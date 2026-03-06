НДС на УСН 2026: с чего начинается расчет налога

НДС остается косвенным налогом: его платит покупатель, а продавец рассчитывает сумму, отражает ее в декларации и перечисляет в бюджет. Перед тем как считать НДС на УСН, необходимо определить, есть ли право на освобождение и какая ставка применяется.
Освобождение возможно, если доход за 2025 год или в течение 2026 года не превышает 20 млн рублей, либо если налогоплательщик только зарегистрирован. При утрате права на освобождение налог начисляется с соответствующего месяца.
Какие варианты ставки НДС доступны на УСН в 2026 году
Налогоплательщик на УСН вправе выбрать формат работы с НДС. Возможны два подхода: применение стандартных ставок (0%, 10%, 22%) либо использование пониженных ставок 5% или 7%.
Одновременно использовать стандартные и сниженные ставки внутри одной компании нельзя (п. 7 и 9 ст. 164 НК). Выбранный вариант распространяется на всю облагаемую деятельность.
НДС 5% УСН 2026: условия и пределы дохода
Ставка 5% применяется при соблюдении двух критериев: отсутствует освобождение от НДС и доход не превышает установленный лимит.
В 2026 году предельный доход для применения НДС 5% УСН составляет 272,5 млн рублей. Базовое значение 250 млн рублей индексируется с учетом коэффициента-дефлятора.
Если в течение года компания превысила порог 20 млн рублей и утратила освобождение, переход на НДС 5% возможен с месяца, следующего за превышением. Однако как только совокупный доход за год превышает 272,5 млн рублей, право на 5% прекращается, и применяется ставка 7%.
Пример расчета НДС 5% на УСН: при стоимости товара 5 000 рублей без налога и отгрузке 10 единиц база составит 50 000 рублей. НДС 5% равен 2 500 рублей. Итоговая сумма к оплате — 52 500 рублей.
НДС 7% УСН: когда ставка меняется
НДС 7% УСН применяется в двух ситуациях: если превышен лимит для 5%, но сохраняется право на УСН, либо если утрачено освобождение и доход уже вышел за пределы 272,5 млн рублей.
Переход на 7% происходит с первого числа месяца, следующего за превышением. Если доход достигает максимального значения для применения УСН (490,5 млн рублей в 2026 году), компания утрачивает право на льготные ставки и обязана перейти на стандартные ставки НДС с одновременным переходом на общий режим.
Можно ли применять стандартные ставки НДС на УСН
Упрощенец вправе отказаться от пониженных ставок и применять стандартные — 0%, 10% или 22%. Переход на сниженные ставки возможен только с начала квартала и при соблюдении установленных условий.
При переходе со стандартных ставок на льготные необходимо восстановить ранее принятый к вычету НДС (пп. 8 и 19 Методических рекомендаций). Этот момент важно учитывать при планировании налоговой нагрузки.
НДС с аванса на УСН 2026: порядок расчета
При получении предоплаты НДС на УСН начисляется независимо от факта отгрузки. В течение пяти календарных дней необходимо выставить авансовый счет-фактуру.
Для расчета используются специальные расчетные ставки:
10/110 и 22/122 — при стандартных ставках;
5/105 и 7/107 — при льготных.
Формула остается простой:
НДС = сумма аванса × расчетная ставка
Пример: при получении аванса 150 000 рублей и применении ставки 5% расчет выглядит так: 150 000 × 5/105 = 7 142,86 рубля.
Итог: как считать НДС на УСН в 2026 году
В 2026 году НДС на УСН рассчитывается исходя из выбранной ставки и факта реализации либо получения аванса. Компании могут применять стандартные или сниженные ставки при соблюдении лимитов. Превышение дохода автоматически меняет условия применения ставок.
Ключевым становится контроль показателей в течение года. Ошибка в выборе режима или несвоевременная реакция на превышение лимита приводит к смене ставки и дополнительным обязательствам.
