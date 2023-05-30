Как оформить аванс самозанятому

Можно ли перечислять аванс самозанятым, что прописывать в договоре и как оформлять закрывающие документы. Собрали ответы на все вопросы с примерами и рассказали, как снизить риски, если исполнитель не выполнит задание.

Сразу ответим на вопрос: можно ли выплачивать самозанятому аванс за услуги, которые он еще не оказал. Можно.

Закон № 422-ФЗ, который регулирует деятельность самозанятых, не устанавливает запрета на перечисление предоплаты. Нет подобных ограничений и в ГК, а также в разъяснениях ФНС и Минфина.

Исполнителю на НПД можно перечислить аванс — нарушением это не будет. Но важно учитывать возможные риски и заранее продумать превентивные меры.

Термин «аванс» применяют и в трудовой, и в гражданско-правовой терминологии. Поэтому чтобы у проверяющих органов не возникли сомнения, в документах с самозанятыми лучше использовать понятие «предоплата».

Чем рискует заказчик, выплачивая аванс

По ТК зарплата работнику перечисляется двумя частями: за первую половину месяца, в обиходе ее называют «аванс», и окончательный расчет.

Перечисление аванса самозанятому налоговая может расценить как один из критериев подмены гражданско-правовых отношений трудовыми, если вознаграждение регулярно выплачивается два раза в месяц в одинаковом объеме.

Естественно, само по себе перечисление аванса самозанятому не повлечет переквалификацию отношений, если фактически он представляет собой предоплату за услуги, а не аванс, который выплачивается работникам.

Как снизить риски при перечислении самозанятому аванса

Отразите условие о предоплате и основание для нее в договоре

В договоре рекомендуется указать основание для предоплаты. Например, характер работ предполагает дополнительные первоначальные затраты.

В этом случае условие об авансе будет обоснованным и у заказчика будет аргумент, если у инспекторов возникнут вопросы.

Условие о перечислении предоплаты включите в раздел о стоимости услуг и порядке расчетов.

Избегайте формулировок, которые намекают на трудовые отношения: «оплата производится два раза в месяц», «выплата за первую половину месяца». Лучше укажите, что окончательный расчет с исполнителем будет произведен по окончании выполнения работ или оказания услуг.

Пример формулировки в договоре с самозанятым:

«Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора выплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% от общей стоимости услуг по Договору на покрытие первоначальных затрат. Окончательные расчеты с Исполнителем производятся в течение 3 (трех) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи оказанных услуг».

Условие о выплате аванса указывается по соглашению сторон и может отсутствовать вовсе.

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Каждый раз меняйте размер предоплаты

Если договор заключается на несколько месяцев и предполагает ежемесячные выплаты — их размер не должен быть одинаковым из месяца в месяц, как и объем оказанных услуг.

Регулярное перечисление оплаты в фиксированной величине — один из основных признаков, который, по мнению налоговиков, характеризует факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Для того чтобы размер выплат варьировался, важно каждый раз фиксировать в задании требуемый объем услуг. Систематическое оказание одинакового объема услуг вызовет подозрения у ФНС.

Выдавайте задания с разным объемом услуг, тогда и размер предоплаты каждый раз будет меняться.

Для ИФНС регулярное перечисление вознаграждения в одной и той же величине — один из признаков того, что для сторон важен не результат, а сам процесс труда.

Не перечисляйте предоплату в одни и те же сроки

Так же, как равные по сумме авансы каждый месяц, одинаковые сроки выплаты вызовут подозрения у налоговиков.

Лучше привязывать срок предоплаты не к конкретной дате месяца, как это бывает при трудовых отношениях, а к дате заключения договора. Тогда дни перечисления предоплаты могут отличаться.

Пример формулировки в договоре с самозанятым:

«В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере (указывается сумма или процент от общей стоимости услуг /работ по договору)».

Если Стороны установили в Договоре, что к нему согласовываются Задания, можно привязать срок выплаты предоплаты ко дню принятия Задания:

«В течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Сторонами Задания к Договору Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере (указывается процент от общей стоимости услуг /работ по договору)».

Получите от самозанятого чек

На любую выплату, неважно предоплата это или окончательный расчет, самозанятый должен сформировать чек.

Исполнителя это освобождает от ответственности перед ИФНС за недекларирование дохода, а заказчику позволяет учесть затраты при расчете налога на прибыль или УСН.

Чек должен быть выдан либо в момент расчета, если оплата наличными или картой, либо до 9 числа следующего месяца — при оплате по безналу.

Самозанятый должен сформировать чек на предоплату в приложении «Мой налог» и передать его заказчику.

В наименовании нужно прописать конкретные услуги или конечный результат, за которые исполнитель получил аванс. Если просто указать общее «услуги», это может вызвать претензии проверяющих.

Пример, что самозанятому написать в чеке при получении аванса:

«Услуги по созданию одностраничного сайта».

Ответы на спорные вопросы, связанные с перечислением самозанятому аванса

Утрата статуса самозанятого после 100% предоплаты

Бывает, что на дату перечисления 100% предоплаты исполнитель применял НПД, а на дату сдачи работ (услуг) и подписания акта этого статуса лишился. Отсюда возникают два вопроса.

Можно ли учесть аванс в составе расходов заказчика?

Да, можно. Дата получения дохода на НПД — это дата поступления денег на счет или дата наличного расчета (п. 1 ст. 7 закона № 422-ФЗ). При получении денег от заказчика самозанятый обязан сформировать и направить ему чек.

Признать в расходах для целей налогообложения затраты на выплату вознаграждения самозанятому можно только при наличии чека (пп. 8-9 ст. 15 закона № 422-ФЗ).

Поэтому, если самозанятый выдал чек на дату получения предоплаты — заказчик вправе учитывать эту сумму в расходах.

Нужно ли платить НДФЛ и страховые взносы за исполнителя?

Нет, не нужно. Организация или ИП выступают налоговыми агентами, если перечисляют физлицу доход, который облагается НДФЛ.

Самозанятые в силу положений ч. 8 ст. 2 закона № 422-ФЗ освобождены от уплаты НДФЛ.

Так как на момент перечисления 100% предоплаты исполнитель был плательщиком НПД, то утрата статуса на дату подписания акта выполненных работ (услуг) никак не влияет на заказчика, если исполнитель ранее предоставил чек. Если чека нет, то заказчик становится налоговым агентом.

Чек по предоплате выдан на одни услуги, а по факту оказаны другие.

Допустим, организация перечислила самозанятому предоплату, и он выдал на нее чек. Выполнить работы, указанные в чеке он не смог, но выполнил другую задачу на ту же сумму.

Можно ли включить в состав расходов по налогу на прибыль этот чек, ведь данные в нем некорректны?

Однозначного ответа на этот вопрос в нормативных актах нет. Но если чек оформлен не по правилам ст. 14 закона № 422-ФЗ, то расходы по нему признать нельзя (п. 8 ст. 15 закона № 422-ФЗ).

Наименование работ — обязательный реквизит чека. Что в данном случае делать заказчику?

Нужно попросить самозанятого аннулировать ранее выставленный чек и сформировать корректный с той же датой, с указанием правильного наименования услуг.

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