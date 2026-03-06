НДС на УСН 2026: с чего начинается расчет налога

НДС остается косвенным налогом: его платит покупатель, а продавец рассчитывает сумму, отражает ее в декларации и перечисляет в бюджет. Перед тем как считать НДС на УСН, необходимо определить, есть ли право на освобождение и какая ставка применяется.

Освобождение возможно, если доход за 2025 год или в течение 2026 года не превышает 20 млн рублей, либо если налогоплательщик только зарегистрирован. При утрате права на освобождение налог начисляется с соответствующего месяца.