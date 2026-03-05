КПП БСН Акц моб
Утрата льготы по НДС: когда возникает обязанность начислять налог

Разбираем вопрос, с какого момента начислять НДС и сохраняется ли повторное освобождение от налога при утрате права на льготу при превышении лимита доходов УСН.

Практическая ситуация выглядит так. Компания применяла освобождение по статье 145 НК с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. По истечении первого года право на освобождение было продлено на следующий период — с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Позднее выяснилось, что в октябре 2024 года была реализована недвижимость на сумму 24 млн рублей. Эта операция привела к утрате льготы по НДС. Возникают два вопроса: с какого момента начислять НДС и сохраняется ли повторное освобождение.

Период начисления НДС при утрате льготы

Ответ следует из норм статьи 145 НК. Освобождение прекращает действовать с месяца, в котором возникло основание для его утраты.

В рассматриваемом случае реализация имущества произошла в октябре 2024 года. Это означает, что период начисления НДС при утрате льготы начинается с 1 октября 2024 года.

Следовательно, необходимо:

  • исчислить НДС за период с 01.10.2024 по 31.03.2025;

  • представить декларации по НДС за соответствующие кварталы;

  • уплатить налог в бюджет.

Освобождение за предшествующие месяцы не пересматривается, так как основание для утраты возникло позже.

Когда происходит утрата льготы по статье 145 НК

Пункт 5 статьи 145 НК устанавливает конкретные основания для прекращения освобождения. Право утрачивается, если:

  • выручка за три последовательных месяца превышает 2 млн рублей;

  • налогоплательщик реализует подакцизные товары.

В этих случаях освобождение по статье 145 НК прекращается с месяца превышения или продажи подакцизной продукции.

В описанной ситуации превышение связано с крупной сделкой, поэтому утрата льготы по НДС фиксируется с октября 2024 года.

Что меняется после утраты освобождения по НДС

С момента утраты компания становится полноценным плательщиком НДС. Это означает не только обязанность начислять налог, но и право на вычеты.

Допускается:

  • принимать к вычету входной и ввозной НДС;

  • заявлять вычет по товарам, приобретенным в период действия освобождения, если они используются после его прекращения.

Такой порядок предусмотрен пунктом 8 статьи 145 и статьей 171 НК. Иначе говоря, после утраты льготы налоговый режим полностью меняется.

Повторное освобождение по НДС: когда можно вернуться к льготе

Отдельный вопрос — возможно ли снова применять освобождение по статье 145 НК.

Закон устанавливает ограничение: повторное освобождение по НДС допускается не ранее чем через 12 месяцев с даты начала предыдущего периода.

Если компания начала пользоваться льготой в апреле 2024 года, то новый срок для применения освобождения наступает не ранее апреля 2025 года, даже если фактическая утрата произошла в октябре 2024 года.

Это означает, что продление на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 может быть правомерным, при условии соблюдения установленных критериев.

Итог: как оценить последствия утраты льготы по НДС

В данной ситуации НДС подлежит начислению за период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года с подачей деклараций и уплатой налога. Освобождение за предыдущие месяцы сохраняется.

При этом повторное освобождение по НДС возможно с апреля 2025 года, поскольку истекает двенадцатимесячный срок с начала первого периода применения льготы.

Ключевым является момент возникновения основания для утраты. Именно он определяет, с какого месяца начислять НДС и как строится дальнейший режим работы компании.

