Чеки самозанятых: как оформлять и не получать по шапке от ФНС

Привет, это «Консоль». Мы – платформа, которая автоматизирует в том числе и выбивание чеков, поэтому знаем всё про ошибки в них. А ошибаются и самозанятые, и компании. Сейчас расскажем, как формировать чеки правильно.
Что будет за ошибку в чеке
Внеплановая проверка, а потом, возможно, выплата недоимок, пеней и штрафов.
Когда налоговая видит несоответствия в чеке, она должна проверить компанию. Проверка может найти проблемы, которые не связаны с чеками самозанятых, и налоговая оштрафует компанию за них.
Еще в чеке могут быть признаки трудовых отношений. По закону, если правоотношения с самозанятыми фактически являются трудовыми, компанию ждет выплата недоимок, пеней и штрафов. Это касается как условий договора, так и формулировок в общении с самозанятыми. Так закон защищает исполнителей: компания не имеет права прикрывать трудовые отношения с человеком договором ГПХ и не вносить за него налог и страховые взносы.
«Если произошла переквалификация гражданско-правового договора в трудовой, то считается, что трудовые отношения с работником возникли с момента его допуска к работе (ст. 19.1 ТК). В этом случае налоговые органы начислят компании:
недоимку по НДФЛ;
недоимку по страховым взносам;
пени на сумму задолженности;
штрафы за неуплату налогов и взносов.
Все аналогичные правоотношения с другими самозанятыми также будут переквалифицированы. Кроме того, организацию могут привлечь к административной ответственности по п. 4 ст. 5.27 КоАП в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей за каждый случай нарушения.
Повторное привлечение к административной ответственности за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей (п. 5 ст. 5.27 КоАП)».
Арина Юсупова, юрист «Консоли».
Как проверить чек, который прислал самозанятый
Вообще говоря, самозанятые должны выбивать чеки самостоятельно.
Если у компании нет подписки на платформу, аккредитованную налоговой, так и происходит. Важно проверять чек, самозанятый ведь может ошибиться. Если не заметить, оштрафуют компанию.
Самозанятые формируют чеки в приложении «Мой налог» или в приложении банка.
Большинство ошибается в графе «Наименование услуги»: вписывают данные акта или договора, должность или текст, который никак не связан с задачей. На самом деле сюда надо вписать вид услуги или ее конкретный результат.
Например, вы привлекли самозанятого-дизайнера, чтобы сделать несколько презентаций. В графе «Наименование услуги» он должен написать либо «Услуги разработки дизайна презентаций» (вид услуги), либо «Пять презентаций на такую-то тему в таком то объеме» (конкретный результат).
Лучше всего расписывать этот пункт как можно подробнее и конкретнее. Например, в чеке копирайтера хорошо бы указать тему материала и объем: «Написание одной информационной статьи на тему „Как правильно оформлять чеки самозанятых“ объемом от 7 000 знаков».
В «Наименование услуги» нельзя писать:
Вещи, не относящиеся к виду услуги. Например, номер акта, договора, ФИО исполнителя и бог весть еще что.
Названия специальностей и должностей. Например, некоторые пишут в графе слово «дизайнер» или «услуги дизайнера» вместо «услуги по разработке дизайна». А это уже признак трудовых отношений, и в воздухе повеяло штрафом на 200 штук.
Трудовые функции. Нельзя написать «разработка презентаций» – это процесс без указания результата. Процессы бывают только у сотрудников, у самозанятых – результаты исполнения конкретных задач.
Стоп-слова, в бухгалтерии они тоже есть. Например, «ставка», «оклад», «премия», «аванс», «работа», «график». Эти слова – признаки трудовых отношений. Налоговая заподозрит компанию в прикрывании договором ГПХ и переквалифицирует отношения.
Подробно про стоп-слова – в нашей статье.
Если вы не вполне поняли, как правильно написать в чеке «наименование услуги» – расскажите о своей задаче нам в комментариях, мы поможем с правильной формулировкой.
Где еще могут быть ошибки
В сумме и ИНН. Проверьте, чтобы самозанятый ввел правильную сумму оплаты, вместе с копейками, и удостоверьтесь, что указанный в чеке ИНН совпадает с вашим.
Как правильно сформировать чек через платформу
Когда самозанятых становится столько, что бухгалтерия не успевает их оформлять, бизнес обычно подключается к платформе автоматизации (например, к «Консоли»). Там можно загрузить данные исполнителей в экселевскую таблицу, а чеки сформируются автоматически.
Чтобы сформировать чеки для десятков самозанятых на платформе, бизнес заносит данные исполнителей в специальную эксельку. Обычно она выглядит так:
Данные из каждой графы идут в чек. Ошибка в одной из них = ошибка в чеке, проверка, штраф и прочие страхи. Разберемся, как заполнить каждую графу.
Phone
Здесь всё просто – не ошибитесь в номере телефона. Самозанятые записаны на платформе по номеру, поэтому если перепутать номер, в чеке будет неправильное ФИО.
Title
Title – это то же самое, что и «Наименование услуги» в приложении «Мой налог». На него распространяются те же правила.
Здесь надо вписать вид услуги или конкретный результат, которого достиг исполнитель. Допустим, вы привлекли курьера для доставки документов. Тогда в графе Title вы должны написать либо «Услуги доставки документов» (вид услуги), либо «Доставка пяти пакетов документов по указанным в приложении адресам» (конкретный результат).
В графе Title нельзя писать:
вещи, не относящиеся к виду услуги;
названия специальностей и должностей;
трудовые функции;
стоп-слова.
Всё как в графе «Наименование услуги» в приложении «Мой налог».
Напомним: если вы не поняли, как правильно сформулировать вид услуги в графе Title – вы можете рассказать о своей задаче нам в комментариях, мы поможем с правильной формулировкой.
Amount
Это общая сумма выплат, тут главное не ошибиться в цифре.
Count
Грубо говоря, количество услуг. Если курьер доставил 6 заказов, пишем сюда цифру 6, если дизайнер сделал три презентации, пишем 3.
Date
Впишите сегодняшнюю и не парьтесь.
Start Date // End Date
Начало и окончание периода оказания услуги. Если ваш курьер подписал с вами договор 20 ноября, а последний пакет документов доставил 28 ноября, впишите эти даты в Start и End соответственно.
Type
Просто напишите «Услуга».
Напоследок
Дорогой читатель, берегите чеки смолоду. Налоговики, может, ребята и приятные, но любить их лучше на расстоянии.
Если вам кажется, что у вас не всё юридически гладко с самозанятыми, приходите к нам. Укроем пледом, напоим чаем, проконсультируем, перевыпустим неправильные чеки и в обиду не дадим.
Проконсультировала по юридическим вопросам и проверила статью: Дарья Голева, юрист «Консоли».
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