Чеки самозанятых: как оформлять и не получать по шапке от ФНС

Привет, это «Консоль». Мы – платформа, которая автоматизирует в том числе и выбивание чеков, поэтому знаем всё про ошибки в них. А ошибаются и самозанятые, и компании. Сейчас расскажем, как формировать чеки правильно.

Что будет за ошибку в чеке

Внеплановая проверка, а потом, возможно, выплата недоимок, пеней и штрафов.

Когда налоговая видит несоответствия в чеке, она должна проверить компанию. Проверка может найти проблемы, которые не связаны с чеками самозанятых, и налоговая оштрафует компанию за них.



Еще в чеке могут быть признаки трудовых отношений. По закону, если правоотношения с самозанятыми фактически являются трудовыми, компанию ждет выплата недоимок, пеней и штрафов. Это касается как условий договора, так и формулировок в общении с самозанятыми. Так закон защищает исполнителей: компания не имеет права прикрывать трудовые отношения с человеком договором ГПХ и не вносить за него налог и страховые взносы.

«Если произошла переквалификация гражданско-правового договора в трудовой, то считается, что трудовые отношения с работником возникли с момента его допуска к работе (ст. 19.1 ТК). В этом случае налоговые органы начислят компании: недоимку по НДФЛ;

недоимку по страховым взносам;

пени на сумму задолженности;

штрафы за неуплату налогов и взносов. Все аналогичные правоотношения с другими самозанятыми также будут переквалифицированы. Кроме того, организацию могут привлечь к административной ответственности по п. 4 ст. 5.27 КоАП в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей за каждый случай нарушения. Повторное привлечение к административной ответственности за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей (п. 5 ст. 5.27 КоАП)».

Арина Юсупова, юрист «Консоли».

Как проверить чек, который прислал самозанятый

Вообще говоря, самозанятые должны выбивать чеки самостоятельно.



Если у компании нет подписки на платформу, аккредитованную налоговой, так и происходит. Важно проверять чек, самозанятый ведь может ошибиться. Если не заметить, оштрафуют компанию.

Самозанятые формируют чеки в приложении «Мой налог» или в приложении банка.

Приложение «Мой налог»

Большинство ошибается в графе «Наименование услуги»: вписывают данные акта или договора, должность или текст, который никак не связан с задачей. На самом деле сюда надо вписать вид услуги или ее конкретный результат.



Например, вы привлекли самозанятого-дизайнера, чтобы сделать несколько презентаций. В графе «Наименование услуги» он должен написать либо «Услуги разработки дизайна презентаций» (вид услуги), либо «Пять презентаций на такую-то тему в таком то объеме» (конкретный результат).

Лучше всего расписывать этот пункт как можно подробнее и конкретнее. Например, в чеке копирайтера хорошо бы указать тему материала и объем: «Написание одной информационной статьи на тему „Как правильно оформлять чеки самозанятых“ объемом от 7 000 знаков».

В «Наименование услуги» нельзя писать:

Вещи, не относящиеся к виду услуги. Например, номер акта, договора, ФИО исполнителя и бог весть еще что. Названия специальностей и должностей. Например, некоторые пишут в графе слово «дизайнер» или «услуги дизайнера» вместо «услуги по разработке дизайна». А это уже признак трудовых отношений, и в воздухе повеяло штрафом на 200 штук. Трудовые функции. Нельзя написать «разработка презентаций» – это процесс без указания результата. Процессы бывают только у сотрудников, у самозанятых – результаты исполнения конкретных задач. Стоп-слова, в бухгалтерии они тоже есть. Например, «ставка», «оклад», «премия», «аванс», «работа», «график». Эти слова – признаки трудовых отношений. Налоговая заподозрит компанию в прикрывании договором ГПХ и переквалифицирует отношения.

Подробно про стоп-слова – в нашей статье.

Ошибки в графе «Наименование услуги»

Если вы не вполне поняли, как правильно написать в чеке «наименование услуги» – расскажите о своей задаче нам в комментариях, мы поможем с правильной формулировкой.

Где еще могут быть ошибки

В сумме и ИНН. Проверьте, чтобы самозанятый ввел правильную сумму оплаты, вместе с копейками, и удостоверьтесь, что указанный в чеке ИНН совпадает с вашим.

Как правильно сформировать чек через платформу

Когда самозанятых становится столько, что бухгалтерия не успевает их оформлять, бизнес обычно подключается к платформе автоматизации (например, к «Консоли»). Там можно загрузить данные исполнителей в экселевскую таблицу, а чеки сформируются автоматически.

Чтобы сформировать чеки для десятков самозанятых на платформе, бизнес заносит данные исполнителей в специальную эксельку. Обычно она выглядит так:

Данные из каждой графы идут в чек. Ошибка в одной из них = ошибка в чеке, проверка, штраф и прочие страхи. Разберемся, как заполнить каждую графу.

Phone

Здесь всё просто – не ошибитесь в номере телефона. Самозанятые записаны на платформе по номеру, поэтому если перепутать номер, в чеке будет неправильное ФИО.

Title

Title – это то же самое, что и «Наименование услуги» в приложении «Мой налог». На него распространяются те же правила.

Здесь надо вписать вид услуги или конкретный результат, которого достиг исполнитель. Допустим, вы привлекли курьера для доставки документов. Тогда в графе Title вы должны написать либо «Услуги доставки документов» (вид услуги), либо «Доставка пяти пакетов документов по указанным в приложении адресам» (конкретный результат).

В графе Title нельзя писать:

вещи, не относящиеся к виду услуги; названия специальностей и должностей; трудовые функции; стоп-слова.

Всё как в графе «Наименование услуги» в приложении «Мой налог».

Напомним: если вы не поняли, как правильно сформулировать вид услуги в графе Title – вы можете рассказать о своей задаче нам в комментариях, мы поможем с правильной формулировкой.

Amount

Это общая сумма выплат, тут главное не ошибиться в цифре.

Count

Грубо говоря, количество услуг. Если курьер доставил 6 заказов, пишем сюда цифру 6, если дизайнер сделал три презентации, пишем 3.

Date

Впишите сегодняшнюю и не парьтесь.

Start Date // End Date

Начало и окончание периода оказания услуги. Если ваш курьер подписал с вами договор 20 ноября, а последний пакет документов доставил 28 ноября, впишите эти даты в Start и End соответственно.

Type

Просто напишите «Услуга».

Напоследок

Дорогой читатель, берегите чеки смолоду. Налоговики, может, ребята и приятные, но любить их лучше на расстоянии.

Если вам кажется, что у вас не всё юридически гладко с самозанятыми, приходите к нам. Укроем пледом, напоим чаем, проконсультируем, перевыпустим неправильные чеки и в обиду не дадим.

Проконсультировала по юридическим вопросам и проверила статью: Дарья Голева, юрист «Консоли».

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В соцсетях «Консоли» начали рассказывать, как снизить риски при работе с внештатными исполнителями.

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