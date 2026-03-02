Как проект «Мы тоже Машенька» стал ответом на налоговые реформы

На этом фоне появился общественный проект «Мы тоже Машенька». Его задача — собрать реальные истории малого бизнеса 2026 года, который оказался в убытках после внедрения налоговых изменений.
Главная мысль участников проста: предпринимателей не слышат. Налоговые решения принимаются быстро, а последствия реформы УСН ложатся на бизнес без учета его реальных возможностей.
Налоговые изменения 2026: почему малый бизнес говорит о риске закрытия
Проект не ограничивается обсуждением частных случаев. Он поднимает вопрос системный.
Если действующий курс сохранится, по мнению участников, малый бизнес 2026 года ждет один из двух сценариев:
закрытие компаний;
уход в неформальный сектор.
Инициаторы рассматривают площадку как шаг к официальному обращению в Правительство с требованием пересмотреть подход к реформе УСН и другим налоговым изменениям 2026 года.
Кредитные каникулы для УСН 2026: первая инициатива малого бизнеса
Первое предложение касается долговой нагрузки.
Предприниматели предлагают ввести кредитные каникулы для УСН на период реформы — с 2026 по 2028 год. Идея проста: дать бизнесу время адаптироваться и снизить давление со стороны обязательств.
Отдельно отмечается, что формально механизм поддержки МСП при ухудшении финансовых показателей уже существует. Однако на практике каждое обращение требует индивидуального подтверждения снижения выручки и прибыли.
Полный запрет на взыскание кредитов и процентов для всех МСП, очевидно, встретит сопротивление банковского сектора.
Снижение лимита доходов УСН: предложение о поэтапном переходе
Вторая инициатива касается одного из самых болезненных вопросов — снижения порогов дохода.
Вместо резкого уменьшения лимита предлагается плавный график: 60 млн — затем 50 млн — затем 40 млн и далее поэтапно.
Такой подход, по мнению участников, позволит компаниям перестроить модели работы без резкого падения маржи и риска банкротства.
Если идея получит поддержку оперативно, не исключено, что условия для части бизнеса могут быть пересмотрены с 01.01.2026.
Реформа УСН 2026: запрос на время для адаптации
Отдельный блок предложений связан со сроками внедрения налоговых изменений 2026 года.
Предприниматели настаивают: между объявлением реформы и ее вступлением в силу должно проходить не несколько месяцев, а минимум один–два финансовых года.
Это время необходимо для:
пересмотра договоров;
изменения финансовых моделей;
оценки рентабельности;
принятия стратегических решений.
Инициатива поддерживается представителями экономического блока ЛДПР, однако остается вопрос, будет ли услышан этот аргумент на уровне решений.
Налоговая политика и малый бизнес 2026: смена приоритетов
Четвертая инициатива касается самого подхода к налоговой политике.
Авторы проекта считают, что приоритет сбора налогов любой ценой не ведет к устойчивому росту. Рост бюджета возможен через развитие производства и предпринимательства. Когда экономика расширяется, налоговые поступления увеличиваются естественно.
По мнению участников, реформа УСН и налоговые изменения 2026 года должны учитывать эту взаимосвязь.
Проект «Мы тоже Машенька» и разрыв между бизнесом и решениями
Фактически инициатива фиксирует напряжение между малым бизнесом и регуляторной логикой. Предприниматели говорят о падении рентабельности и росте нагрузки. Государство — о необходимости пополнения бюджета.
Вопрос сейчас не в названии проекта и не в символике. Вопрос в том, станет ли этот сигнал поводом для пересмотра налоговых изменений 2026 года или останется еще одной историей, которую услышали, но не приняли во внимание.
