решения принимаются быстро, а последствия реформы УСН ложатся на бизнес без учета его реальных возможностей.