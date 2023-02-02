Агентская схема: кому она подойдет

Для такой деятельности можно использовать агентскую схему – Консоль.Про рассказывает, как она работает.

Кому подойдет агентская схема

Схема подойдет компаниям, которые связывают исполнителей или продавцов с клиентами. Например:

Маркетплейсам, которые предоставляют возможность другим компаниям или физлицам продавать товары на своей витрине – это, например, Flowwow. Сервисам для поиска специалистов, каждый из которых является не сотрудником компании, а самостоятельным исполнителем, – это, например, «Ясно».

Такие компании становятся агентами: они находят клиентов для других лиц – принципалов, которые, в свою очередь, выступают в роли продавцов или исполнителей для конечных клиентов. Агенты продвигают товары или услуги принципалов и за это получают оплату – агентское вознаграждение с каждой продажи.

Какие договоры нужны для построения агентской схемы

Работать по агентской схеме можно с юрлицами, ИП, физлицами без статуса и самозанятыми – при условии, что последние сами оказывают услуги или продают товары собственного производства.

В агентскую схему включены два договора. Объясним, как они работают, на примере самозанятого – так проще.

Агентский договор между компанией (агентом) и самозанятым (принципалом), по которому агент обязуется искать новых клиентов для принципала по его поручению и за его счет. Заключив такой договор с самозанятым, агент получает возможность действовать от его лица: искать новых клиентов, принимать от них оплату, удерживать агентское вознаграждение. Договор возмездного оказания услуг или купли-продажи между самозанятым, от имени которого действует агент, и клиентом, купившим товар или оплатившим услугу.

Агентская схема, в которой есть два этих договора, фактически работает так:

Компания ищет клиентов для самозанятого – выполняет его поручение по привлечению клиентов по агентскому договору. Самозанятый оказывает услуги или продает товары клиентам, заключая с ними напрямую договор. Самозанятый платит агенту оговоренный процент в качестве агентского вознаграждения.

Как формируются закрывающие документы в агентской схеме

При поддержке Консоль.Про по агентской схеме начал сотрудничать с продавцами маркетплейс Flowwow. На его сайте свои товары публикуют продавцы цветов, декора, кондитерских изделий и многого другого. На его примере проследим всю цепочку – от продажи товара до получения агентского вознаграждения компанией-агентом – и изучим, какие нужны документы.

Покупатель выбирает на сайте Flowwow букет за 1 000 ₽ от самозанятого флориста, отправляет его в корзину и оплачивает на сайте маркетплейса. Маркетплейс-агент сразу формирует для клиента чек с использованием своего ККТ, в котором указано, что сделку проводит агент. Это освобождает флориста от необходимости передавать чек покупателю. Агент получает от покупателя всю сумму, вычитает свое вознаграждение и отправляет остаток принципалу. Другой вариант: деньги за товар или услугу полностью уходят принципалу, а тот сам перечисляет агенту его процент. Агент формирует чек для принципала на свое агентское вознаграждение и отчет агента, в обоих случаях указывает сумму агентского вознаграждения. Принципал-самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог», указывая, что доход получен от физического или юридического лица – в зависимости от статуса клиента. Самозанятый платит налог на всю сумму, с учетом агентского вознаграждения. Выплата вознаграждения – это то, как самозанятый распоряжается своим доходом. Доход же облагается налогом целиком.

С Консоль.Про всё проще: агент может загрузить акты сразу пачкой по всем принципалам. Он заполняет таблицу и указывает три суммы: сколько заплатил клиент; какое вознаграждение у принципала; какое – у агента. По каждому акту потом формируется чек и делается выплата принципалу. При этом чек формируется на всю сумму, а выплата приходит за вычетом агентского вознаграждения – как и должно быть по закону. Если конечным клиентом было юрлицо, платформа сформирует несколько чеков: один на всех физлиц и по одному – на каждое юрлицо.

Отчет агента – документ, который маркетплейс обязан выдавать принципалам. Внутри – отчет об исполнении поручения: сколько клиентов удалось привлечь агенту, сколько денег от клиентов получено, сколько удержано в качестве вознаграждения.

Конкретные требования к содержанию агентского отчета законодательно не установлены, но у нас есть шаблон – он уже проверен на практике и им пользуются наши клиенты.

Чем агентская схема отличается от договора купли-продажи / оказания услуг

Агентская схема Договор купли-продажи Первичные документы Агентский договор.

Договор оказания услуг между конечным клиентом и исполнителем. Договор между компанией и исполнителем.

Договор между компанией и клиентом. Доход Вся сумма является доходом принципала, а агент вычитает свое вознаграждение. Компания получает всю сумму от клиента и выплачивает исполнителю часть от этой суммы – в качестве вознаграждения. Закрывающие документы Компания выдает чек клиенту, указывая, что является агентом, а также чек исполнителю на агентское вознаграждение, и составляет отчет. Принципал формирует чек на клиента для налоговой. Компания выдает чек клиенту как исполнитель по договору купли-продажи с клиентом. Исполнитель подписывает акт, получает оплату и выдает чек о получении вознаграждения компании. Налоги Агент платит налог только со своего вознаграждения. Исполнитель – на всю сумму вместе с агентским вознаграждением: 4%, если договор был с физлицом, и 6%, если с юрлицом. Компания платит налог на прибыль, а также НДС 20% со всей суммы оплаты от клиента, а исполнитель – 6% с перечисленного ему вознаграждения.

Как агентский договор помогает легально снизить налоговую нагрузку

Маркетплейс не заключает договор купли-продажи с покупателем – это делает продавец. Поэтому даже если агент получает на свой счет всю стоимость букета, его доходом считается только сумма вознаграждения – процент, предусмотренный по договору.

Так честнее – агент не оказывает услуги сам и не получает за это вознаграждение, он помогает продавцу найти покупателя. Налог на агентское вознаграждение тоже будет ниже: если вознаграждение агента составляет 10%, то в случае продажи букета за 1 000 ₽ налог на прибыль и НДС будет считаться от суммы 1 000 ₽: 1 000×0,1 = 100 ₽.

Принцип остается тем же вне зависимости от того, кем является продавец – самозанятым, ИП или юрлицом. Маркетплейс платит налог только за полученное агентское вознаграждение и минимизирует риски.

Как агентский договор помогает снизить риск переквалификации отношений с продавцами в трудовые

Самозанятый платит компании за то, что она нашла ему покупателя. Это и есть агентское вознаграждение. Риск переквалификации значительно снижается – компания уже не платит продавцу за услуги.

Но если агентская схема прописана только в документах, а фактически компания сотрудничает с самозанятыми как по трудовому договору, риск переквалификации всё равно есть.

Как перейти на агентскую схему, если вы работаете по договору оказания услуг

Платформа Консоль.Про помогает бизнесу переходить на агентскую схему. Наши специалисты могут:

Проконсультировать о нюансах работы по агентской схеме. Поделиться шаблонами договоров, актов и отчетов агента. Автоматизировать процессы и работу с документами.

Автоматизация позволяет сэкономить время и деньги, особенно если принципалов много.

Например, выплачивая деньги принципалам через Консоль.Про, агент вносит в чек всю сумму, полученную за товар, но на свой счет принципал автоматически получает только ее часть за вычетом вознаграждения. Все данные об оплате отправляются в ФНС автоматически – агенту ничего делать не нужно.