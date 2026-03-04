УСН + НДС 5%: почему ставка в 5% не делает режим простым

НДС на упрощенке может начаться внутри года

Распространенная ошибка — считать, что НДС появляется только с нового календарного года. На практике обязанность может возникнуть в любой момент при превышении лимита. Если доход превысил установленный порог, например, в июне, то с 1 июля компания уже считается плательщиком НДС со всеми последствиями.

Это означает необходимость корректной настройки кассы, изменения условий договоров, отражения ставки в первичных документах и подготовки декларации. Если переход на НДС внутри года был замечен поздно, расхождения начинают накапливаться автоматически.