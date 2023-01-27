Самозанятые

Обязан ли заказчик удерживать алименты на детей с дохода самозанятого

Расскажем, когда заказчик обязан удерживать алименты с дохода самозанятого, в каком размере и порядке.

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Обязан ли заказчик удерживать алименты на детей с дохода самозанятого
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто перечисляет алименты: самозанятый или его заказчик

Если родители заключили соглашение об уплате алиментов и самозанятый вносит деньги на детей добровольно, заказчик услуг в этой процедуре не участвует. Он, скорее всего, никогда не узнает, что его исполнитель платит алименты.

Если же плательщик алиментов не исполняет соглашение, то взыскание происходит в принудительном порядке: взыскатель обращается к судебному приставу или в банк, где у неплательщика открыт счет.

Взыскатель также может направить исполнительный документ или нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов – оно имеет ту же силу – напрямую заказчику. В этом случае общая сумма задолженности должна быть меньше 100 000 ₽.

Кроме документа взыскатель должен представить заявление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского или казначейского счета либо адрес, на который следует перечислять деньги;

2) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя.

Например, ваша компания сотрудничает по договору ГПХ с IT-специалистом. Его бывшая жена знает об этом источнике дохода и может направить вам исполнительный лист и заявление на удержание алиментов с вознаграждения, выплачиваемого ее бывшему мужу.

Когда можно отказать в удержании алиментов

Если сумма долга больше 100 000 ₽, в удержании алиментов можно отказать на основании ч. 1 ст. 9 закона № 229-ФЗ. Отказ нужно составить в письменном виде, отметив, что удержание алиментов невозможно, потому что сумма долга превышает 100 000 ₽.

Как удержать алименты с дохода самозанятого

Если сумма долга не превышает указанный выше лимит, то с вознаграждения должника нужно будет удержать алименты.

Принудительное удержание алиментов с плательщика НПД происходит так:

  • Получите от взыскателя алиментов исполнительный лист вместе с заявлением. Проверьте сумму долга.

  • Удержите алименты из выплат самозанятому. Ежемесячный размер алиментов прописывается в соглашении или назначается судом и указывается им в исполнительном листе. Поскольку самозанятый имеет нерегулярный и непостоянный заработок, суд назначает алименты в твердой сумме (ч. 1 ст. 83 СК). Например, 10 000 ₽ ежемесячно.

  • Перечислите деньги взыскателю. Перевести деньги взыскателю нужно в течение трех дней с даты выплаты дохода самозанятому. Все расходы по перечислению алиментов возлагаются на должника.

Пример удержания алиментов с дохода самозанятого

Компания привлекла по договору ГПХ самозанятого IT-специалиста. Он получает за свои услуги примерно 100 000 ₽ в месяц. Суммы варьируются, но договор длительный, так как реализация проекта займет около года.

Бывшая жена направила в организацию исполнительный лист, согласно которому размер алиментов на их общего ребенка составляет 30 000 ₽ в месяц. Плательщик не уплачивал алименты в течение месяца. Долг по алиментам компания удерживает сразу, при этом налог самозанятый должен уплатить со всей суммы.

Получается, что по факту самозанятый получает 70 000 рублей, но налог платит 6% от 100 000 ₽.

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