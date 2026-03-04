УСН + НДС 5%: почему ставка в 5% не делает режим простым

Как только компания начинает применять НДС 5%, она фактически входит в отдельный налоговый контур. Появляется обязанность корректно отражать ставку в кассовых чеках, вести книгу продаж, формировать декларацию, следить за моментом возникновения базы и за соответствием всех первичных документов. Упрощенка при этом не «защищает» от требований НДС — она лишь меняет уровень ставки.
Мораторий по НДС 2026
В 2026 году для тех, кто впервые стал плательщиком НДС, действительно действует мораторий. Но его смысл часто трактуют неверно. Речь идет только о штрафе по статье 119 НК за первую просрочку декларации по НДС. Это разовая мера и исключительно по одному основанию.
Мораторий НДС 2026 не отменяет обязанность исчислять налог, не переносит сроки отчетности, не прощает ошибки в расчетах и не освобождает от уплаты. Он не упрощает режим и не снижает требования к документообороту. Все остальные нормы продолжают действовать в полном объеме.
НДС на упрощенке может начаться внутри года
Распространенная ошибка — считать, что НДС появляется только с нового календарного года. На практике обязанность может возникнуть в любой момент при превышении лимита. Если доход превысил установленный порог, например, в июне, то с 1 июля компания уже считается плательщиком НДС со всеми последствиями.
Это означает необходимость корректной настройки кассы, изменения условий договоров, отражения ставки в первичных документах и подготовки декларации. Если переход на НДС внутри года был замечен поздно, расхождения начинают накапливаться автоматически.
Ошибки в чеках и документах: самая частая проблема при УСН + НДС 5%
Типовая ситуация выглядит так: формально компания стала плательщиком НДС 5%, но кассовое ПО не перенастроено, эквайринг продолжает работать по старым параметрам, а маркетплейсы выставляют документы в прежнем режиме. В результате в чеке может стоять «без НДС» или указана неверная ставка, тогда как в декларации отражены другие данные.
По требованиям 54-ФЗ ставка и сумма НДС в кассовом чеке являются обязательными реквизитами. Ошибка в чеке — это не техническая неточность, а нарушение порядка расчетов. Дополнительная сложность возникает, когда в счете НДС указан, а в акте или УПД его забыли отразить. При применении УСН + НДС 5% налог должен быть одинаково отражен в договоре, счете, закрывающих документах, книге продаж и декларации. Любое несоответствие быстро выявляется при автоматизированной проверке.
НДС 5% и влияние на экономику сделки
Еще одна иллюзия связана с тем, что ставка 5% якобы почти не влияет на результат. На практике НДС на упрощенке оплачивается из маржи, поскольку входной налог к вычету не принимается. Это означает прямое сокращение прибыли.
Особенно чувствительно это проявляется в торговле через маркетплейсы, где уже присутствуют комиссии площадки, логистические расходы, возвраты и корректировки. В такой модели НДС 5% начинает регулярно уменьшать финансовый результат. При этом специальные ставки 5% и 7% применяются минимум двенадцать последовательных кварталов, что исключает вариант «попробовать и выйти».
Главный вывод по УСН + НДС 5%
Режим УСН + НДС 5% нельзя воспринимать как упрощенную версию классического НДС. Малый размер ставки не отменяет требований к учету, документам и расчетам. Переход в этот режим без предварительного пересчета экономики и настройки процессов почти всегда приводит к ошибкам, конфликтам с контрагентами и дополнительным расходам.
НДС на упрощенке требует подготовки заранее. Попытка разобраться уже после начала применения режима, как показывает практика, обходится значительно дороже.
