Как проект «Мы тоже Машенька» стал ответом на налоговые реформы

История пекарни «Машенька» стала точкой отсчета. Ее владелец обратился напрямую к Президенту В.В. Путину — и вместо закрытия бизнеса получил поддержку и планирует расширение сети.

На этом фоне появился общественный проект «Мы тоже Машенька». Его задача — собрать реальные истории малого бизнеса 2026 года, который оказался в убытках после внедрения налоговых изменений.

Главная мысль участников проста: предпринимателей не слышат. Налоговые решения принимаются быстро, а последствия реформы УСН ложатся на бизнес без учета его реальных возможностей.

Налоговые изменения 2026: почему малый бизнес говорит о риске закрытия

Проект не ограничивается обсуждением частных случаев. Он поднимает вопрос системный.

Если действующий курс сохранится, по мнению участников, малый бизнес 2026 года ждет один из двух сценариев:

  • закрытие компаний;

  • уход в неформальный сектор.

Инициаторы рассматривают площадку как шаг к официальному обращению в Правительство с требованием пересмотреть подход к реформе УСН и другим налоговым изменениям 2026 года.

Кредитные каникулы для УСН 2026: первая инициатива малого бизнеса

Первое предложение касается долговой нагрузки.

Предприниматели предлагают ввести кредитные каникулы для УСН на период реформы — с 2026 по 2028 год. Идея проста: дать бизнесу время адаптироваться и снизить давление со стороны обязательств.

Отдельно отмечается, что формально механизм поддержки МСП при ухудшении финансовых показателей уже существует. Однако на практике каждое обращение требует индивидуального подтверждения снижения выручки и прибыли.

Полный запрет на взыскание кредитов и процентов для всех МСП, очевидно, встретит сопротивление банковского сектора.

Снижение лимита доходов УСН: предложение о поэтапном переходе

Вторая инициатива касается одного из самых болезненных вопросов — снижения порогов дохода.

Вместо резкого уменьшения лимита предлагается плавный график: 60 млн — затем 50 млн — затем 40 млн и далее поэтапно.

Такой подход, по мнению участников, позволит компаниям перестроить модели работы без резкого падения маржи и риска банкротства.

Если идея получит поддержку оперативно, не исключено, что условия для части бизнеса могут быть пересмотрены с 01.01.2026.

Реформа УСН 2026: запрос на время для адаптации

Отдельный блок предложений связан со сроками внедрения налоговых изменений 2026 года.

Предприниматели настаивают: между объявлением реформы и ее вступлением в силу должно проходить не несколько месяцев, а минимум один–два финансовых года.

Это время необходимо для:

  • пересмотра договоров;

  • изменения финансовых моделей;

  • оценки рентабельности;

  • принятия стратегических решений.

Инициатива поддерживается представителями экономического блока ЛДПР, однако остается вопрос, будет ли услышан этот аргумент на уровне решений.

Налоговая политика и малый бизнес 2026: смена приоритетов

Четвертая инициатива касается самого подхода к налоговой политике.

Авторы проекта считают, что приоритет сбора налогов любой ценой не ведет к устойчивому росту. Рост бюджета возможен через развитие производства и предпринимательства. Когда экономика расширяется, налоговые поступления увеличиваются естественно.

По мнению участников, реформа УСН и налоговые изменения 2026 года должны учитывать эту взаимосвязь.

Проект «Мы тоже Машенька» и разрыв между бизнесом и решениями

Фактически инициатива фиксирует напряжение между малым бизнесом и регуляторной логикой. Предприниматели говорят о падении рентабельности и росте нагрузки. Государство — о необходимости пополнения бюджета.

Вопрос сейчас не в названии проекта и не в символике. Вопрос в том, станет ли этот сигнал поводом для пересмотра налоговых изменений 2026 года или останется еще одной историей, которую услышали, но не приняли во внимание.

