Утрата льготы по НДС: когда возникает обязанность начислять налог

Практическая ситуация выглядит так. Компания применяла освобождение по статье 145 НК с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. По истечении первого года право на освобождение было продлено на следующий период — с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Позднее выяснилось, что в октябре 2024 года была реализована недвижимость на сумму 24 млн рублей. Эта операция привела к утрате льготы по НДС. Возникают два вопроса: с какого момента начислять НДС и сохраняется ли повторное освобождение.